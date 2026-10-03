Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

GP do Bahrein

2026 Fórmula 1 GP do Bahrein

Bahrain
1 de out. de 2026 to 4 de out. de 2026
Sepang International Circuit, MY

Treino Classificatório - GP do Bahrein na Malásia

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

Segura, Bearman!

Travada no pneu dianteiro esquerdo do britânico na Curva 1 e ele já gasta um composto. Situação incômoda, já que ocupa a 19ª colocação no Q1 e, por enquanto, vai sendo eliminado.

 

potencial de melhorar

Bortoleto fala no rádio da Audi que fará mais uma volta de pneus macios. Se não cometer erros, é esperado que ganhe algumas boas posições, já que, de médios, marcou o 14º tempo, à frente de vários rivais diretos no grid, como as Williams e as Haas.

Bortoleto 'perigando'...

O brasileiro foi o 14º em sua volta rápida, duas posições acima de seu companheiro de Audi, Hulkenberg, o 16º. Ambos estão próximos da zona de eliminação, que começa com o 17º no momento, Ocon. Vale lembrar, porém, que eles são os únicos, junto à Ferrari, que saíram à pista de pneus médios. Todo o resto do grid está de macios.

E as Mercedes?

Antonelli foi apenas o sexto nas primeiras voltas rápidas, enquanto Russell marcou o nono tempo.

Max na frente!

Verstappen lidera as primeiras passagens do Q1 com um tempo de 1:36.477, ainda um pouco maior que o de Antonelli no TL3, que foi de 1:36.302. Em segundo, está Hamilton e em terceiro, Leclerc.

Pista sendo povoada

Agora sim, o resto do grid sai para marcar as primeiras voltas rápidas do Q1. Os últimos a deixarem os boxes são os pilotos da McLaren.

Só para testar

Como esperado, as primeiras voltas, marcadas por Ocon e Bearman, estão longe de serem referências e serviram apenas para sentir a pista. Ambos ultrapassaram a casa de 1:38.8, bem acima até dos melhores do TL1, que ficaram em 1:37.

Solitários

No momento, somente os dois pilotos da Haas - Ocon e Bearman - saíram dos boxes para dar as primeiras voltas no circuito de Sepang. E falando na equipe americana, vale lembrar que o francês não seguirá para a temporada de 2027 e o principal candidato à vaga é o brasileiro Rafael Câmara, líder da F2!

Tá valendo!

Luzes verdes nos boxes e pilotos liberados! Estão valendo os 18 minutos do Q1 na Malásia!

TÁ QUENTE!

Tempo nublado, mas faz muito calor em Sepang. No momento, o termômetro marca 33º C e, por ser um local quente e úmido, não está descartada a possibilidade de chuva durante a sessão, apesar dela ter diminuído. Antes do sábado, a chance era de 50%; agora, está em 10%.

 

Resultados dos treinos livres

Ele teve participações discretas nas duas primeiras sessões, mas na última antes da classificação, Antonelli anotou o topo da tabela com o melhor tempo do fim de semana até então, seguido de Verstappen e Hadjar.

Confira como foi o tl3:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 A. AntonelliMercedes 12 12

1'36.302

   S 207.210
2 M. VerstappenRed Bull Racing 3 12

+0.278

1'36.580

 0.278 S 206.614
3 I. HadjarRed Bull Racing 6 15

+0.558

1'36.860

 0.280 S 206.016
4 G. RussellMercedes 63 11

+0.610

1'36.912

 0.052 S 205.906
5 C. LeclercFerrari 16 19

+0.714

1'37.016

 0.104 S 205.685
6 L. HamiltonFerrari 44 15

+0.739

1'37.041

 0.025 S 205.632
7 L. NorrisMcLaren 1 15

+0.859

1'37.161

 0.120 M 205.378
8 O. PiastriMcLaren 81 16

+1.064

1'37.366

 0.205 S 204.946
9 F. ColapintoAlpine 43 20

+1.618

1'37.920

 0.554 S 203.786
10 A. LindbladRB 41 24

+1.782

1'38.084

 0.164 S 203.446
11 G. BortoletoAudi 5 15

+1.902

1'38.204

 0.120 S 203.197
12 F. AlonsoAston Martin Racing 14 13

+1.921

1'38.223

 0.019 S 203.158
13 P. GaslyAlpine 10 20

+1.939

1'38.241

 0.018 S 203.120
14 E. OconHaas F1 Team 31 12

+1.950

1'38.252

 0.011 S 203.098
15 L. LawsonRB 30 17

+1.964

1'38.266

 0.014 S 203.069
16 N. HulkenbergAudi 27 14

+2.054

1'38.356

 0.090 S 202.883
17 O. BearmanHaas F1 Team 87 12

+2.390

1'38.692

 0.336 S 202.192
18 C. Sainz Jr.Williams 55 21

+2.414

1'38.716

 0.024 S 202.143
19 L. StrollAston Martin Racing 18 12

+2.509

1'38.811

 0.095 S 201.949
20 A. AlbonWilliams 23 18

+2.747

1'39.049

 0.238 S 201.463
21 V. BottasCadillac-Ferrari 77 14

+3.629

1'39.931

 0.882 S 199.685
22 S. PerezCadillac-Ferrari 11 20

+3.921

1'40.223

 0.292 S 199.103

CONFIRA COMO FOI O TL2:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 C. LeclercFerrari 16 29

