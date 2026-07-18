2026 Fórmula 1 GP da Bélgica
Treino Classificatório - GP da Bélgica
Siga o quali em Spa
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Obrigada pela companhia, pessoal! Voltamos amanhã para o GP!
Fiquem agora com o Q4 AO VIVO e participem da discussão sobre o sábado na Bélgica!
Watch: F1 AO VIVO: Acompanhe o quali para o GP da Bélgica e o programa Q4!
Bortoleto fica com nono tempo
Antonelli é o pole position do GP da Bélgica!!
Russell fica com quarto tempo e Hamilton com sexto
Holandês chega a liderar, mas é superado por Antonelli, que é 0,317s mais rápido
Red Bull faz jogo de equipe e Hadjar dá vácuo para Verstappen
Pilotos na pista para última tentativa!
Pista liberada!
Bortoleto tem o nono melhor tempo por enquanto e, com a punição de Norris, ganhará uma posição. Ou seja, o brasileiro largará, no mínimo, em oitavo
Vale lembrar que, apesar de Norris ter o melhor tempo, o britânico tem uma punição de 10 posições no grid de largada por trocar componentes da unidade de potência, excedendo o limite de trocas permitidas em uma temporada
Saída de box fechada e cronômetro paralisado. A pista está sendo limpa após Piastri escapar e jogar brita na pista
Treino interrompido!
Falta pouco mais de seis minutos par o fim da sessão e pilotos vão ao pit lane
Hadjar não tem tempo registrado e está no pitlane. O francês já irá largar do fundo do grind pois trocou a unidade de potência
Norris assume a liderança por 0,039s
Leclerc ultrapassa Verstappen e é segundo
Verstappen faz melhor tempo, mas é superado por Antonelli
Carros já na pista!
Cronômetro iniciado!
Pilotos se preparam para o Q3
Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz e Bearman são os eliminados do Q2
Recuperação do rádio mostra que foi a equipe quem pediu ao piloto que parasse o carro devido a problema hidráulico
Carro ficou parado e fiscais foram ajudar o alemão a remover o carro da pista
Hulkenberg parado na pista!
Cronômetro zerado e Bortoleto consegue ir ao Q3!
Francês da Red Bull ficou com o nono tempo e dupla da Al´pine continuou na zona de eliminação
Hadjar, Gasly e Colapinto em volta rápida
Antonelli, Norris, Hamilton e Verstappen continuam nos boxes, mas restante dos pilotos já estão em volta de aquecimento
Neste momento, Lawson, Gasly, Hulkenberg, Colapinto, Sainz e Bearman estão na zona de eliminação
Com pouco mais de seis minutos para o fim, pilotos vão ao pit antes das últimas tentativas
Tempo do italiano continua imbatível, mas primeiras posições passam por mudanças, com Leclerc em segundo e Norris em terceiros, seguido por Hamilton em quarto. Bortoleto fez boa volta e chegou a ser P4, mas agora é décimo
Verstappen supera o britânico da Mercedes e assume a posição atrás de Antonelli. Lindblad chama atenção ao fechar volta atrás do holandês
Russell é 0,547s mais lento que o companheiro de equipe e é segundo