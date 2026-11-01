2026 Fórmula 1 GP do México
GP do México
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Resumo
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Norris também no box! Volta na quinta colocação
Bortoleto no box! Brasileiro retorna na 15ª posição
Na 38ª volta, Antonelli tem vantagem de 8,8s
Britânico retorna na oitava colocação
Russell chamado para o box. Britânico tem punição de 10s para pagar
Piastri ultrapassa Bearman e é nono
Vantagem de Antonelli na liderança é de 5,5s
Hulkenberg no pit
A 40 voltas para o fim, Antonelli, Russell e Norris são o top 3. Na quarta colocação, Verstappen é o líder virtual
"Precisamos de um dos seus stints mágicos, Max", pede o engenheiro a Verstappen. Holandês colcou pneus macios
Hamilton no box, volta na sexta posição, atrás de Leclerc
Holandês sai na frente do box!
Leclerc no box! Verstappen também!
Piastri foi ao box e retorna na 12ª posição
Bearman pressiona Hulkenberg em busca da décima posição
Leclerc chega a 5s de vantagem
"Os comissários estão dando a vitória para o Leclerc", diz Hamilton pelo rádio
Vantagem de Leclerc chega a 4,8s. Importante: estamos na volta 21/71 e Leclerc usa pneus macios, enquanto Verstappen está com médios
Bearman ultrapassa Bortoleto pela 11ª posição
Vantagem de Leclerc chega a 4,3s
Vantagem de Leclerc sobre Verstappen é de 3,5s
10 SEGUNDOS DE PUNIÇÃO PARA RUSSELL
5 SEGUNDOS DE PUNIÇÃO PARA LECLERC
Vantagem de Leclerc chega a 3,2s
Russell sob investigação por lance com Hadjar
Enquanto isso, Antonelli está na quarta colocação, garantindo seu primeiro título mundial
O lance envolvendo os dois pilotos da Ferrari, que estão sob investigação:
Leclerc abre 2,4s de vantagem. Monegasco segue sob investigação
Pista liberada
Recuperação de imagem mostra que Russell tocou de leve em Hadjar antes do francês rodar
Nota importante que a adm esqueceu na largada: Russell, que largou em terceiro, perdeu posições e é quinto, atrás de Antonelli
Safety Car virtual para tirar carro de Stroll da pista
"Pare o carro, pare o carro", Aston Martin agora pede para Stroll
"Box para abandonar a corrida", pede Aston Martin para Alonso
Largando da 13ª colocação, Bortoleto é 11º!
Norris ultrapassa Colapinto e é sétimo
Leclerc está sendo investigado por ter tirado vantagem ao passar por fora da pista
Hadjar conseguiu se recuperar, mas é último. No pelotão da frente, Leclerc lidera, seguido por Verstappen e Hamilton. No entanto, monegasco pode ser punido, pois, durante a primeira volta, passou pela grama quando ultrapassou Hamilton
Verstappen ultrapassa Hamilton e é segundo. Mais atrás, Hadjar roda
Verstappen sai em quinto e é terceiro
Por: Olivia Nogueira