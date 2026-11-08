2026 Fórmula 1 GP de São Paulo
GP de São Paulo
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Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Stroll é o primeiro a trocar para pneus macios
Russell passa Hadjar e é P3
Hamilton está perdendo bastante desempenho e é passado por Alonso no laranjinha
Leclerc passa Hamilton. Estamos na volta 10
Hamilton fala no rádio que já estão chegando na janela de pneus slicks
Hamilton não será punido pela saída de pista e ganho de vantagem
Hamilton P12 e Leclerc P13 atrás do Lindblad
Ninguém para o Verstappen. Holandês já está em P6, 3,1s atrás do Lawson (que também nem vai segurar para a Red Bull)
Hamilton devolve a posição para o Bearman após ganhar vantagem por ter saído da pista
Rádio da Mercedes pede que Antonelli busque as partes molhadas da pista para manter a temperatura dos pneus
Hadjar também ultrapassa o Lawson
Norris consegue passar o Lawson no bico de pato e chega para P2
Hamilton tem infração notada pela direção de prova: saiu na curva 5 e levou vantagem
Norris conseguiu colar em Lawson, 0s1 atrás, mas não conseguiu passar no S do Senna
Verstappen passa Piastri e Albon. O holandês agora deve torcer para um SC para bagunçar o grid e ele ter mais chances de vencer a corrida
Verstappen perde a posição e Piastri retoma a posição
Max e Albon liberados pela direção de prova sobre a possível largada fora de posição
Antonelli já abriu 2.7s para o Lawson. Tá de parabéns o campeão pela largada
E enquanto eu escrevia, Verstappen passa o Piastri
Hamilton relata que os pneus traseiros estão acabados. A pista está secando e todos largaram de intermediário
Câmara caiu para P18
Verstappen passou FÁCIL o Hamilton na subida da junção
Eita! Verstappen também pode ter largado fora de posição
Max colando no Hamilton. Vai sair fogo
Verstappen chega em P10 e está atrás do Hamilton. AI AI AI!
Albon investigado por possível largada fora de posição
Lawson está quase 2s na frente do Norris. Que baita início de prova dele
Correção, Hamilton P9
Ops, Max P11
Max passa Sainz e é P12
Câmara caiu para P16 e Bortoleto para P21, a última posição no momento
Começa o GP de São Paulo!
Norris larga mal e Kimi larga bem! Italiano toma a liderança!
Lawson PASSA O NORRIS E É P2!
Alguns carros saem da pista na curva do sol. Hadjar é P4. Hamilton já é P8.
CARROS ALINHADOS! VEM A LARGADA!
Bottas está nos boxes e é provável que nem corra
No rádio, antes do fim da volta de apresentação, Alonso diz que a pista secou bem. O negócio é a chuva voltar...
Em Interlagos chouve pouco e para
Todos os pilotos largarão de intermediário. Estamos na volta de apresentação. Antes de se posicionarem no grid, os pilotos fizeram umas voltas para avaliar as condições. Kimi saiu na junção e ele foi um dos pilotos que reclamou da falta de aderência
Aliás, do lado do Bortoleto, em P20, está o Lewis Hamilton
Câmara subiu algumas posições no grid por conta das punições e sai de P11. Bortoleto vai largar em P19
Boa tarde, leitores do Motorsport! Aqui é Felipe Freitas e acompanharei vocês no tempo real do GP do Brasil!
Norris larga da pole com Kiminho em P2. Será que veremos o atual campeão superando o campeão de 2025 na largada?
Por: Felipe Freitas