1'37.528

   S 204.605
2 I. HadjarRed Bull Racing 6 23

+0.099

1'37.627

 0.099 S 204.398
3 L. NorrisMcLaren 1 25

+0.137

1'37.665

 0.038 S 204.318
4 M. VerstappenRed Bull Racing 3 20

+0.257

1'37.785

 0.120 M 204.068
5 L. HamiltonFerrari 44 28

+0.305

1'37.833

 0.048 S 203.967
6 O. PiastriMcLaren 81 26

+0.371

1'37.899

 0.066 S 203.830
7 G. RussellMercedes 63 28

+0.492

1'38.020

 0.121 M 203.578
8 A. AntonelliMercedes 12 28

+0.532

1'38.060

 0.040 M 203.495
9 L. LawsonRB 30 30

+0.968

1'38.496

 0.436 S 202.595
10 P. GaslyAlpine 10 29

+1.060

1'38.588

 0.092 M 202.405
11 A. LindbladRB 41 33

+1.352

1'38.880

 0.292 S 201.808
12 G. BortoletoAudi 5 25

+1.523

1'39.051

 0.171 S 201.459
13 N. HulkenbergAudi 27 30

+1.581

1'39.109

 0.058 S 201.341
14 E. OconHaas F1 Team 31 29

+1.833

1'39.361

 0.252 M 200.831
15 F. AlonsoAston Martin Racing 14 28

+1.950

1'39.478

 0.117 S 200.595
16 O. BearmanHaas F1 Team 87 30

+2.178

1'39.706

 0.228 S 200.136
17 C. Sainz Jr.Williams 55 31

+2.402

1'39.930

 0.224 S 199.687
18 L. StrollAston Martin Racing 18 26

+2.622

1'40.150

 0.220 S 199.249
19 V. BottasCadillac-Ferrari 77 27

+2.658

1'40.186

 0.036 S 199.177
20 A. AlbonWilliams 23 30

+2.693

1'40.221

 0.035 S 199.107
21 S. PerezCadillac-Ferrari 11 28

+3.410

1'40.938

 0.717 S 197.693
22 F. ColapintoAlpine 43 31

+5.863

1'43.391

 2.453 M 193.003

confira como foi o tl1:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3 23

1'37.520

   S 204.622
2 G. RussellMercedes 63 25

+0.383

1'37.903

 0.383 S 203.822
3 I. HadjarRed Bull Racing 6 23

+0.783

1'38.303

 0.400 S 202.992
4 C. LeclercFerrari 16 25

+0.847

1'38.367

 0.064 S 202.860
5 A. AntonelliMercedes 12 23

+1.060

1'38.580

 0.213 S 202.422
6 L. HamiltonFerrari 44 21

+1.070

1'38.590

 0.010 S 202.401
7 P. GaslyAlpine 10 22

+1.195

1'38.715

 0.125 S 202.145
8 L. LawsonRB 30 22

+1.586

1'39.106

 0.391 S 201.348
9 A. LindbladRB 41 27

+1.677

1'39.197

 0.091 S 201.163
10 N. HulkenbergAudi 27 23

+1.691

1'39.211

 0.014 S 201.134
11 O. PiastriMcLaren 81 23

+1.756

1'39.276

 0.065 S 201.003
12 L. NorrisMcLaren 1 21

+1.773

1'39.293

 0.017 S 200.968
13 G. BortoletoAudi 5 25

+2.028

1'39.548

 0.255 S 200.454
14 F. AlonsoAston Martin Racing 14 22

+2.163

1'39.683

 0.135 S 200.182
15 E. OconHaas F1 Team 31 23

+2.638

1'40.158

 0.475 S 199.233
16 O. BearmanHaas F1 Team 87 23

+2.791

1'40.311

 0.153 S 198.929
17 A. AlbonWilliams 23 22

+2.801

1'40.321

 0.010 S 198.909
18 L. StrollAston Martin Racing 18 19

+2.893

1'40.413

 0.092 S 198.727
19 F. ColapintoAlpine 43 22

+3.011

1'40.531

 0.118 S 198.493
20 C. Sainz Jr.Williams 55 25

+3.085

1'40.605

 0.074 S 198.347
21 V. BottasCadillac-Ferrari 77 23

+3.280

1'40.800

 0.195 S 197.964
22 S. PerezCadillac-Ferrari 11 24

+3.300

1'40.820

 0.020 S 197.925

 

Bateu a nostalgia aí?

Clássico da F1 no séc XXI, o circuito de Sepang volta a sediar um GP pela primeira vez desde 2017, nove anos depois. Não é uma volta definitiva, porém, mas uma maneira de substituir o GP do Bahrein, que não será em Sakhir por conta da atual guerra no Oriente Médio.

Bom dia, fã de automobilismo!

Começamos agora a cobertura em tempo real do Motorsport.com para o treino classificatório em Sepang que define o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia. Acompanhe tudo em detalhes!

Por: Fabio Tarnapolsky

Publicado: