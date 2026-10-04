Segurança ao máximo

De fato, o problema foi no software dos motores dos carros, e foi uma falha complexa. A FIA demorou muito porque quis garantir que o problema não ocorra mais, já que, além de ser perigoso para o piloto que perder potência do nada, a equipe poderia entrar com recurso já que seria culpa do regulamento, e não do equipamento específico da escuderia em si.