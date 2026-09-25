2026 Fórmula 1 GP do Azerbaijão
Treino Classificatório - GP do Azerbaijão
Siga o treino classificatório em Baku
Classificação ao vivo
Resumo
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Todos na pista!
Começa o Q1!
O Q1 vai começar já já! Se prepare!
FIA informa: o início da classificação será atrasada;
O motivo? Limpeza de pista depois da caótica corrida da Fórmula 2
Em Baku, a temperatura ambiente é de 25°C, com a de pista na casa de 41°C. O céu está parcialmente nublado
Menos de cinco minutos para o começo do Q1!
Mas, em um clima melhor para o Brasil, Rafa Câmara assumiu a liderança da Fórmula 2 após chegar em quarto na primeira corrida principal do GP do Azerbaijão!
Mais cedo, Verstappen fez uma excelente volta nos últimos minutos e garantiu a liderança do terceiro e último treino livre
Em menos de 15 minutos começam os treinos classificatórios para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1!
Bom dia, fãs da Fórmula 1!
Por: Andrei Gobbo