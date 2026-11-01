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GP do México

2026 Fórmula 1 GP do México

Mexico
29 de out. de 2026 to 1 de nov. de 2026
Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

GP do México

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

Norris também no box! Volta na quinta colocação

Bortoleto no box! Brasileiro retorna na 15ª posição

Na 38ª volta, Antonelli tem vantagem de 8,8s 

Britânico retorna na oitava colocação

Russell chamado para o box. Britânico tem punição de 10s para pagar

Piastri ultrapassa Bearman e é nono

Vantagem de Antonelli na liderança é de 5,5s

Hulkenberg no pit

A 40 voltas para o fim, Antonelli, Russell e Norris são o top 3. Na quarta colocação, Verstappen é o líder virtual

"Precisamos de um dos seus stints mágicos, Max", pede o engenheiro a Verstappen. Holandês colcou pneus macios

Hamilton no box, volta na sexta posição, atrás de Leclerc

Holandês sai na frente do box!

Leclerc no box! Verstappen também!

Piastri foi ao box e retorna na 12ª posição

Bearman pressiona Hulkenberg em busca da décima posição

Leclerc chega a 5s de vantagem

"Os comissários estão dando a vitória para o Leclerc", diz Hamilton pelo rádio 

Vantagem de Leclerc chega a 4,8s. Importante: estamos na volta 21/71 e Leclerc usa pneus macios, enquanto Verstappen está com médios

Bearman ultrapassa Bortoleto pela 11ª posição

Vantagem de Leclerc chega a 4,3s

Vantagem de Leclerc sobre Verstappen é de 3,5s

10 SEGUNDOS DE PUNIÇÃO PARA RUSSELL 

5 SEGUNDOS DE PUNIÇÃO PARA LECLERC

Vantagem de Leclerc chega a 3,2s

Russell sob investigação por lance com Hadjar 

Enquanto isso, Antonelli está na quarta colocação, garantindo seu primeiro título mundial

O lance envolvendo os dois pilotos da Ferrari, que estão sob investigação: 

 

Leclerc abre 2,4s de vantagem. Monegasco segue sob investigação 

Pista liberada

Recuperação de imagem mostra que Russell tocou de leve em Hadjar antes do francês rodar

Nota importante que a adm esqueceu na largada: Russell, que largou em terceiro, perdeu posições e é quinto, atrás de Antonelli 

Safety Car virtual para tirar carro de Stroll da pista

"Pare o carro, pare o carro", Aston Martin agora pede para Stroll

"Box para abandonar a corrida", pede Aston Martin para Alonso

Largando da 13ª colocação, Bortoleto é 11º!

Norris ultrapassa Colapinto e é sétimo

Leclerc está sendo investigado por ter tirado vantagem ao passar por fora da pista

Hadjar conseguiu se recuperar, mas é último. No pelotão da frente, Leclerc lidera, seguido por Verstappen e Hamilton. No entanto, monegasco pode ser punido, pois, durante a primeira volta, passou pela grama quando ultrapassou Hamilton

Verstappen ultrapassa Hamilton e é segundo. Mais atrás, Hadjar roda

Verstappen sai em quinto e é terceiro 

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Por: Olivia Nogueira

Publicado: