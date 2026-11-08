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GP de São Paulo

2026 Fórmula 1 GP de São Paulo

Brazil
5 de nov. de 2026 to 8 de nov. de 2026
Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

GP de São Paulo

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

 

Stroll é o primeiro a trocar para pneus macios

 

Russell passa Hadjar e é P3

 

Hamilton está perdendo bastante desempenho e é passado por Alonso no laranjinha

 

Leclerc passa Hamilton. Estamos na volta 10

 

Hamilton fala no rádio que já estão chegando na janela de pneus slicks

 

Hamilton não será punido pela saída de pista e ganho de vantagem

 

Hamilton P12 e Leclerc P13 atrás do Lindblad

 

Ninguém para o Verstappen. Holandês já está em P6, 3,1s atrás do Lawson (que também nem vai segurar para a Red Bull)

 

Hamilton devolve a posição para o Bearman após ganhar vantagem por ter saído da pista

 

Rádio da Mercedes pede que Antonelli busque as partes molhadas da pista para manter a temperatura dos pneus

 

Hadjar também ultrapassa o Lawson

 

Norris consegue passar o Lawson no bico de pato e chega para P2

 

Hamilton tem infração notada pela direção de prova: saiu na curva 5 e levou vantagem

 

Norris conseguiu colar em Lawson, 0s1 atrás, mas não conseguiu passar no S do Senna

 

Verstappen passa Piastri e Albon. O holandês agora deve torcer para um SC para bagunçar o grid e ele ter mais chances de vencer a corrida

 

Verstappen perde a posição e Piastri retoma a posição

 

Max e Albon liberados pela direção de prova sobre a possível largada fora de posição

 

Antonelli já abriu 2.7s para o Lawson. Tá de parabéns o campeão pela largada

 

E enquanto eu escrevia, Verstappen passa o Piastri

 

Hamilton relata que os pneus traseiros estão acabados. A pista está secando e todos largaram de intermediário

 

Câmara caiu para P18

 

Verstappen passou FÁCIL o Hamilton na subida da junção

 

Eita! Verstappen também pode ter largado fora de posição

 

Max colando no Hamilton. Vai sair fogo

 

Verstappen chega em P10 e está atrás do Hamilton. AI AI AI!

 

Albon investigado por possível largada fora de posição

 

Lawson está quase 2s na frente do Norris. Que baita início de prova dele

 

Correção, Hamilton P9

 

Ops, Max P11

 

Max passa Sainz e é P12

 

Câmara caiu para P16 e Bortoleto para P21, a última posição no momento

 

Começa o GP de São Paulo!

Norris larga mal e Kimi larga bem! Italiano toma a liderança!

Lawson PASSA O NORRIS E É P2! 

Alguns carros saem da pista na curva do sol. Hadjar é P4. Hamilton já é P8. 

 

CARROS ALINHADOS! VEM A LARGADA!

 

Bottas está nos boxes e é provável que nem corra

 

No rádio, antes do fim da volta de apresentação, Alonso diz que a pista secou bem. O negócio é a chuva voltar...

Em Interlagos chouve pouco e para

 

Todos os pilotos largarão de intermediário. Estamos na volta de apresentação. Antes de se posicionarem no grid, os pilotos fizeram umas voltas para avaliar as condições. Kimi saiu na junção e ele foi um dos pilotos que reclamou da falta de aderência

 

Aliás, do lado do Bortoleto, em P20, está o Lewis Hamilton

 

Câmara subiu algumas posições no grid por conta das punições e sai de P11. Bortoleto vai largar em P19

Boa tarde, leitores do Motorsport! Aqui é Felipe Freitas e acompanharei vocês no tempo real do GP do Brasil!

Norris larga da pole com Kiminho em P2. Será que veremos o atual campeão superando o campeão de 2025 na largada?

Por: Felipe Freitas

Publicado: