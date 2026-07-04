Treino Classificatório - GP da Grã-Bretanha
Siga o quali em Silverstone
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
E Antonelli também consegue fazer uma boa volta, subindo para segundo
Russell subiu para segundo, com 1min28s920: apenas 56 milésimos atrás de Hamilton!
Bortoleto segue em nono, com volta rápida de 1min29s916!
Antonelli reclama de problemas no pedal do freio, afirmando que está longo e não está respondendo direito
Leclerc até assumiu a ponta, mas quem ficou com a liderança foi Hamilton, 1min28s864!
Enquanto isso, Hadjar supera o tempo do tetracampeão e assume a ponta, 1min29s183
E, como já é de praxe, Verstappen reclamou de problemas do carro da Red Bull. Dessa vez, o holandês reclamou que o motor não está respondendo como o normal
Começa o Q2!
Outra medida da FIA: depois de apelo da Cadillac, melhor tempo de Pérez, que tinha sido anulado por limites de pista, foi revalidado. No entanto, isso não muda o panorama de nenhuma das posições da tabela
O Q2 vai começar às 12h33, ou seja, daqui a dois minutos
Mais uma investigação depois da sessão, agora para Ocon: suposta infração de bandeira amarela
Enquanto isso, a Mercedes segue trabalhando no carro de Russell para tentar voltar ao Q2 sem problemas
E Gasly vai ser investigado pelos comissários depois da classificação por supostamente atrapalhar a volta rápida de Stroll.
Pelo incidente de Colapinto, muita brita foi para a pista. Por isso, o começo do Q2 está atrasado para os fiscais de pista limparem o setor
Eliminados do Q1: Alonso, Stroll, Pérez, Colapinto, Bottas e Ocon
Na recuperação de imagem, Colapinto perdeu a traseira quando entrou na curva Becketts e passou de lado pela área da grama, chegando a ficar com as quatro rodas no ar. A sorte dele era que não tinha ninguém passando pelo setor no momento do acidente
Bortoleto marca o 12º melhor tempo, 1min30s269 e consegue passar para o Q2! Que drama para o brasileiro!
Hulkenberg sobe para quarto!
Lawson sobe para segundo!
Cronômetro zerado, mas voltas abertas!
Hadjar na ponta, 1min29s276!
Mais uma bandeira amarela local, Colapinto escapou da pista!
Enquanto isso, Leclerc segue na ponta
Bortoleto finalmente saiu para pista!
Anteriormente, Bortoleto reclamou que a sexta marcha do carro não estava entrando. Por isso, o brasileiro segue nos boxes
Bortoleto segue parado nos boxes da Audi, com algum problema no carro. Situação preocupante para o brasileiro e sua equipe!
Na recuperação de imagem, uma cena estranha: Mesmo freando, o carro da Mercedes simplesmente seguiu reto até a área de brita, que parou o monoposto.
Tudo liberado! Russell já consegue voltar para pista, mas com carro danificado
Bandeira amarela! Russell no muro na curva 7!
Leclerc começa liderando o Q1, com tempo de 1min29s534, seguido de Hamilton com 1min29s644
Bortoleto até saiu para a pista, mas retornou rapidamente para os boxes, com problemas no carro da Audi
E a sessão já começou com Sainz dando uma breve escapada da pista, sem maiores problemas
Começa o Q1!
A temperatura ambiente em Silverstone é de 25°C, enquanto a temperatura do asfalto é de 40°C. O céu está parcialmente nublado, mas sem chances de chuva