2026 Fórmula 1 GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão
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TÁ VALENDO!
O safety car entra nos boxes, a direção de prova lança a bandeira verde e está valendo novamente o GP do Azerbaijão!
A batida de Albon que resultou no safety car
"Vou precisar da ajuda dele"
Hadjar já prevê que a Red Bull é favorita para, no mínimo, ultrapassar a McLaren. Ele disse no rádio que, se Verstappen não conseguir vencer a corrida, vai querer a ajuda dele com Piastri. Em suma, ele projeta o holandês subindo a segundo e podendo ser útil a segurar o britânico e permitir seu ataque pelo terceiro lugar.
Quem está com qual pneu?
O top 6 da corrida está agora com a seguinte configuração de pneus:
Russell - macios
Piastri - médios
Verstappen - macios
Hadjar - médios
Leclerc - médios
Hamilton - macios
Todo mundo parando
Como esperado, todos os pilotos do grid que ainda não haviam feito a parada vão aos boxes para a troca de pneus. No fim das contas, os que estavam de médios, mesmo com rendimento pior, se deu bem, já que fizeram pit stops em ritmo lento e não perderam tanto tempo com o desgaste.
SAFETY CAR!
Albon bate na Curva 5, fica preso na barreira de proteção e a direção de prova aciona o safety car, o primeiro da corrida. Tudo pode mudar agora!
Segura, Norris!
O atual campeão mundial trava roda na Curva 1, passa direto e perde duas posições, uma delas para Antonelli, que sobe a oitavo. Gasly foi o outro que se beneficiou do erro do britânico e assumiu a sétima colocação. Teve bandeira amarela, mas rapidamente removida pois ele voltou à pista.
Red Bull precisa tomar uma decisão
Se a equipe demorar demais para ou dar a ordem da troca de posições ou segurar Hadjar, pode até perder a chance de lutar pela segunda colocação. Os dois estão a menos de um segundo de Piastri, que tem 10 segundos de distância até Russell.
Isso quer dizer que o francês tem muito mais ar sujo do que o australiano da McLaren, e como os dois estão de pneus macios, andar colado em seu companheiro de equipe pode acelerar o desgaste e obrigá-lo a parar antes nos boxes. O próprio Verstappen disse no rádio da Red Bull que os macios, claramente, devem durar até mais do que a metade da prova - e já estamos na volta 29, de 51.
Liberado para ultrapassar!
Hadjar está a menos de meio segundo de Verstappen e pergunta no rádio da Red Bull se pode atacar o companheiro. A equipe responde: "apenas mantenha tudo limpo", ou seja, parece que ele está liberado para tentar a ultrapassagem.
Russell preocupado
O britânico tem 10 segundos de vantagem sobre Piastri e sobra na liderança, mas não está totalmente tranquilo. Ele disse à Mercedes no rádio que deu um leve toque no muro e sentiu que algo ficou errado com a pressão do pneu traseiro direito, onde foi o contato. A equipe respondeu que, à princípio, não há grandes problemas, mas ele pediu para que mantenham a checagem.
Red Bulls próximas e Hadjar, de macios, rendendo mais... vai ter ordem de equipe?
Bortoleto reagindo!
Depois de fazer uma largada ruim e ver Hulkenberg saltar bem, Bortoleto conseguiu ganhar uma posição, enquanto o alemão não manteve o mesmo ritmo e caiu para 16º. O brasileiro está logo atrás dele e já tem o modo ultrapassagem. Não vale pontos, mas a moral de ficar à frente do companheiro de equipe.
A diferença do ar sujo
No fim das contas, a diferença de desgaste dos pneus médios para os pneus macios é muito sutil. Prova disso é que o primeiro piloto a parar nos boxes foi Sainz, que havia largado com os compostos amarelos. Só que Russell segue abrindo vantagem, por que? Simples: pista livre à sua frente e quase nenhum ar sujo. Nessas horas, quando o desempenho entre pneus é semelhante, não estar 'preso' de um piloto mais lento faz a diferença.
Para fechar a 'dobradinha'
Stroll foi o primeiro a abandonar a corrida e o segundo é... Alonso! O espanhol recolhe sua Aston Martin aos boxes e vai deixar o GP do Azerbaijão, também por problemas no carro. Mais uma corrida sem qualquer futuro para a equipe britânica.
Vantagem gigante de Russell na liderança!
'Cobrou' no rádio!
"Ele está tendo dificuldades ou o que? Eu tenho ritmo, só para constar", disse Hadjar para a Red Bull no rádio. A equipe respondeu que sim, o holandês tem problemas de manter o ritmo ideal com seus pneus. Pressão para cima do tetra...
Pressão de hadjar! E aí, Max?
Verstappen já não tem mais a mesma performance das primeiras voltas e agora começa a se preocupar com seu companheiro de Red Bull, Hadjar. O francês, em quarto, reduziu em oito décimos a vantagem do holandês e já até avisou à equipe no rádio para mandá-lo apertar o ritmo.
Pneus nivelados?
Vemos um cenário diferente do comum na Fórmula 1 em Baku. Em vez de um começo com os pneus macios rendendo melhor e os de mais durabilidade sobressaindo quando próximo à janela de pit stop, aconteceu o inverso. Quem largou de compostos médios teve desempenho acima no início da prova e, agora, não há muita diferença nos tempos de volta entre pneus diferentes.
