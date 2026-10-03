2026 Fórmula 1 GP do Bahrein
Treino Classificatório - GP do Bahrein na Malásia
Siga o treino que define o grid de largada em Sepang
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Segura, Bearman!
Travada no pneu dianteiro esquerdo do britânico na Curva 1 e ele já gasta um composto. Situação incômoda, já que ocupa a 19ª colocação no Q1 e, por enquanto, vai sendo eliminado.
potencial de melhorar
Bortoleto fala no rádio da Audi que fará mais uma volta de pneus macios. Se não cometer erros, é esperado que ganhe algumas boas posições, já que, de médios, marcou o 14º tempo, à frente de vários rivais diretos no grid, como as Williams e as Haas.
Bortoleto 'perigando'...
O brasileiro foi o 14º em sua volta rápida, duas posições acima de seu companheiro de Audi, Hulkenberg, o 16º. Ambos estão próximos da zona de eliminação, que começa com o 17º no momento, Ocon. Vale lembrar, porém, que eles são os únicos, junto à Ferrari, que saíram à pista de pneus médios. Todo o resto do grid está de macios.
E as Mercedes?
Antonelli foi apenas o sexto nas primeiras voltas rápidas, enquanto Russell marcou o nono tempo.
Max na frente!
Verstappen lidera as primeiras passagens do Q1 com um tempo de 1:36.477, ainda um pouco maior que o de Antonelli no TL3, que foi de 1:36.302. Em segundo, está Hamilton e em terceiro, Leclerc.
Pista sendo povoada
Agora sim, o resto do grid sai para marcar as primeiras voltas rápidas do Q1. Os últimos a deixarem os boxes são os pilotos da McLaren.
Só para testar
Como esperado, as primeiras voltas, marcadas por Ocon e Bearman, estão longe de serem referências e serviram apenas para sentir a pista. Ambos ultrapassaram a casa de 1:38.8, bem acima até dos melhores do TL1, que ficaram em 1:37.
Solitários
No momento, somente os dois pilotos da Haas - Ocon e Bearman - saíram dos boxes para dar as primeiras voltas no circuito de Sepang. E falando na equipe americana, vale lembrar que o francês não seguirá para a temporada de 2027 e o principal candidato à vaga é o brasileiro Rafael Câmara, líder da F2!
Tá valendo!
Luzes verdes nos boxes e pilotos liberados! Estão valendo os 18 minutos do Q1 na Malásia!
TÁ QUENTE!
Tempo nublado, mas faz muito calor em Sepang. No momento, o termômetro marca 33º C e, por ser um local quente e úmido, não está descartada a possibilidade de chuva durante a sessão, apesar dela ter diminuído. Antes do sábado, a chance era de 50%; agora, está em 10%.
Resultados dos treinos livres
Ele teve participações discretas nas duas primeiras sessões, mas na última antes da classificação, Antonelli anotou o topo da tabela com o melhor tempo do fim de semana até então, seguido de Verstappen e Hadjar.
Confira como foi o tl3:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|A. AntonelliMercedes
|12
|12
|
1'36.302
|S
|207.210
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|12
|
+0.278
1'36.580
|0.278
|S
|206.614
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|15
|
+0.558
1'36.860
|0.280
|S
|206.016
|4
|G. RussellMercedes
|63
|11
|
+0.610
1'36.912
|0.052
|S
|205.906
|5
|C. LeclercFerrari
|16
|19
|
+0.714
1'37.016
|0.104
|S
|205.685
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|15
|
+0.739
1'37.041
|0.025
|S
|205.632
|7
|L. NorrisMcLaren
|1
|15
|
+0.859
1'37.161
|0.120
|M
|205.378
|8
|O. PiastriMcLaren
|81
|16
|
+1.064
1'37.366
|0.205
|S
|204.946
|9
|F. ColapintoAlpine
|43
|20
|
+1.618
1'37.920
|0.554
|S
|203.786
|10
|A. LindbladRB
|41
|24
|
+1.782
1'38.084
|0.164
|S
|203.446
|11
|G. BortoletoAudi
|5
|15
|
+1.902
1'38.204
|0.120
|S
|203.197
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|13
|
+1.921
1'38.223
|0.019
|S
|203.158
|13
|P. GaslyAlpine
|10
|20
|
+1.939
1'38.241
|0.018
|S
|203.120
|14
|E. OconHaas F1 Team
|31
|12
|
+1.950
1'38.252
|0.011
|S
|203.098
|15
|L. LawsonRB
|30
|17
|
+1.964
1'38.266
|0.014
|S
|203.069
|16
|N. HulkenbergAudi
|27
|14
|
+2.054
1'38.356
|0.090
|S
|202.883
|17
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|12
|
+2.390
1'38.692
|0.336
|S
|202.192
|18
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|21
|
+2.414
1'38.716
|0.024
|S
|202.143
|19
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|12
|
+2.509
1'38.811
|0.095
|S
|201.949
|20
|A. AlbonWilliams
|23
|18
|
+2.747
1'39.049
