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GP dos EUA

2026 Fórmula 1 GP dos EUA

United States
22 de out. de 2026 to 25 de out. de 2026
Circuit of the Americas, US
Live text
Fórmula 1 GP dos EUA

Classificação - GP dos Estados Unidos

Acompanhe a sessão que define o grid de largada para a corrida de Austin

George Russell, Mercedes

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

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Antonelli assume a pole do GP dos Estados Unidos, com Verstappen em segundo e Hadjar em terceiro. Leclerc e Hamilton conquistam a quarta e quinta posições, com Russell em sexto, Piastri termina em sétimo e Norris em oitavo, com a última volta deletada; as duas Racing Bulls não deixaram os boxes

Verstappen faz o melhor primeiro setor

Lindblad e Lawson não deixaram a garagem

Antonelli e Russell são os primeiros a tomarem a pista à frente de Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton e Norris

Pilotos deixando os boxes para as últimas tentativas de volta rápida no Q3

 

 

 

 

No momento, Leclerc é o quarto, com Russell em quinto

Verstappen e Hadjar já são segundo e terceiro

Antonelli já assume a ponta com 1min34s035

Verstappen tem o primeiro melhor setor, enquanto Antonelli crava o melhor segundo setor

Todos os pilotos estão de pneus macios novos

Apenas Liam Lawson segue nos boxes

Lindblad e Leclerc também deixaram os boxes para suas primeiras tentativas

Antonelli, Russell, Verstappen e Hadjar já estão na pista!

Q3 já começou, mas nenhum piloto deixou os boxes ainda

 

 

Verstappen e Norris não fizeram uma segunda tentativa de volta rápida

Alonso, Colapinto, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg e Gasly estão eliminados no Q2

A dupla da Mercedes andou muito bem, superando Verstappen, antes de Leclerc tomar a liderança com 1min34s198

Gabriel Bortoleto deu vácuo para Hulkenberg, mas o alemão errou e perdeu levemente a traseira, perdendo um pouco de tempo na volta rápida

Piastri, Leclerc, Russell e Antonelli também decidiram sair dos boxes

Gabriel Bortoleto só deu uma volta, de pneus macios usados, errou e voltou para a garagem

Antonelli supera Russell, mas fica 0s217 atrás de Norris

Norris pula para P2, 0s068 atrás de Verstappen e Russell em terceiro

O holandês cravou 1min34s471

Verstappen superar o melhor tempo do fim de semana

Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton, Bortoleto e Colapinto estão usando pneus macios já usados de três voltas

Leclerc, Hamilton, Bortoleto, Hulkenberg já estão na pista

George Russell reclamando que seu assento estava ficando quente no Q1

 

 

 

 

Neste final de semana, alguns pilotos foram avisados que precisam fazer duas voltas de resfriamento ao invés de apenas uma, como é de costume

A Ferrari ainda parece ser a equipe a ser batida, mas a McLaren de Lando Norris encontrou um bom ritmo, apesar de estar usando pneus macios já usados de cinco voltas

Lando Norris terminou o Q1 com a volta mais rápida, cravando 1min35s029

Bottas, Pérez, Albon, Sainz, Stroll e Ocon estão eliminados no Q1!

As duas Audis estão no Q2!

Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton e Antonelli decidiram não deixar os boxes, Lawson e Russell também 

Gasly, Bottas, Pérez, Albon, Ocon e Colapinto estão na zona de eliminação

Gasly também deixou a garagem com pneus macios

Carlos Sainz e Lance Stroll deixaram os boxes para novas voltas rápidas!

Por: Livia Veiga

Publicado: