Bortoleto 'perigando'...

O brasileiro foi o 14º em sua volta rápida, duas posições acima de seu companheiro de Audi, Hulkenberg, o 16º. Ambos estão próximos da zona de eliminação, que começa com o 17º no momento, Ocon. Vale lembrar, porém, que eles são os únicos, junto à Ferrari, que saíram à pista de pneus médios. Todo o resto do grid está de macios.