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GP da Bélgica

2026 Fórmula 1 GP da Bélgica

Belgium
16 de jul. de 2026 to 19 de jul. de 2026
Spa-Francorchamps, BE
Live text
Fórmula 1 GP da Bélgica

Treino Classificatório - GP da Bélgica

Siga o quali em Spa

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

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Obrigada pela companhia, pessoal! Voltamos amanhã para o GP!


Fiquem agora com o Q4 AO VIVO e participem da discussão sobre o sábado na Bélgica! 

Watch: F1 AO VIVO: Acompanhe o quali para o GP da Bélgica e o programa Q4!

Bortoleto fica com nono tempo

Antonelli é o pole position do GP da Bélgica!!

Russell fica com quarto tempo e Hamilton com sexto

Holandês chega a liderar, mas é superado por Antonelli, que é 0,317s mais rápido

Red Bull faz jogo de equipe e Hadjar dá vácuo para Verstappen

Pilotos na pista para última tentativa!

Pista liberada!

Bortoleto tem o nono melhor tempo por enquanto e, com a punição de Norris, ganhará uma posição. Ou seja, o brasileiro largará, no mínimo, em oitavo

Vale lembrar que, apesar de Norris ter o melhor tempo, o britânico tem uma punição de 10 posições no grid de largada por trocar componentes da unidade de potência, excedendo o limite de trocas permitidas em uma temporada

Saída de box fechada e cronômetro paralisado. A pista está sendo limpa após Piastri escapar e jogar brita na pista

Treino interrompido! 

Falta pouco mais de seis minutos par o fim da sessão e pilotos vão ao pit lane

Hadjar não tem tempo registrado e está no pitlane. O francês já irá largar do fundo do grind pois trocou a unidade de potência

Norris assume a liderança por 0,039s

Leclerc ultrapassa Verstappen e é segundo

Verstappen faz melhor tempo, mas é superado por Antonelli

Carros já na pista!

Cronômetro iniciado!

Pilotos se preparam para o Q3

Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz e Bearman são os eliminados do Q2

Recuperação do rádio mostra que foi a equipe quem pediu ao piloto que parasse o carro devido a problema hidráulico

Carro ficou parado e fiscais foram ajudar o alemão a remover o carro da pista

Hulkenberg parado na pista!

Cronômetro zerado e Bortoleto consegue ir ao Q3!

Francês da Red Bull ficou com o nono tempo e dupla da Al´pine continuou na zona de eliminação

Hadjar, Gasly e Colapinto em volta rápida

Antonelli, Norris, Hamilton e Verstappen continuam nos boxes, mas restante dos pilotos já estão em volta de aquecimento

Neste momento, Lawson, Gasly, Hulkenberg, Colapinto, Sainz e Bearman estão na zona de eliminação

Com pouco mais de seis minutos para o fim, pilotos vão ao pit antes das últimas tentativas

Tempo do italiano continua imbatível, mas primeiras posições passam por mudanças, com Leclerc em segundo e Norris em terceiros, seguido por Hamilton em quarto. Bortoleto fez boa volta e chegou a ser P4, mas agora é décimo

Verstappen supera o britânico da Mercedes e assume a posição atrás de Antonelli. Lindblad chama atenção ao fechar volta atrás do holandês

Russell é 0,547s mais lento que o companheiro de equipe e é segundo