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GP dos EUA

2026 Fórmula 1 GP dos EUA

United States
22 de out. de 2026 to 25 de out. de 2026
Circuit of the Americas, US
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Fórmula 1 GP dos EUA

GP dos Estados Unidos

Acompanhe a sessão principal do fim de semana em Austin

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Bortoleto termina em 13º

Antonelli vence a corrida em Austin! Charles Leclerc termina em segundo e Max Verstappen em terceiro.

Hamilton termina na quarta posição, com Norris em quinto, Hadjar em sexto, Piastri em sétimo e Russell em oitavo

Antonelli se encaminha para abrir a última volta da corrida e vencer a etapa em Austin sem sofrer pressão

Apenas Gabriel Bortoleto entrou nos boxes para trocar pneus

Valtteri Bottas está forta da corrida!

Gabriel Bortoleto parou nos boxes!

Virtual Safety Car acionado!

Em quarto, Lewis Hamilton assume a vice-liderança do campeonato

Hamilton tenta chegar em Lando Norris pela quarta posição 

Norris está na quarta posição, com Hamilton seis segundos atrás

Verstappen assumiu a segunda posição, enquanto Leclerc 'pula' para terceiro

Norris, Verstappen e Leclerc estão na briga pelas posições no pódio

Leclerc conseguiu diminuir a diferença abaixo de um segundo atrás de Max Verstappen

Bortoleto, neste momento, é o 13º e está na disputa contra Esteban Ocon pelo 12º

Leclerc está mais rápido, cravando a volta mais rápida de 1min38s329

Verstappen está se aproximando de Norris pela segunda posição, enquanto Leclerc e Hamilton buscam a posição do holandês

Charles Leclerc também trocou os pneus e voltou de duros atrás de Verstappen

Hamilton opta por mais uma parada e volta de pneus duros atrás do Hadjar

Bortoleto está 'preso' entre as duas Aston Martins

George Russell ainda não conseguiu ultrapassar Oscar Piastri pela sétima posição

 

 

Franco Colapinto abandona a corrida!

Neste momento, com Russell em oitavo e Hamilton em terceiro, Antonelli ainda não pode ser campeão; Lewis sairia na vice-liderança

Leclerc segue na busca de Antonelli pela liderança da corrida

Verstappen volta de pneus médios

Verstappen volta na quinta posição, atrás de Lando Norris

Verstappen nos boxes!

Antonelli consegue abaixar a diferença abaixo de um segundo atrás de Leclerc

Bortoleto está atrás de Franco Colapinto, disputando pela 15ª posição

Bortoleto deixa os boxes de pneus duros e opta por uma parada única

Abandono de Oliver Bearman!

 

 

Gabriel Bortoleto é o 11º, mas ainda não fez a sua parada

O líder do campeonato trocou os médios por duros e deve optar por uma parada única na corrida

Antonelli chamado para os boxes!

Vale lembrar que o britânico pagará uma punição de 5 segundos

Russell nos boxes!

Verstappen precisará fazer uma segunda parada, porque sua única troca foi de pneus macios para outro jogo de macios

 

 

Lando Norris já é sétimo, enquanto Piastri segue 'preso' atrás de Liam Lawson

Por: Livia Veiga

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