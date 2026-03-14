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Treino Classificatório - GP da China

Classificação ao vivo

Texto ao vivo

Dupla da Red Bull abre volta rápida

Com 3 minutos no cronômetro, Hadjar e Verstappen são 14º e 15º respectivamente 

Leclerc assume a primeira colocação com 1min33s175

"Box, box, temos um problema", disse a Racing Bulls pelo rádio para Lindblad

6min30s para o fim da sessão e estão na zona de eliminação: Albon, Sainz, Alonso, Stroll, Bottas e Pérez

Antonelli chega a ponta com 1min33s305m, mas Russell faz 1min33s262 e é o líder!

As Mercedes vão para a pista e vêm com tempos competitivos!

Piastri, Hulkenberg, Bortoleto, Norris e Verstappen são o top 5. Ainda há 10min de sessão

Piastri faz 1min33s990 e lidera. Bortoleto faz terceiro melhor tempo

Leclerc faz segundo tempo

Colapinto assume a ponta, mas perde para Lawson, que também é superado por holandês da Red Bull

Verstappen abre volta rápida e Bottas registra primeiro tempo da sessão

Pilotos estão em voltas de aquecimento

Cronômetro iniciado! 
Começa o Q1. 

Carros já estão alinhados no grid. Falta 1min!

Boa noite mais uma vez, pessoal! 
Em instantes terá início a classificação do GP da China

Por: Olivia Nogueira

Publicado: