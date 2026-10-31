2026 Fórmula 1 GP do México
Treino Classificatório - GP do México
Siga treino que define o grid de largada
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Piastri, Hulkenberg e Bortoleto são o top três
COMEÇA O Q2!
Q2 terá início em 2 minutos
FORA: Bottas, Pérez, Stroll, Hirakawa, Alonso e Albon
CRONÔMETRO ZERADO!
Hadjar é segundo!
Bortoleto sobe para a quarta posição!
Hamilton vai a primeira colocação com 1min17s341
Por enquanto, Bortoleto ocupa a 11ª posição
Antonelli fecha volta e é terceiro
Leclerc lidera, com Norris e Verstappen completando o top 3
Gasly faz 1min18s194 e vai a ponta, seguido por Hamilton e Hulkenberg
Sessão retomada!
A sessão é interrompida para retirar o carro de Alonso. Antes disso, Hamilton e Piastri conseguiram tempos melhores do que o espanhol e lideram
"Pare o carro na pista", a Aston Martin pede para Alonso
Stroll trava roda e passa pela grama, mas se recupera e retorna a pista
Alonso supera tempo do alemão
Hulkenberg tem melhor tempo
COMEÇA O Q1!
E antes da classificação, lembretes importantes:
Ocon está fora do fim de semana do GP do México, sendo substituído por Ryo Hirakawa;
Bortoleto trocou o motor e corre risco de punição
E o Motorsport.com está em todos os lugares...
Acompanhe também a nossa segunda tela:
Watch: F1 AO VIVO: ACOMPANHE com o Motorsport.com a CLASSIFICAÇÃO para o GP DO MÉXICO | REACT
Boa tarde pessoal!
Daqui a pouco terá início a classificação para o GP do México. Vem com a gente acompanhar tudo que acontece na pista
Por: Olivia Nogueira