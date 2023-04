F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação para o GP da Austrália em Tempo Real

08:52 Enquanto o Q3 não começa, vamos falar sobre as outras categorias que correm no fim de semana! A MotoGP está em Termas de Río Hondo para mais uma edição do GP da Argentina. Nos dois TLs da sexta, deu Aprilia, com Viñales no TL1 e Aleix Espargaró no TL2. E tivemos algumas surpresas, como Quartararo caindo no Q1 da classificação de amanhã! Lembrando que, com o novo formato, teremos no sábado quali e a corrida sprint