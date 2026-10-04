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GP do Bahrein

2026 Fórmula 1 GP do Bahrein

Bahrain
1 de out. de 2026 to 4 de out. de 2026
Sepang International Circuit, MY

GP do Bahrein na Malásia

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

Volta: 12

O que a Ferrari está pensando?

Mesmo com o safety car, Hamilton não foi chamado aos boxes e segue na pista, em 15º. Obviamente, ele, o único a não parar, não ganhou nenhuma vantagem com isso já que os pit stops foram em ritmo lento.

Volta: 12

Segue o safety car

O carro de segurança ainda não foi aos boxes e o grid vai se reorganizando, agora inteiro de pneus de pista seca, para a retomada.

 
Volta: 11

E Bortoleto?

O brasileiro estava incluso na leva de pilotos que usavam intermediários e aproveitaram o safety car para colocar macios. Ele é o nono colocado, à frente de Piastri.

Volta: 10

Povo da frente se deu bem

Com o safety car, todo mundo que estava de pneus intermediários foi aos boxes e calçou pneus macios. Para a sorte deles, o ritmo diminuído apareceu logo quando os tempos de volta já estavam ficando iguais entre os compostos.

Volta: 10

SAFETY CAR!

Bottas roda, para na brita e a direção de prova aciona o safety car. Vai todo mundo para os boxes!

 
Volta: 9

O jogo vai virar?

Só agora, na nona volta, a McLaren nota que Norris começa a igualar o tempo dos pilotos que utilizam pneus intermediários. O problema é que ele está a 23 segundos de Pérez, o último do pelotão de compostos verdes.

Volta: 9

MAX CHEGOU!

Não durou muito tempo a vantagem na liderança de Antonelli. Verstappen já cola no italiano e tenta o ataque na Curva 1, mas o prodígio da Mercedes se defende bem.

Volta: 9

todo mundo surpreso

Russell diz no rádio da Mercedes que a pista está estranha, secando muito lentamente. De fato, estamos na nona volta, sem chuva, e os pneus slick ainda passam longe de render.

Volta: 8

Tá valendo pagar o preço, Hamilton?

A transmissão da FOM compara os tempos de volta entre o líder, Antonelli, que usa pneus intermediários, e de Hamilton, com macios, e o italiano foi oito segundo mais rápido do que o britânico. É muita coisa.

Volta: 7

Veja como foi a largada do GP do Bahrein na Malásia

 
Volta: 7

Enquanto isso, Antonelli...

Tudo conspira a favor do líder da temporada. Com a briga entre Verstappen e Russell, ele teve um espaço para ampliar sua vantagem na liderança, que já é de 2s5.

Volta: 6

Que briga!

Verstappen ultrapassa Russell para reassumir a segunda colocação e se defende bonito da tentativa de devolução do britânico. Tetracampeão de volta ao páreo!

Volta: 6

Gap gigante

O primeiro piloto de pneus de pista seca é Norris, o 15º, e ele está a 29 segundos de Pérez, o último entre os que calçam intermediários. E a diferença não para de aumentar.

Volta: 5

Hamilton vai arriscar!

O heptacampeão havia sido chamado pela Ferrari para colocar pneus intermediários, mas ele informou que a pista está secando muito rapidamente e que vale a pena seguir com os macios. Vale lembrar que o desgaste dos intermediários é muito maior e, se realmente a aderência melhorar, a diferença será enorme.

Volta: 5

ferrari nos boxes

Que começo de corrida para a Ferrari... além de ter que chamar Leclerc aos boxes para colocar os pneus intermediários, o monegasco ainda precisou trocar o bico por conta de um toque com Hulkenberg.

 
Volta: 4

Quem largou de intermediário se deu bem

Os pilotos com pneus slicks despencam no grid e todo mundo de pneu intermediário toma à frente. Para se ter uma ideia, Bortoleto começou dos boxes e já é o 11º.

Volta: 3

Olha a Racing Bulls!

Quem também começou muito bem foi Lawson, que subiu para quarto com sua Racing Bulls!

Volta: 3

Mercedes na frente!

Antonelli e Russell pulam absurdamente bem e ultrapassam Verstappen para assumirem a primeira e segunda colocações, respectivamente. O holandês cai para terceiro.

COMEÇOU!

LUZ VERDE E ESTÁ VALENDO, DE VEZ, O GP DO BAHREIN NA MALÁSIA DE FÓRMULA 1!

Largada parada

Safety car nos boxes, teremos largada tradicional!

Seguem as trocas

Agora, é a vez de Stroll e Hulkenberg calçarem compostos macios.

Mais dois, gabriel incluso

A McLaren chama Piastri aos boxes para colocar pneus intermediários, enquanto Norris segue com slicks. E Bortoleto também fez seu pit stop para os compostos verdes.

