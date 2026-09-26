Red Bull precisa tomar uma decisão

Se a equipe demorar demais para ou dar a ordem da troca de posições ou segurar Hadjar, pode até perder a chance de lutar pela segunda colocação. Os dois estão a menos de um segundo de Piastri, que tem 10 segundos de distância até Russell.

Isso quer dizer que o francês tem muito mais ar sujo do que o australiano da McLaren, e como os dois estão de pneus macios, andar colado em seu companheiro de equipe pode acelerar o desgaste e obrigá-lo a parar antes nos boxes. O próprio Verstappen disse no rádio da Red Bull que os macios, claramente, devem durar até mais do que a metade da prova - e já estamos na volta 29, de 51.