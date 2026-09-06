2026 Fórmula 1 GP da Itália
GP da Itália
Siga mais uma etapa da temporada de 2026 da F1
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Resumo
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Colapinto ultrapassa Bortoleto!
Pista liberada!
Antonelli e Verstappen nos boxes, Russell fica!
Alguns pilotos conseguem ir para os boxes, incluindo Hulkenberg, Sainz, Ocon e a dupla da Cadillac!
Safety car virtual instaurado!
Bandeira amarela! Carro do Stroll parou na segunda curva!
Bortoleto ultrapassa Bearman e agora é o 10º colocado!
Bortoleto já está menos de um segundo atrás de Bearman!
Antonelli perdeu a chicane e passou pela caixa de brita! Verstappen se aproxima!
Piastri reassume a quarta colocação na freada antes da primeira Variante!
A Mercedes pediu para Antonelli parar com a corrida Iô-Iô com Russell para evitar a aproximação de Verstappen
Russell passa Antonelli e agora é o líder!
Mais uma vez no baile da Mercedes: Russell ultrapassou Antonelli, mas o italiano reassumiu a ponta!
Enquanto isso, Bortoleto segue se aproximando de Bearman!
E Piastri conseguiu passar Hamilton e reassumir a quarta colocação depois de algumas voltas atacando!
Depois de algumas voltas, Antonelli e Russell se afastam de Verstappen!
Enquanto isso, Norris dá o troco em Gasly e reassume a sexta colocação
Russell até passou Antonelli, mas o italiano reassumiu a ponta!
Menos de um segundo entre Antonelli, Russell e Verstappen! O duelo triplo segue pegando fogo!
Antonelli ultrapassa Russell e assume a liderança! Espetacular performance do italiano em casa, depois de largar em 19º!
Piastri chega a atacar Hamilton, mas o britânico se defende e mantém a quarta colocação!
Antonelli, depois de passar Verstappen, já começou a pressionar Russell!
Bortoleto já passou o companheiro de equipe e agora é o 11º colocado!
Hamilton ultrapassa Piastri e assume a quarta colocação!
Bortoleto ultrapassou Ocon e assume a 12ª colocação, atrás de Hulkenberg!
Agora sim! Russell mergulha e ultrapassa Verstappen, reassumindo a ponta!
Russell mergulha e até passou Verstappen, mas o holandês deu o troco e reassume a liderança!
Lawson chamado para os boxes!
Antonelli passa Piastri e assume a terceira colocação!
Piastri e, depois, Antonelli, ultrapassam Hamilton! O heptacampeão caiu para a quinta colocação!
Verstappen ultrapassa Russell e assume a liderança do GP da Itália!
Verstappen segue se aproximando de Russell e agora marca a volta mais rápida da prova, 1min25s609!
Agora é a vez de Piastri e Antonelli passarem Gasly, que caiu para a sexta colocação!
Por fora, Hamilton ultrapassa Gasly na primeira chicane! O britânico agora é o terceiro!
Mas Bortoleto reassume a 14ª colocação
Sainz dá o troco e passa Bortoleto
Destaque para Tsunoda, que está na nona colocação!
Bortoleto ultrapassa Sainz e assume a 14ª colocação!
Norris tenta ultrapassar Antonelli, mas o italiano segue na sexta colocação!
Bortoleto caiu para 16º novamente
Hamilton é o quarto, seguido de Piastri e Antonelli!
Por: Andrei Gobbo