Volta: 2

Primeiro pit stop

Largando em último, Pérez já foi aos boxes para colocar pneus intermediários. Na liderança, Verstappen disse que as condições indicam que realmente é o composto ideal.

Já tem escapada...

Você deve ter reparado na foto dos pneus do grid que Bortoleto ganhou uma posição, é porque Gasly, de pneus macios, foi para a brita.

COMEÇOU!

Os carros saem do pit stop atrás do safety car e já está valendo o GP do Bahrein na Malásia!

JÁ COMEÇOU A GUERRA DE PNEUS!

Muitos compostos diferentes no grid, tem pneu de intermediário, de médio, de macio... várias escolhas diferentes. Confira:

Pneus GP Bahrein Malasia

Foto de: Reprodução

Bortoleto tá pronto!

 

Segurança ao máximo

De fato, o problema foi no software dos motores dos carros, e foi uma falha complexa. A FIA demorou muito porque quis garantir que o problema não ocorra mais, já que, além de ser perigoso para o piloto que perder potência do nada, a equipe poderia entrar com recurso já que seria culpa do regulamento, e não do equipamento específico da escuderia em si.

AGORA VAI!

Enfim, a notícia que todos queriam: temos horário de início! A FIA acaba de informar que o GP do Bahrein na Malásia de F1 começará às 5h33 no horário de Brasília.

 

Fala com a gente!

Todo mundo por aí? Interaja com a gente através da hashtag #F1noMotorsport no X e conte como está a expectativa para o início do GP do Bahrein na Malásia e se você já tinha visto algo parecido com o que estamos presenciando hoje em Sepang.

Imagens do caos em Sepang

 

Grid de largada original

Apesar de pilotos terem perdido posições durante a volta de formação por conta dos problemas nos carros, a FIA informa que a ordem do treino classificatório se manterá para a largada.

 

Começo de prova seco

A previsão da FIA é de que não haverá chuva pelos próximos 30 minutos. O problema é que o pôr do sol em Kuala Lumpur é previsto para 8h04, ou seja, a F1 já corre contra o relógio para o início do GP do Bahrein na Malásia.

Teste inédito

É a primeira corrida da temporada, com o novo regulamento técnico e aerodinâmico, que chove. Então, ainda não havíamos presenciado como os carros se comportavam sob chuva e regime de safety car. Por isso, a demora para voltar, visto que a FIA está vivendo um 'teste real' dessas condições.

E por que a corrida não começa, então? um pequeno resumo do que acontece em sepang:

  • Corrida é adiada em 40 minutos por conta das fortes chuvas no circuito
  • Às 4h40 no horário de Brasília, os pilotos saem para volta de formação atrás do safety car, ainda sob condições molhadas
  • Alguns pilotos escapam por conta da pouca aderência dos pneus intermediários e outros têm problema de potência pelo ritmo lento; Gasly até reclama da velocidade do safety car
  • Hamilton tem problemas com sua Ferrari, perde potência e para na reta principal
  • Uma Haas e uma Cadillac também estacionam na reta
  • A direção de prova suspende o procedimento de largada por conta de problemas com o software dos motores desses carros, que reinicializou. O motivo parece ser o ritmo mais lento do que o normal

tempo virando, literalmente

Com tanto atraso, a chuva torrencial que caía em Kuala Lumpur já está começando a virar um tempo ensolarado. Alguns trechos do céu já tem nuvens se dissipando e a luz do sol passando por elas.

Ferrari tem algum problema a corrigir?

É curioso notar que os três carros que tiveram problemas com a potência e pararam na reta utilizam motores Ferrari: uma Haas, uma Cadillac e Hamilton representando a Scuderia. Vale lembrar que não foram falhas que tenha comprometido a participação deles na corrida, mas uma reinicialização do sistema quando os pilotos andaram em ritmo muito mais lento atrás do safety car durante a volta de formação.

Pista melhorando, o problema está nos motores

Antonelli diz no rádio da Mercedes que a pista está secando "loucamente rápido", então, a aderência vai melhorando aos poucos. O problema é o comportamento dos novos motores. Essa é a primeira corrida com chuva desde a grande mudança de regulamento na temporada de 2026 e as unidades de potência ainda não haviam sido testadas em condições reais como as de hoje. Ao que parece, andar lento e com pouca potência fez com que o software reiniciasse e causasse as falhas.

tem reclamação do safety car, também

Gasly disse no rádio da Alpine que o safety car estava muito lento e prejudicando o aquecimento dos pneus. E isso parece ser real, já que Norris foi outro a escapar e ir para a brita durante a volta de formação.

Cena curiosa

Hamilton abriu volta para retornar ao pelotão segundos antes da direção de prova suspender o procedimento de largada e agora tem que dar um giro completo pelo circuito, sozinho, para retornar aos boxes.

 
Ver mais

Por: Fabio Tarnapolsky

Publicado: