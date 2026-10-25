2026 Fórmula 1 GP dos EUA
GP dos Estados Unidos
Acompanhe a sessão principal do fim de semana em Austin
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Bortoleto termina em 13º
Antonelli vence a corrida em Austin! Charles Leclerc termina em segundo e Max Verstappen em terceiro.
Hamilton termina na quarta posição, com Norris em quinto, Hadjar em sexto, Piastri em sétimo e Russell em oitavo
Antonelli se encaminha para abrir a última volta da corrida e vencer a etapa em Austin sem sofrer pressão
Apenas Gabriel Bortoleto entrou nos boxes para trocar pneus
Valtteri Bottas está forta da corrida!
Gabriel Bortoleto parou nos boxes!
Virtual Safety Car acionado!
Em quarto, Lewis Hamilton assume a vice-liderança do campeonato
Hamilton tenta chegar em Lando Norris pela quarta posição
Norris está na quarta posição, com Hamilton seis segundos atrás
Verstappen assumiu a segunda posição, enquanto Leclerc 'pula' para terceiro
Norris, Verstappen e Leclerc estão na briga pelas posições no pódio
Leclerc conseguiu diminuir a diferença abaixo de um segundo atrás de Max Verstappen
Bortoleto, neste momento, é o 13º e está na disputa contra Esteban Ocon pelo 12º
Leclerc está mais rápido, cravando a volta mais rápida de 1min38s329
Verstappen está se aproximando de Norris pela segunda posição, enquanto Leclerc e Hamilton buscam a posição do holandês
Charles Leclerc também trocou os pneus e voltou de duros atrás de Verstappen
Hamilton opta por mais uma parada e volta de pneus duros atrás do Hadjar
Bortoleto está 'preso' entre as duas Aston Martins
George Russell ainda não conseguiu ultrapassar Oscar Piastri pela sétima posição
Franco Colapinto abandona a corrida!
Neste momento, com Russell em oitavo e Hamilton em terceiro, Antonelli ainda não pode ser campeão; Lewis sairia na vice-liderança
Leclerc segue na busca de Antonelli pela liderança da corrida
Verstappen volta de pneus médios
Verstappen volta na quinta posição, atrás de Lando Norris
Verstappen nos boxes!
Antonelli consegue abaixar a diferença abaixo de um segundo atrás de Leclerc
Bortoleto está atrás de Franco Colapinto, disputando pela 15ª posição
Bortoleto deixa os boxes de pneus duros e opta por uma parada única
Abandono de Oliver Bearman!
Gabriel Bortoleto é o 11º, mas ainda não fez a sua parada
O líder do campeonato trocou os médios por duros e deve optar por uma parada única na corrida
Antonelli chamado para os boxes!
Vale lembrar que o britânico pagará uma punição de 5 segundos
Russell nos boxes!
Verstappen precisará fazer uma segunda parada, porque sua única troca foi de pneus macios para outro jogo de macios
Lando Norris já é sétimo, enquanto Piastri segue 'preso' atrás de Liam Lawson
Por: Livia Veiga