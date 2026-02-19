Pré-temporada F1 2026: Bahrein, dia 5
30 minutos para o fim dos treinos!
E o festival de travamento de rodas continua!
E, com 10 minutos restantes, assim como na quarta-feira, a FIA fará uma simulação de largada, iniciando com uma bandeira vermelha para todos os pilotos irem aos boxes para depois realizarem uma volta de aquecimento, se alinharem no grid e, finalmente, simularem o arranque em um cenário de corrida
Albon, com o pneu C5, o mais macio da Pirelli, melhorou o tempo para 1min34s55 e subiu para oitavo na tabela.
Enquanto isso, Piastri travou as rodas do carro ao tentar entrar na curva 10, escapando da pista brevemente
Hamilton melhorou o tempo e subiu para a quinta colocação geral ao crava volta rápida de 1min33s928
Colapinto travou as rodas e torrou o pneu na reta dos boxes, passando reto na curva 1. Hamilton também deu uma breve escapada da pista.
Antonelli voa e garante a volta mais rápida da semana, 1min32s803! O italiano superou o rival da McLaren por 58 milésimos
E a Aston Martin segue na garagem depois dos problemas no carro de Alonso. Um verdadeiro cenário de pesadelo para a escuderia de Silverstone no Bahrein
Pista mais calma nesse momento: Piastri, Verstappen, Hulkenberg e Albon marcando tempos
Pérez melhora a volta para 1min36s289, mas fica com a 13ª colocação
A asa inovadora da Ferrari impressionou o paddock no início da manhã. Veja como ela funciona em nossa reportagem:
Agora, a temperatura ambiente no Bahrein é de 27°C, enquanto a de pista é de 27°C. Céu segue limpo
Pérez vinha fazendo boa volta, mas o mexicano perdeu a traseira e escapou da pista na curva 11
Verstappen é o primeiro piloto do dia a alcançar 100 voltas no dia!
Hamilton e Piastri já vão disputando posição na pista, praticamente uma situação de corrida!
Uma hora e meia para o fim do quinto dia de testes da F1 no Bahrein!
Neste momento, Piastri, Verstappen, Hulkenberg, Colapinto e Ocon na pista
Hamilton entrou rapidamente nos boxes, mas já voltou para pista
Eita Hamilton! O heptacampeão perdeu a traseira e saiu da pista, passando pela caixa de brita
Piastri deu uma volta com pneus novos para aquecer antes de retornar aos boxes para iniciar uma simulação de largada
Depois de uma série de mudanças na tabela de tempos mais cedo, agora a sessão se acalmou um pouco
Menos de duas horas para o fim da quinta-feira de testes no Bahrein!
No número de voltas do dia, Colapinto atualmente é o líder, com 87, seguindo de Albon, com 80
Depois de algumas voltas no começo da tarde, Hamilton segue sem aparecer na pista na última hora. O que está acontecendo na garagem da Ferrari?
Os repórteres do Motorsport.com no paddock do Bahrein viram Stroll e Alonso sentados juntos na hospitalidade da Aston Martin matando tempo. Definitivamente não é o que esperava a equipe de Silverstone nos testes.
Piastri toma a liderança de Verstappen ao cravar volta rápida de 1min32s861! É o primeiro tempo da semana abaixo de 1min33s!
Por enquanto, apenas Antonelli e Pérez na pista
E Antonelli é mais um piloto que travou as rodas e escapou da pista na curva 10
E o carro da Aston Martin chegou no boxes encoberto e em cima de uma prancha com os engenheiros empurrando. Dia difícil para a escuderia de Silverstone!
Até o momento, Russell segue como o piloto que mais deu voltas no dia, seguido de Verstappen e Norris, empatados
Verstappen melhorou ainda mais o tempo para 1min33s162, com 0s291 de vantagem para o segundo colocado, Norris
Já temos duelo em pista: Piastri ultrapassou Colapinto e, em seguida, o argentino ultrapassou o piloto da McLaren!
Antonelli, Hulkenberg, Piastri, Colapinto, Lawson, Ocon, Hamilton e Pérez na pista! Verstappen também saiu dos boxes
Tudo liberado!