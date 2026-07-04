Corrida sprint - GP da Grã-Bretanha
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Verstappen perdeu um pouco de terreno para Norris e a diferença cai para 0s825
Norris foi avisado para tomar cuidado com Verstappen, que vem logo atrás a menos de um segundo e não usou o botão do boost na última volta
Antonelli já abriu cinco segundos de vantagem sobre Norris e continua tentando atacar Hamilton
Gabriel Bortoleto perdeu algumas posições, mas está tentando se recuperar e voltar a fazer dobradinha no fim do grid com Hulkenberg
Russell já fez a ultrapassagem sobre Norris e sobe para terceiro
Hamilton manteve a liderança da corrida, conseguindo se manter à frente de Antonelli
Albon conseguiu largar, mas está em último e bastante atrás dos rivais na pista
Verstappen perdeu diversas posições e a dupla da McLaren avança
Alex Albon voltou para os boxes após a volta de apresentação!
No pelotão da frente, apenas Liam Lawson está usando pneus macios
Vale lembrar que Lewis Hamilton larga na pole, tendo Antonelli e Verstappen logo na sequência
Já já teremos a largada da sprint!
Bom dia, fãs de automobilismo!
Por: Livia Veiga