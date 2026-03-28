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Fórmula 1 GP do Japão

Treino Classificatório - GP do Japão

Siga o quali de Suzuka

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Classificação ao vivo

Texto ao vivo

Obrigada pela companhia, pessoal!
Voltamos amanhã para acompanhar o GP do Japão, às 2h!

Top 10: ANT, RUS, PIA, LEC, NOR, HAM, GAS, HAD, BOR  e LIN

Antonelli é o pole do GP do Japão!

Leclerc fica com a quarta colocação

Últimos tempos estão sendo registrados!

Hamilton vem em volta não muito boa, mas Leclerc vem muito bem

Antonelli nao melhora o próprio tempo mas se mantém na liderança

Dupla da Mercedes abre volta rápida

Carros começam a sair do pitlane

 

Bortoleto é nono

Pilotos vão para o box se preparar para novas tentativas. Por enquanto, Antonelli, Russel, Piastri, Norris e Leclerc são o top 5

Russell é segundo, 0,298s atrás do companheiro de equipe

Antonelli é o mais rápido com 1min28s778

Começa o Q3!

Pilotos se preparam para o Q3

Eliminados no Q2: Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto e Sainz 

"Acho que há algo de errado com esse carro. Completamente 'impilotável' nessa classificação"

Cronômetro zerado!

Bortoleto faz melhor terceiro setor da sessão, mas permanece em oitavo

Hulkenberg se mantém em 12º

Tetracampeão chega apenas a nona colocação, mas logo é superado pelo companheiro de equipe e volta ao P10

Verstappen é décimo, uma posição acima da zona de eliminação. O holandês está em volta rápida

Leclerc assume a ponta com 1min29s303

Russell consegue superar o companheiro de equipe e é segundo 

Pilotos vão ao box e se prepararam para nova rodada de tentativas

Na zona de eliminação: Hulkenberg, Ocon, Lindblad, Colapinto, Lawson e Sainz 

Piastri assume a ponta com 1min29s451

Bortoleto faz terceiro melhor tempo, apenas 0,319s atrás do líder Antonelli!

"Ainda estou com problemas na traseira do carro", diz Russell pelo rádio. O britânico já havia falado durante o Q1 que algo estava estranho 

Dupla da Ferrari também finaliza primeiras tentativas e mexe com as posições. Antonelli, Leclerc, Russell e Hamilton são o top 4

Antonelli faz 1min29s774, seguido por Russell, 0,343s atrás

Dupla da Mercedes já abrindo volta rápida

Cronômetro iniciado! 
Começa o Q2

Pilotos se preparam para o Q2

Bottas não melhora e termina como 20º. Pérez, Bearman e Albon completam os eliminados do Q1

Alonso e Stroll são 21º e 22º 