Treino Classificatório - GP do Japão
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Resumo
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Obrigada pela companhia, pessoal!
Voltamos amanhã para acompanhar o GP do Japão, às 2h!
Top 10: ANT, RUS, PIA, LEC, NOR, HAM, GAS, HAD, BOR e LIN
Antonelli é o pole do GP do Japão!
Leclerc fica com a quarta colocação
Últimos tempos estão sendo registrados!
Hamilton vem em volta não muito boa, mas Leclerc vem muito bem
Antonelli nao melhora o próprio tempo mas se mantém na liderança
Dupla da Mercedes abre volta rápida
Carros começam a sair do pitlane
Bortoleto é nono
Pilotos vão para o box se preparar para novas tentativas. Por enquanto, Antonelli, Russel, Piastri, Norris e Leclerc são o top 5
Russell é segundo, 0,298s atrás do companheiro de equipe
Antonelli é o mais rápido com 1min28s778
Começa o Q3!
Pilotos se preparam para o Q3
Eliminados no Q2: Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto e Sainz
"Acho que há algo de errado com esse carro. Completamente 'impilotável' nessa classificação"
Cronômetro zerado!
Bortoleto faz melhor terceiro setor da sessão, mas permanece em oitavo
Hulkenberg se mantém em 12º
Tetracampeão chega apenas a nona colocação, mas logo é superado pelo companheiro de equipe e volta ao P10
Verstappen é décimo, uma posição acima da zona de eliminação. O holandês está em volta rápida
Leclerc assume a ponta com 1min29s303
Russell consegue superar o companheiro de equipe e é segundo
Pilotos vão ao box e se prepararam para nova rodada de tentativas
Na zona de eliminação: Hulkenberg, Ocon, Lindblad, Colapinto, Lawson e Sainz
Piastri assume a ponta com 1min29s451
Bortoleto faz terceiro melhor tempo, apenas 0,319s atrás do líder Antonelli!
"Ainda estou com problemas na traseira do carro", diz Russell pelo rádio. O britânico já havia falado durante o Q1 que algo estava estranho
Dupla da Ferrari também finaliza primeiras tentativas e mexe com as posições. Antonelli, Leclerc, Russell e Hamilton são o top 4
Antonelli faz 1min29s774, seguido por Russell, 0,343s atrás
Dupla da Mercedes já abrindo volta rápida
Cronômetro iniciado!
Começa o Q2
Pilotos se preparam para o Q2
Bottas não melhora e termina como 20º. Pérez, Bearman e Albon completam os eliminados do Q1
Alonso e Stroll são 21º e 22º