Briga boa pela vice-liderança
Parecia que era questão de tempo até Verstappen ultrapassar Piastri pelo forte ritmo que mantinha no começo do GP do Azerbaijão, mas o australiano da McLaren não deu vida fácil ao holandês e conseguiu se defender dos movimentos dele. Os dois estão há varias voltas a menos de um segundo um do outro e fazem a briga mais equilibrada em pista até o momento.
E enquanto isso...
Antonelli chega em Bearman, vence o britânico da Haas sem dificuldades e chega ao 10º lugar. Ele entra na zona de pontos!
Duelo de britânicos
Hamilton, enfim, aparece no GP do Azerbaijão. Depois de passar algum tempo 'preso' na sétima colocação, o heptacampeão fica a menos de um segundo de Norris no fechamento da 16ª volta, ativa o modo ultrapassagem e deixa o compatriota da McLaren para trás na reta principal.
Kimi acordou!
O líder do campeonato demorou um pouco para ganhar posições no pelotão de trás, mas agora começa a 'colecionar' ultrapassagens pela reta principal é já é o 11º, quase na zona de pontuação.
Passeio no parque
Em apenas 14 voltas, Russell já abre sete segundos para Piastri, 'toma' a melhor volta de Verstappen e, com pista livre, vai se isolando cada vez mais na liderança. Se nenhum contratempo acontecer e ele não errar, dificilmente haverá disputa pela vitória.
E quanto a Bortoleto?
O brasileiro segue na 18ª colocação e ainda tentando correr atrás do prejuízo da má largada que fez. Ele vai brigando com Sainz pelo 17º lugar e chegou a trocar posições com o espanhol, que vai conseguindo se defender.
Veja como foi uma das várias ultrapassagens de Verstappen no começo do GP do Azerbaijão!
Blefe?
Mesmo sendo o piloto mais rápido na pista, Verstappen fala no rádio da Red Bull que não se sente bem com os pneus médios e que não sabe se eles serão a melhor escolha na janela de pit stop prevista pela Pirelli. Mesmo assim, ele é o terceiro colocado, depois de largar em oitavo, e fica constantemente a menos de um segundo de Piastri na briga pela segunda posição.
Segue o jogo!
Felizmente, Stroll conseguiu parar em um lugar seguro para a retirada de seu carro e não foi necessária a entrada do safety car, muito menos de uma bandeira vermelha. Segue ritmo normal no GP do Azerbaijão.
bandeira amarela e abandono!
Stroll tem problemas com sua Aston Martin, precisa parar entre as curvas 15 e 16 e é o primeiro a abandonar a corrida. Nada de anormal na péssima fase que vive a equipe britânica...
Colou!
Em apenas uma volta, Verstappen já 'destrói' a vantagem de Piastri e fica a menos de meio segundo do australiano, que diz à McLaren no rádio que está tendo dificuldades com os pneus traseiros.
E ele sobe ao top 3!
Pouco depois de anotar a volta mais rápida do GP do Azerbaijão, Verstappen passa Hadjar e assume a terceira colocação. Ele está a cerca de 1s2 de Piastri e, com o pneu mais durável, tem grandes chances de subir ao segundo posto antes mesmo da primeira parada nos boxes.
ritmo excelente de max!
O tetracampeão é o primeiro piloto a baixar o tempo de volta para a casa de 1:47 e marca 1:47.574, cerca de quatro décimos mais rápido do que a média do pelotão da frente.
E quanto a Antonelli?
O líder do campeonato de pilotos vai fazendo uma corrida apagada até então e não escala o grid como se esperava. Ele começou em 16º e, só agora, subiu para 14º.
VEJA COMO FOI A LARGADA DO GP DO AZERBAIJÃO:
Red bulls seguem escalando!
Depois de 'despacharem' Norris, os dois pilotos da Red Bull agora ultrapassam Leclerc sem dificuldades na quinta volta. Hadjar já teria um lugar no pódio caso a corrida acabasse agora, com Verstappen logo atrás dele em quarto - vale lembrar que o tetracampeão largou em oitavo.
Macios não rendem o 'prime'?
À medida que Russell abre cada vez mais vantagem sobre Piastri e as primeiras posições do pelotão seguem muito equilibradas, nota-se que os pneus macios, ao menos no começo da prova, não impõem tanta vantagem sobre os médios. Verstappen acaba de registrar a melhor volta do GP até o momento com os compostos amarelos.
E quanto mais a pista emborrachar e evoluir, menos será a disparidade dos pneus de menor durabilidade e mais aderência. Em suma, quem escolheu iniciar de médios, parece ter acertado.
Resposta das Red bulls!
Hadjar 'se vinga' de Norris para voltar à quarta posição e puxa Verstappen junto, que também ultrapassa o britânico. As Red Bulls estão agora em quarto e quinto, respectivamente.
Tranquilidade para o líder
Mesmo de pneus médios contra macios de Piastri, Russell mantém vantagem de cerca de 1s5 sobre o australiano, que não consegue se aproximar do britânico na luta pela liderança.
Norris também 'voa'
Na abertura da segunda volta, foi a vez de Norris ser mais rápido do que o adversário à frente na reta principal e ele deixa Hadjar para trás, assumindo o quarto posto. Logo atrás, Verstappen passou Hamilton para subir ao sexto lugar.
McLaren bem!
Piastri salta melhor do que Leclerc e toma a segunda colocação do monegasco por fora na Curva 1, enquanto Russell larga tranquilo e mantém a liderança. Bortoleto perde uma posição e é ultrapassado por Hulkenberg.
COMEÇOU!!
Bandeira verde e está valendo o GP do Azerbaijão de Fórmula 1!
Por: Fabio Tarnapolsky