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GP do Azerbaijão

2026 Fórmula 1 GP do Azerbaijão

Azerbaijan
23 de set. de 2026 to 26 de set. de 2026
Baku City Circuit, AZ

Treino Classificatório - GP do Azerbaijão

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

Todos na pista!

Começa o Q1!

O Q1 vai começar já já! Se prepare!

FIA informa: o início da classificação será atrasada;

O motivo? Limpeza de pista depois da caótica corrida da Fórmula 2

Em Baku, a temperatura ambiente é de 25°C, com a de pista na casa de 41°C. O céu está parcialmente nublado

Menos de cinco minutos para o começo do Q1!

Mas, em um clima melhor para o Brasil, Rafa Câmara assumiu a liderança da Fórmula 2 após chegar em quarto na primeira corrida principal do GP do Azerbaijão!

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Mais cedo, Verstappen fez uma excelente volta nos últimos minutos e garantiu a liderança do terceiro e último treino livre

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Em menos de 15 minutos começam os treinos classificatórios para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1!

Bom dia, fãs da Fórmula 1!

Por: Andrei Gobbo

Publicado: