Pré-temporada F1 2026: Bahrein, dia 1
Acompanhe o primeiro dia dos testes de Sakhir da F1 2026
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Gasly agora deu uma travada nos pneus e escapou da pista, mas sem nenhuma batida
Verstappen conseguiu abaixar seu tempo em 0s010 - 1min34s820
Esteban Ocon também colocou a Haas entre os carros que andaram na casa de 1min35s
Depois de Verstappen, Ocon é o que mais andou hoje: 103 voltas até agora
Norris voltou para o pneu médio
Hulkenberg já deu 51 voltas com a Audi
Restam 41 minutos no relógio
Norris, Verstappen, Leclerc, Albon, Antonelli e Gasly estão na pista
Lando Norris trocou os pneus médios para macios
Apenas Norris e Verstappen andaram na casa de 1min34s até o momento; Leclerc e Piastri são os únicos em 1min35s
Antonelli finalmente deixa os boxes!
Leclerc também superou o tempo de Piastri e subiu para terceiro colocado
E o Motorsport.com estará ao vivo a partir das 13h no YouTube!
Em alguns minutos começa a transmissão no Sportv 3 e na F1TV da última hora dos testes de pré-temporada
Leclerc, Hulkenberg e Albon são os únicos na pista no momento
Importante ressaltar que a volta de Norris foi feita de pneus médios, enquanto Verstappen estava de macios
Norris é o mais rápido da tarde! Piloto diminuiu 0s161 do tempo de Verstappen
Verstappen é o piloto que andou mais hoje, foram 113 voltas
Aston Martin também encontrou questões em seu carro durante a sessão de mais cedo:
"Nosso plano de teste de motor com Lance [Stroll] ocorreu conforme planejado esta manhã. No entanto, detectamos uma anomalia nos dados esta tarde".
"Estamos prosseguindo com verificações de precaução na unidade de potência para entender a causa raiz antes que possamos retomar os testes".
Informações confirmadas do PlanetF1
Norris foi apenas 0s021 mais rápido que Piastri
A Aston Martin é a equipe que menos cumpriu voltas na pré-temporada. A Williams acabou de superá-la, apesar de não ter ido para Barcelona
A Racing Bulls encontrou um vazamento de fluídos durante a manhã com Arvid Lindblad e a equipe decidiu que não voltará para a pista na segunda sessão
Norris já subiu para o segundo e cravou 1min35s581
Verstappen conseguiu baixar o tempo de sua melhor volta da manhã! Piloto cravou 1min34s830
Norris subiu um pouco na tabela e agora tem o sexto melhor tempo (1min36s896)
A Mercedes deu apenas uma volta com Antonelli no início da sessão e o italiano retornou para os boxes. Comunicado da equipe: "Encontramos um problema ao fazer algumas mudanças no acerto que queremos investigar um pouco mais. Ainda devemos ir para a pista com uma boa parte das atividades de hoje restantes".
Albon, Leclerc e Hulkenberg seguem na pista
Assim que o dia terminar, o Motorsport.com Brasil estará ao vivo analisando e comentando tudo que aconteceu nesse primeiro dia de pré-temporada
Vale lembrar que a sessão será transmitida ao vivo a partir do 12h até as 13h na F1TV e no Sportv 3
Enquanto os carrinhos da F1 estão dando suas voltas sem muita ação na pista, na Fórmula 3, Fefo Barrichello é o mais rápido na pré-temporada em Barcelona
Hulkenberg já voltou para a pista!
Pista limpa de novo! Pérez e Verstappen estão na pista
Bandeira vermelha! Todos os carros devem voltar
Todos os pilotos estão retornando aos boxes