|0.238
|S
|201.463
|21
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|14
|
+3.629
1'39.931
|0.882
|S
|199.685
|22
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|20
|
+3.921
1'40.223
|0.292
|S
|199.103
CONFIRA COMO FOI O TL2:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. LeclercFerrari
|16
|29
|
1'37.528
|S
|204.605
|2
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|23
|
+0.099
1'37.627
|0.099
|S
|204.398
|3
|L. NorrisMcLaren
|1
|25
|
+0.137
1'37.665
|0.038
|S
|204.318
|4
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|20
|
+0.257
1'37.785
|0.120
|M
|204.068
|5
|L. HamiltonFerrari
|44
|28
|
+0.305
1'37.833
|0.048
|S
|203.967
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|26
|
+0.371
1'37.899
|0.066
|S
|203.830
|7
|G. RussellMercedes
|63
|28
|
+0.492
1'38.020
|0.121
|M
|203.578
|8
|A. AntonelliMercedes
|12
|28
|
+0.532
1'38.060
|0.040
|M
|203.495
|9
|L. LawsonRB
|30
|30
|
+0.968
1'38.496
|0.436
|S
|202.595
|10
|P. GaslyAlpine
|10
|29
|
+1.060
1'38.588
|0.092
|M
|202.405
|11
|A. LindbladRB
|41
|33
|
+1.352
1'38.880
|0.292
|S
|201.808
|12
|G. BortoletoAudi
|5
|25
|
+1.523
1'39.051
|0.171
|S
|201.459
|13
|N. HulkenbergAudi
|27
|30
|
+1.581
1'39.109
|0.058
|S
|201.341
|14
|E. OconHaas F1 Team
|31
|29
|
+1.833
1'39.361
|0.252
|M
|200.831
|15
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|28
|
+1.950
1'39.478
|0.117
|S
|200.595
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|30
|
+2.178
1'39.706
|0.228
|S
|200.136
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|31
|
+2.402
1'39.930
|0.224
|S
|199.687
|18
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|26
|
+2.622
1'40.150
|0.220
|S
|199.249
|19
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|27
|
+2.658
1'40.186
|0.036
|S
|199.177
|20
|A. AlbonWilliams
|23
|30
|
+2.693
1'40.221
|0.035
|S
|199.107
|21
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|28
|
+3.410
1'40.938
|0.717
|S
|197.693
|22
|F. ColapintoAlpine
|43
|31
|
+5.863
1'43.391
|2.453
|M
|193.003
confira como foi o tl1:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|23
|
1'37.520
|S
|204.622
|2
|G. RussellMercedes
|63
|25
|
+0.383
1'37.903
|0.383
|S
|203.822
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|23
|
+0.783
1'38.303
|0.400
|S
|202.992
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|25
|
+0.847
1'38.367
|0.064
|S
|202.860
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|23
|
+1.060
1'38.580
|0.213
|S
|202.422
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|21
|
+1.070
1'38.590
|0.010
|S
|202.401
|7
|P. GaslyAlpine
|10
|22
|
+1.195
1'38.715
|0.125
|S
|202.145
|8
|L. LawsonRB
|30
|22
|
+1.586
1'39.106
|0.391
|S
|201.348
|9
|A. LindbladRB
|41
|27
|
+1.677
1'39.197
|0.091
|S
|201.163
|10
|N. HulkenbergAudi
|27
|23
|
+1.691
1'39.211
|0.014
|S
|201.134
|11
|O. PiastriMcLaren
|81
|23
|
+1.756
1'39.276
|0.065
|S
|201.003
|12
|L. NorrisMcLaren
|1
|21
|
+1.773
1'39.293
|0.017
|S
|200.968
|13
|G. BortoletoAudi
|5
|25
|
+2.028
1'39.548
|0.255
|S
|200.454
|14
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|22
|
+2.163
1'39.683
|0.135
|S
|200.182
|15
|E. OconHaas F1 Team
|31
|23
|
+2.638
1'40.158
|0.475
|S
|199.233
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|23
|
+2.791
1'40.311
|0.153
|S
|198.929
|17
|A. AlbonWilliams
|23
|22
|
+2.801
1'40.321
|0.010
|S
|198.909
|18
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|19
|
+2.893
1'40.413
|0.092
|S
|198.727
|19
|F. ColapintoAlpine
|43
|22
|
+3.011
1'40.531
|0.118
|S
|198.493
|20
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|25
|
+3.085
1'40.605
|0.074
|S
|198.347
|21
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|23
|
+3.280
1'40.800
|0.195
|S
|197.964
|22
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|24
|
+3.300
1'40.820
|0.020
|S
|197.925
Bateu a nostalgia aí?
Clássico da F1 no séc XXI, o circuito de Sepang volta a sediar um GP pela primeira vez desde 2017, nove anos depois. Não é uma volta definitiva, porém, mas uma maneira de substituir o GP do Bahrein, que não será em Sakhir por conta da atual guerra no Oriente Médio.
Bom dia, fã de automobilismo!
Começamos agora a cobertura em tempo real do Motorsport.com para o treino classificatório em Sepang que define o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia. Acompanhe tudo em detalhes!
Por: Fabio Tarnapolsky