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Corrida sprint - GP da Grã-Bretanha

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Resumo

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Verstappen perdeu um pouco de terreno para Norris e a diferença cai para 0s825

Norris foi avisado para tomar cuidado com Verstappen, que vem logo atrás a menos de um segundo e não usou o botão do boost na última volta

Antonelli já abriu cinco segundos de vantagem sobre Norris e continua tentando atacar Hamilton

Gabriel Bortoleto perdeu algumas posições, mas está tentando se recuperar e voltar a fazer dobradinha no fim do grid com Hulkenberg

 

 

Russell já fez a ultrapassagem sobre Norris e sobe para terceiro

Hamilton manteve a liderança da corrida, conseguindo se manter à frente de Antonelli

Albon conseguiu largar, mas está em último e bastante atrás dos rivais na pista

Verstappen perdeu diversas posições e a dupla da McLaren avança

Alex Albon voltou para os boxes após a volta de apresentação!

No pelotão da frente, apenas Liam Lawson está usando pneus macios

Vale lembrar que Lewis Hamilton larga na pole, tendo Antonelli e Verstappen logo na sequência

Já já teremos a largada da sprint!

Bom dia, fãs de automobilismo!

Por: Livia Veiga

Publicado: