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GP da Itália

2026 Fórmula 1 GP da Itália

Italy
3 de set. de 2026 to 6 de set. de 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

GP da Itália

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

Colapinto ultrapassa Bortoleto!

Pista liberada!

Antonelli e Verstappen nos boxes, Russell fica!

Alguns pilotos conseguem ir para os boxes, incluindo Hulkenberg, Sainz, Ocon e a dupla da Cadillac!

Safety car virtual instaurado!

Bandeira amarela! Carro do Stroll parou na segunda curva!

Bortoleto ultrapassa Bearman e agora é o 10º colocado!

Bortoleto já está menos de um segundo atrás de Bearman!

Volta: 26

Antonelli perdeu a chicane e passou pela caixa de brita! Verstappen se aproxima!

Piastri reassume a quarta colocação na freada antes da primeira Variante!

A Mercedes pediu para Antonelli parar com a corrida Iô-Iô com Russell para evitar a aproximação de Verstappen

Volta: 23

Russell passa Antonelli e agora é o líder!

Volta: 22

Mais uma vez no baile da Mercedes: Russell ultrapassou Antonelli, mas o italiano reassumiu a ponta!

Volta: 22

Enquanto isso, Bortoleto segue se aproximando de Bearman!

E Piastri conseguiu passar Hamilton e reassumir a quarta colocação depois de algumas voltas atacando!

Depois de algumas voltas, Antonelli e Russell se afastam de Verstappen!

Enquanto isso, Norris dá o troco em Gasly e reassume a sexta colocação

Volta: 20

Russell até passou Antonelli, mas o italiano reassumiu a ponta! 

Volta: 19

Menos de um segundo entre Antonelli, Russell e Verstappen! O duelo triplo segue pegando fogo!

Antonelli ultrapassa Russell e assume a liderança! Espetacular performance do italiano em casa, depois de largar em 19º!

Piastri chega a atacar Hamilton, mas o britânico se defende e mantém a quarta colocação!

Antonelli, depois de passar Verstappen, já começou a pressionar Russell!

Bortoleto já passou o companheiro de equipe e agora é o 11º colocado!

Hamilton ultrapassa Piastri e assume a quarta colocação!

Bortoleto ultrapassou Ocon e assume a 12ª colocação, atrás de Hulkenberg!

Volta: 15

Agora sim! Russell mergulha e ultrapassa Verstappen, reassumindo a ponta!

Russell mergulha e até passou Verstappen, mas o holandês deu o troco e reassume a liderança!

Lawson chamado para os boxes!

Antonelli passa Piastri e assume a terceira colocação!

Volta: 12

Piastri e, depois, Antonelli, ultrapassam Hamilton! O heptacampeão caiu para a quinta colocação!

Verstappen ultrapassa Russell e assume a liderança do GP da Itália!

Verstappen segue se aproximando de Russell e agora marca a volta mais rápida da prova, 1min25s609!

Agora é a vez de Piastri e Antonelli passarem Gasly, que caiu para a sexta colocação!

Por fora, Hamilton ultrapassa Gasly na primeira chicane! O britânico agora é o terceiro!

Mas Bortoleto reassume a 14ª colocação

Sainz dá o troco e passa Bortoleto

Destaque para Tsunoda, que está na nona colocação!

Volta: 9

Bortoleto ultrapassa Sainz e assume a 14ª colocação!

Norris tenta ultrapassar Antonelli, mas o italiano segue na sexta colocação!

Bortoleto caiu para 16º novamente

Volta: 7

Hamilton é o quarto, seguido de Piastri e Antonelli!

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Por: Andrei Gobbo

Publicado: