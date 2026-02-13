Pré-temporada F1 2026: Bahrein, dia 3
Com o carro do Hamilton já retirado, pista liberada, mas sob safety car virtual
Na recuperação de imagem, o carro dele já estava lento e ele saiu da pista antes de estacionar
O heptacampeão estacionou o SF-26 e saiu tranquilamente do monoposto
Bandeira vermelha! Problemas no carro da Ferrari de Hamilton!
15 minutos para o fim da sessão!
Que isso Hadjar? O francês confundiu e entrou no box da Mercedes!
Piastri é o piloto que mais deu voltas no dia, com 156, seguido de Hamilton (143) e Colapinto (140)
30 minutos para o fim da sessão!
E o piloto alemão da Audi melhorou o tempo para 1min36s291 e subiu para 10°.
Outro que voltou para pista depois de um bom tempo na garagem é Hulkenberg, da Audi
Enquanto isso, Piastri travou os pneus e escapou da pista na curva 1
Depois de um longo período de ausência, Stroll retorna à pista para completar mais voltas para a Aston Martin e também para o motor Honda
Albon também melhora o tempo: 1min36s793. Com isso, o piloto da Williams sobe para décimo
Enquanto isso, Hadjar melhora o tempo com pneus macios novos, cravando 1min35s610 e subindo para sexto, dois décimos atrás da volta rápida de Verstappen pela manhã
Ainda na disputa de voltas, Piastri segue na ponta, com 139, seguido por Colapinto, com 128, e Hamilton, 125
E, como já é noite no Sakhir, as temperatura baixaram ainda mais, para 27°C de ambiente e 28°C de pista!
Uma hora para o fim da semana de testes no Bahrein!
E, como já é tradicional nas pré-temporadas, um lado acusa o outro de esconder o jogo:
Neste momento, Antonelli, Hamilton, Píastri, Colapinto e Pérez na pista
Na disputa de número de voltas, Piastri tomou a ponta, com 127, seugido por Lawson e Colapinto. No entanto, Hamilton segue se aproximando, com 112
Na pista, Hadjar melhora o tempo para 1min35s786 e sobe para sexta colocação na tabela
Enquanto a Aston Martin continua trabalhando no carro de Stroll, o canadense está no paddock esperando (e mostrando algum meme no celular).
Informação e foto do Kemal Sengul, repórter do Motorsport.com presente no circuito do Bahrein
Menos de uma hora e meia para o fim da sexta-feira de testes nos Bahrein.
Antonelli melhorou ainda mais o tempo, cravando 1min33s669. Com isso, ele amplia a diferença para o companheiro de Mercedes, Russell, para 0,249s
Até o momento, apenas a Mercedes conseguiu voltas rápidas abaixo de 1min33s
Outro ponto de destaque é a ausência de Stroll durante a última hora de sessão, depois de marcar voltas no início da tarde. Problemas na Aston Martin?
Hulkenberg melhora ainda mais a volta e sobe para nono, 1min36s828
Na disputa de número de voltas, Lawson e Colapinto estão empatados, com 119 cada
Antonelli supera o companheiro de equipe Russell e agora é o mais rápido da semana no Bahrein, 1min33s900!
Volta espetacular do italiano da Mercedes!
Menos de duas horas para o fim da primeira semana de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein
Segundo o repórter do Motorsport.com Jake Boxall-Legge, a garagem da Ferrari está movimentada.
Aguns ajustes estão sendo feitos na parte dianteira do carro de Lewis Hamilton. Os mecânicos também estão substituindo a “speed tape” nos pontos em que a carroceria se encontra.
Enquanto isso, Hamilton acabou de sair do carro.
E agora Antonelli consegue superar Piastri, 1min34s491 para o piloto da Mercedes!
Enquanto isso, Piastri melhora ainda mais o tempo e se aproxima de Hamilton, 1min34s549
Hulkenberg está dando voltas com pneus intermediários de chuva.
Estranho...
A Audi também divulgou um vídeo da sessão de Gabriel Bortoleto no período da manhã: