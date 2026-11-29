2026 Fórmula 1 GP do Catar
GP do Catar
Siga a penúltima etapa do campeonato de 2026
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Resumo
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Hamilton vai ao box na volta seguinte e retorna na sétima posção, a frente de Hadjar. Parada do heptacampeão foi sem dramas...
Leclerc retorna na 13ª posição, atrás de Bortoleto
DRAMA NA PARADA DE LECLERC! PIT STOP DE 12,3s!!!!
Leclerc no box!
Britânico da Racing Bulls se envolveu em inicidente com Lawson na largada e abandona a prova
Lindblad está parado dentro do box
Verstappen também ultrapassa Lawson e ésexto
Russell abre 2,4s de vantagem sobre Leclerc
Piastri supera Lawson e é quinto
Russell passa Leclerc e retoma a ponta. Com isso, Antonelli está a 6.6s do companheiro de equipe
Segundos antes, pelo rádio, o engenheiro avisou o heptacampeão que ele brigaria com Russell. Hamilton avisou que a informação não apareceu para ele no volante
Russell ultrapassa Hamilton na reta prinipal e é segundo
Com as idas e voltas de box, Leclerc e Hamilton assumem a ponta. Russell é terceiro, a frente de Lawson e Bearman. Antonelli é sexto
Piastri, Verstappen e Norris também no box
Safety car virtual e as duas Mercedes no box!
Na quinta colocação, Norris ultrapassou Hadjar
Na curva um, Antonelli se aproxima de Russell e diminui diferença para 0,5s, mas o britânico volta a construir vantagem, mesmo que ainda de menos de um segundo, nos metros seguintes
No box, Bortoleto é o primeiro a parar, seguido por Bottas. O brasileiro retorna a pista como P20
Diferença entre as Mercedes se mantem na casa de 0,8s, enquanto Piastri está a 6s de Antonelli
No meio do pelotão, Bortoleto é 11º e Câmara 16º
Na liderança, Russell está a 0,8s de Antonelli
Com problemas na asa dianteira, Hadjar troca de posição com Verstappen. O holandês agora é quarto
"Isso está diferente do que foi combinado hoje de manhã", diz Russell pelo rádio. Toto Wolff responde "chega disso"
Antonelli persegue Russell e tenta ultrapassagem, mas o britânico se defende, inclusive com uma manobra... ousada
(Não sabemos o que foi combinado na Ferrari. Será que vem mais polêmica hoje?)
Após largar a frente de Hamilton, Leclerc perdeu a posição para o companheiro de equipenos momentos iniciais da prova e, pleo rádio, pediu ao engenheiro para, se for o caso, avisar se o combinado antes da prova não puder mais ser executado
"Chequem se há problema no assoalho", pede Hadjar pelo rádio. Ele ocupa a quarta posição
Bortoleto ganhou duas posições e Câmara uma
Norris é sexto!
Russell mantem a liderança e Piastri é terceiro
COMEÇA O GP DO CATAR
Ultimos carros se alinhando no grid
Pilotos saem para a volta de apresentação!
Boa tarde, pessoal!
Em instantes terá início o GP do Catar. Vem acompanhar tudo que acontece na pista!
Por: Olivia Nogueira