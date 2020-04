Neste final de semana, o Ultimate Drift vai fazer sua estreia no Brasil, mas, devido à pandemia da Covid-19, vai ser em um estilo diferente: com a realização da primeira etapa de seu campeonato virtual, o Ultimate Drift Games. E a prova já vai começar com um grid cheio, com mais de 100 participantes.

Entre os confirmados estão especialistas dos simuladores e pilotos que participam de eventos de drift no Brasil e nos Estados Unidos, sendo alguns deles competidores regulares do Ultimate Drift, que iniciará sua primeira temporada assim que a pandemia passar e a CBA autorizar a retomada do automobilismo no Brasil.

O campeonato virtual seguirá a mesma programação planejada para as corridas reais, com cada evento durando dois dias. No sábado serão realizadas as fases eliminatórias e, no domingo, as finais.

Cada batalha terá três juízes, cada um trabalhando de sua casa, além do narrador e do comentarista do evento, respeitando as normas de isolamento social impostas pelo momento.

Todos os inscritos para o Ultimate Drift Games terão ingressos gratuitos para todas as etapas do Ultimate Drift em 2020. O vencedor do campeonato vai ganhar um dia de drift com um Nissan 370Z biturbo, desafiando um competidor do campeonato regular.

As batalhas serão transmitidas pelos canais do Ultimate Drift no Facebook e no YouTube a partir das 14h do sábado. Já no domingo, a transmissão começa às 15h.

Confira o cronograma do evento:

Sábado, 25 de abril

14h - Classificatória 1

16h - Classificatória 2

18h - Classificatória 3

Domingo, 26 de abril

10h - Repescagem

15h - Top 32 (Final)

