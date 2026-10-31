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GP do México

2026 Fórmula 1 GP do México

Mexico
29 de out. de 2026 to 1 de nov. de 2026
Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

Treino Classificatório - GP do México

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

Piastri, Hulkenberg e Bortoleto são o top três

COMEÇA O Q2!

Q2 terá início em 2 minutos

FORA: Bottas, Pérez, Stroll, Hirakawa, Alonso e Albon

CRONÔMETRO ZERADO!

Hadjar é segundo!

Bortoleto sobe para a quarta posição!

Hamilton vai a primeira colocação com 1min17s341

Por enquanto, Bortoleto ocupa a 11ª posição

Antonelli fecha volta e é terceiro

Leclerc lidera, com Norris e Verstappen completando o top 3

Gasly faz 1min18s194 e vai a ponta, seguido por Hamilton e Hulkenberg

Sessão retomada!

A sessão é interrompida para retirar o carro de Alonso. Antes disso, Hamilton e Piastri conseguiram tempos melhores do que o espanhol e lideram

"Pare o carro na pista", a Aston Martin pede para Alonso

Stroll trava roda e passa pela grama, mas se recupera e retorna a pista

Alonso supera tempo do alemão

Hulkenberg tem melhor tempo

COMEÇA O Q1!

E antes da classificação, lembretes importantes: 
Ocon está fora do fim de semana do GP do México, sendo substituído por Ryo Hirakawa; 

Bortoleto trocou o motor e corre risco de punição

E o Motorsport.com está em todos os lugares...
Acompanhe também a nossa segunda tela: 

Watch: F1 AO VIVO: ACOMPANHE com o Motorsport.com a CLASSIFICAÇÃO para o GP DO MÉXICO | REACT

Boa tarde pessoal! 
Daqui a pouco terá início a classificação para o GP do México. Vem com a gente acompanhar tudo que acontece na pista 

Por: Olivia Nogueira

Publicado: