2026 Fórmula 1 GP do Bahrein
GP do Bahrein na Malásia
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Resumo
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O que a Ferrari está pensando?
Mesmo com o safety car, Hamilton não foi chamado aos boxes e segue na pista, em 15º. Obviamente, ele, o único a não parar, não ganhou nenhuma vantagem com isso já que os pit stops foram em ritmo lento.
Segue o safety car
O carro de segurança ainda não foi aos boxes e o grid vai se reorganizando, agora inteiro de pneus de pista seca, para a retomada.
E Bortoleto?
O brasileiro estava incluso na leva de pilotos que usavam intermediários e aproveitaram o safety car para colocar macios. Ele é o nono colocado, à frente de Piastri.
Povo da frente se deu bem
Com o safety car, todo mundo que estava de pneus intermediários foi aos boxes e calçou pneus macios. Para a sorte deles, o ritmo diminuído apareceu logo quando os tempos de volta já estavam ficando iguais entre os compostos.
SAFETY CAR!
Bottas roda, para na brita e a direção de prova aciona o safety car. Vai todo mundo para os boxes!
O jogo vai virar?
Só agora, na nona volta, a McLaren nota que Norris começa a igualar o tempo dos pilotos que utilizam pneus intermediários. O problema é que ele está a 23 segundos de Pérez, o último do pelotão de compostos verdes.
MAX CHEGOU!
Não durou muito tempo a vantagem na liderança de Antonelli. Verstappen já cola no italiano e tenta o ataque na Curva 1, mas o prodígio da Mercedes se defende bem.
todo mundo surpreso
Russell diz no rádio da Mercedes que a pista está estranha, secando muito lentamente. De fato, estamos na nona volta, sem chuva, e os pneus slick ainda passam longe de render.
Tá valendo pagar o preço, Hamilton?
A transmissão da FOM compara os tempos de volta entre o líder, Antonelli, que usa pneus intermediários, e de Hamilton, com macios, e o italiano foi oito segundo mais rápido do que o britânico. É muita coisa.
Veja como foi a largada do GP do Bahrein na Malásia
Enquanto isso, Antonelli...
Tudo conspira a favor do líder da temporada. Com a briga entre Verstappen e Russell, ele teve um espaço para ampliar sua vantagem na liderança, que já é de 2s5.
Que briga!
Verstappen ultrapassa Russell para reassumir a segunda colocação e se defende bonito da tentativa de devolução do britânico. Tetracampeão de volta ao páreo!
Gap gigante
O primeiro piloto de pneus de pista seca é Norris, o 15º, e ele está a 29 segundos de Pérez, o último entre os que calçam intermediários. E a diferença não para de aumentar.
Hamilton vai arriscar!
O heptacampeão havia sido chamado pela Ferrari para colocar pneus intermediários, mas ele informou que a pista está secando muito rapidamente e que vale a pena seguir com os macios. Vale lembrar que o desgaste dos intermediários é muito maior e, se realmente a aderência melhorar, a diferença será enorme.
ferrari nos boxes
Que começo de corrida para a Ferrari... além de ter que chamar Leclerc aos boxes para colocar os pneus intermediários, o monegasco ainda precisou trocar o bico por conta de um toque com Hulkenberg.
Quem largou de intermediário se deu bem
Os pilotos com pneus slicks despencam no grid e todo mundo de pneu intermediário toma à frente. Para se ter uma ideia, Bortoleto começou dos boxes e já é o 11º.
Olha a Racing Bulls!
Quem também começou muito bem foi Lawson, que subiu para quarto com sua Racing Bulls!
Mercedes na frente!
Antonelli e Russell pulam absurdamente bem e ultrapassam Verstappen para assumirem a primeira e segunda colocações, respectivamente. O holandês cai para terceiro.
COMEÇOU!
LUZ VERDE E ESTÁ VALENDO, DE VEZ, O GP DO BAHREIN NA MALÁSIA DE FÓRMULA 1!
Largada parada
Safety car nos boxes, teremos largada tradicional!
Seguem as trocas
Agora, é a vez de Stroll e Hulkenberg calçarem compostos macios.
Mais dois, gabriel incluso
A McLaren chama Piastri aos boxes para colocar pneus intermediários, enquanto Norris segue com slicks. E Bortoleto também fez seu pit stop para os compostos verdes.
Primeiro pit stop
Largando em último, Pérez já foi aos boxes para colocar pneus intermediários. Na liderança, Verstappen disse que as condições indicam que realmente é o composto ideal.
Já tem escapada...
