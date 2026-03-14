Treino Classificatório - GP da China
Siga quali em Xangai
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Dupla da Red Bull abre volta rápida
Com 3 minutos no cronômetro, Hadjar e Verstappen são 14º e 15º respectivamente
Leclerc assume a primeira colocação com 1min33s175
"Box, box, temos um problema", disse a Racing Bulls pelo rádio para Lindblad
6min30s para o fim da sessão e estão na zona de eliminação: Albon, Sainz, Alonso, Stroll, Bottas e Pérez
Antonelli chega a ponta com 1min33s305m, mas Russell faz 1min33s262 e é o líder!
As Mercedes vão para a pista e vêm com tempos competitivos!
Piastri, Hulkenberg, Bortoleto, Norris e Verstappen são o top 5. Ainda há 10min de sessão
Piastri faz 1min33s990 e lidera. Bortoleto faz terceiro melhor tempo
Leclerc faz segundo tempo
Colapinto assume a ponta, mas perde para Lawson, que também é superado por holandês da Red Bull
Verstappen abre volta rápida e Bottas registra primeiro tempo da sessão
Pilotos estão em voltas de aquecimento
Cronômetro iniciado!
Começa o Q1.
Carros já estão alinhados no grid. Falta 1min!
Boa noite mais uma vez, pessoal!
Em instantes terá início a classificação do GP da China
Por: Olivia Nogueira