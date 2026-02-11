Pular para o conteúdo principal

Pré-temporada F1 2026: Bahrein, dia 1

Texto ao vivo

Gasly agora deu uma travada nos pneus e escapou da pista, mas sem nenhuma batida

Verstappen conseguiu abaixar seu tempo em 0s010 - 1min34s820

Esteban Ocon também colocou a Haas entre os carros que andaram na casa de 1min35s

Depois de Verstappen, Ocon é o que mais andou hoje: 103 voltas até agora

Norris voltou para o pneu médio

Hulkenberg já deu 51 voltas com a Audi

Restam 41 minutos no relógio

Norris, Verstappen, Leclerc, Albon, Antonelli e Gasly estão na pista

Lando Norris trocou os pneus médios para macios

Apenas Norris e Verstappen andaram na casa de 1min34s até o momento; Leclerc e Piastri são os únicos em 1min35s

Antonelli finalmente deixa os boxes!

Leclerc também superou o tempo de Piastri e subiu para terceiro colocado

E o Motorsport.com estará ao vivo a partir das 13h no YouTube!

Em alguns minutos começa a transmissão no Sportv 3 e na F1TV da última hora dos testes de pré-temporada

Leclerc, Hulkenberg e Albon são os únicos na pista no momento

Importante ressaltar que a volta de Norris foi feita de pneus médios, enquanto Verstappen estava de macios

Norris é o mais rápido da tarde! Piloto diminuiu 0s161 do tempo de Verstappen

Verstappen é o piloto que andou mais hoje, foram 113 voltas

Aston Martin também encontrou questões em seu carro durante a sessão de mais cedo:

"Nosso plano de teste de motor com Lance [Stroll] ocorreu conforme planejado esta manhã. No entanto, detectamos uma anomalia nos dados esta tarde".

"Estamos prosseguindo com verificações de precaução na unidade de potência para entender a causa raiz antes que possamos retomar os testes".

Informações confirmadas do PlanetF1

Norris foi apenas 0s021 mais rápido que Piastri

A Aston Martin é a equipe que menos cumpriu voltas na pré-temporada. A Williams acabou de superá-la, apesar de não ter ido para Barcelona

A Racing Bulls encontrou um vazamento de fluídos durante a manhã com Arvid Lindblad e a equipe decidiu que não voltará para a pista na segunda sessão

Norris já subiu para o segundo e cravou 1min35s581

Verstappen conseguiu baixar o tempo de sua melhor volta da manhã! Piloto cravou 1min34s830

Norris subiu um pouco na tabela e agora tem o sexto melhor tempo (1min36s896)

A Mercedes deu apenas uma volta com Antonelli no início da sessão e o italiano retornou para os boxes. Comunicado da equipe: "Encontramos um problema ao fazer algumas mudanças no acerto que queremos investigar um pouco mais. Ainda devemos ir para a pista com uma boa parte das atividades de hoje restantes".

Albon, Leclerc e Hulkenberg seguem na pista

Assim que o dia terminar, o Motorsport.com Brasil estará ao vivo analisando e comentando tudo que aconteceu nesse primeiro dia de pré-temporada

Vale lembrar que a sessão será transmitida ao vivo a partir do 12h até as 13h na F1TV e no Sportv 3

Enquanto os carrinhos da F1 estão dando suas voltas sem muita ação na pista, na Fórmula 3, Fefo Barrichello é o mais rápido na pré-temporada em Barcelona 

 

Hulkenberg já voltou para a pista!

Pista limpa de novo! Pérez e Verstappen estão na pista

Bandeira vermelha! Todos os carros devem voltar

Todos os pilotos estão retornando aos boxes