Você deve ter reparado na foto dos pneus do grid que Bortoleto ganhou uma posição, é porque Gasly, de pneus macios, foi para a brita.
COMEÇOU!
Os carros saem do pit stop atrás do safety car e já está valendo o GP do Bahrein na Malásia!
JÁ COMEÇOU A GUERRA DE PNEUS!
Muitos compostos diferentes no grid, tem pneu de intermediário, de médio, de macio... várias escolhas diferentes. Confira:
Foto de: Reprodução
Bortoleto tá pronto!
Segurança ao máximo
De fato, o problema foi no software dos motores dos carros, e foi uma falha complexa. A FIA demorou muito porque quis garantir que o problema não ocorra mais, já que, além de ser perigoso para o piloto que perder potência do nada, a equipe poderia entrar com recurso já que seria culpa do regulamento, e não do equipamento específico da escuderia em si.
AGORA VAI!
Enfim, a notícia que todos queriam: temos horário de início! A FIA acaba de informar que o GP do Bahrein na Malásia de F1 começará às 5h33 no horário de Brasília.
Fala com a gente!
Todo mundo por aí? Interaja com a gente através da hashtag #F1noMotorsport no X e conte como está a expectativa para o início do GP do Bahrein na Malásia e se você já tinha visto algo parecido com o que estamos presenciando hoje em Sepang.
Imagens do caos em Sepang
Grid de largada original
Apesar de pilotos terem perdido posições durante a volta de formação por conta dos problemas nos carros, a FIA informa que a ordem do treino classificatório se manterá para a largada.
Começo de prova seco
A previsão da FIA é de que não haverá chuva pelos próximos 30 minutos. O problema é que o pôr do sol em Kuala Lumpur é previsto para 8h04, ou seja, a F1 já corre contra o relógio para o início do GP do Bahrein na Malásia.
Teste inédito
É a primeira corrida da temporada, com o novo regulamento técnico e aerodinâmico, que chove. Então, ainda não havíamos presenciado como os carros se comportavam sob chuva e regime de safety car. Por isso, a demora para voltar, visto que a FIA está vivendo um 'teste real' dessas condições.
E por que a corrida não começa, então? um pequeno resumo do que acontece em sepang:
- Corrida é adiada em 40 minutos por conta das fortes chuvas no circuito
- Às 4h40 no horário de Brasília, os pilotos saem para volta de formação atrás do safety car, ainda sob condições molhadas
- Alguns pilotos escapam por conta da pouca aderência dos pneus intermediários e outros têm problema de potência pelo ritmo lento; Gasly até reclama da velocidade do safety car
- Hamilton tem problemas com sua Ferrari, perde potência e para na reta principal
- Uma Haas e uma Cadillac também estacionam na reta
- A direção de prova suspende o procedimento de largada por conta de problemas com o software dos motores desses carros, que reinicializou. O motivo parece ser o ritmo mais lento do que o normal
tempo virando, literalmente
Com tanto atraso, a chuva torrencial que caía em Kuala Lumpur já está começando a virar um tempo ensolarado. Alguns trechos do céu já tem nuvens se dissipando e a luz do sol passando por elas.
Ferrari tem algum problema a corrigir?
É curioso notar que os três carros que tiveram problemas com a potência e pararam na reta utilizam motores Ferrari: uma Haas, uma Cadillac e Hamilton representando a Scuderia. Vale lembrar que não foram falhas que tenha comprometido a participação deles na corrida, mas uma reinicialização do sistema quando os pilotos andaram em ritmo muito mais lento atrás do safety car durante a volta de formação.
Pista melhorando, o problema está nos motores
Antonelli diz no rádio da Mercedes que a pista está secando "loucamente rápido", então, a aderência vai melhorando aos poucos. O problema é o comportamento dos novos motores. Essa é a primeira corrida com chuva desde a grande mudança de regulamento na temporada de 2026 e as unidades de potência ainda não haviam sido testadas em condições reais como as de hoje. Ao que parece, andar lento e com pouca potência fez com que o software reiniciasse e causasse as falhas.
tem reclamação do safety car, também
Gasly disse no rádio da Alpine que o safety car estava muito lento e prejudicando o aquecimento dos pneus. E isso parece ser real, já que Norris foi outro a escapar e ir para a brita durante a volta de formação.
Cena curiosa
Hamilton abriu volta para retornar ao pelotão segundos antes da direção de prova suspender o procedimento de largada e agora tem que dar um giro completo pelo circuito, sozinho, para retornar aos boxes.
Por: Fabio Tarnapolsky