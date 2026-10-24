2026 Fórmula 1 GP dos EUA
Classificação - GP dos Estados Unidos
Acompanhe a sessão que define o grid de largada para a corrida de Austin
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Antonelli assume a pole do GP dos Estados Unidos, com Verstappen em segundo e Hadjar em terceiro. Leclerc e Hamilton conquistam a quarta e quinta posições, com Russell em sexto, Piastri termina em sétimo e Norris em oitavo, com a última volta deletada; as duas Racing Bulls não deixaram os boxes
Verstappen faz o melhor primeiro setor
Lindblad e Lawson não deixaram a garagem
Antonelli e Russell são os primeiros a tomarem a pista à frente de Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton e Norris
Pilotos deixando os boxes para as últimas tentativas de volta rápida no Q3
No momento, Leclerc é o quarto, com Russell em quinto
Verstappen e Hadjar já são segundo e terceiro
Antonelli já assume a ponta com 1min34s035
Verstappen tem o primeiro melhor setor, enquanto Antonelli crava o melhor segundo setor
Todos os pilotos estão de pneus macios novos
Apenas Liam Lawson segue nos boxes
Lindblad e Leclerc também deixaram os boxes para suas primeiras tentativas
Antonelli, Russell, Verstappen e Hadjar já estão na pista!
Q3 já começou, mas nenhum piloto deixou os boxes ainda
Verstappen e Norris não fizeram uma segunda tentativa de volta rápida
Alonso, Colapinto, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg e Gasly estão eliminados no Q2
A dupla da Mercedes andou muito bem, superando Verstappen, antes de Leclerc tomar a liderança com 1min34s198
Gabriel Bortoleto deu vácuo para Hulkenberg, mas o alemão errou e perdeu levemente a traseira, perdendo um pouco de tempo na volta rápida
Piastri, Leclerc, Russell e Antonelli também decidiram sair dos boxes
Gabriel Bortoleto só deu uma volta, de pneus macios usados, errou e voltou para a garagem
Antonelli supera Russell, mas fica 0s217 atrás de Norris
Norris pula para P2, 0s068 atrás de Verstappen e Russell em terceiro
O holandês cravou 1min34s471
Verstappen superar o melhor tempo do fim de semana
Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton, Bortoleto e Colapinto estão usando pneus macios já usados de três voltas
Leclerc, Hamilton, Bortoleto, Hulkenberg já estão na pista
George Russell reclamando que seu assento estava ficando quente no Q1
Neste final de semana, alguns pilotos foram avisados que precisam fazer duas voltas de resfriamento ao invés de apenas uma, como é de costume
A Ferrari ainda parece ser a equipe a ser batida, mas a McLaren de Lando Norris encontrou um bom ritmo, apesar de estar usando pneus macios já usados de cinco voltas
Lando Norris terminou o Q1 com a volta mais rápida, cravando 1min35s029
Bottas, Pérez, Albon, Sainz, Stroll e Ocon estão eliminados no Q1!
As duas Audis estão no Q2!
Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton e Antonelli decidiram não deixar os boxes, Lawson e Russell também
Gasly, Bottas, Pérez, Albon, Ocon e Colapinto estão na zona de eliminação
Gasly também deixou a garagem com pneus macios
Carlos Sainz e Lance Stroll deixaram os boxes para novas voltas rápidas!
Por: Livia Veiga