2026 Fórmula 1 GP da Espanha
Treino Livre 1 - GP da Espanha
Siga o primeiro ensio em Madri
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Cronômetro zerado!
Sainz ficou revoltado com Hamilton no meio da curva inclinada. Não é o primeiro incidente de pista envolvendo o heptacampeão no TL1, que atrapalhou Hulkenberg e até Leclerc mais cedo
Bandeira amarela rápida na La Monumental, curva inclinada de Madring
Todos de pneus macios no momento, em um simulação de classificação
Russell, momentos depois, voltou de compostos médios
Alonso deu uma leve encostada no muro, mas sem maiores problemas
Antonelli sobe para segundo e fica 0s286 atrás de Russell
Leclerc saiu da pista e passou perto do muro, mas conseguiu frear!
Russell melhora o próprio tempo ainda mais, 1min34s077!
Bortoleto melhora o tempo para nono, 1min35s652
Russel faz volta de 1min34s145 e toma a liderança!
Tsunoda relatou problemas com a direção hidráulica, o que fez a Racing Bulls o chamar para os boxes
Antonelli supera Russell, mas permanece atrás da dupla da Ferrari, 1min34s683!
Hamilton segue na ponta, 1min34s620!
Russell, Antonelli e Lawson voltam para a pista de pneus macios!
Lembrando que Hadjar segue afastado das pistas por uma lesão no punho e, por isso, a formação da Red Bull segue com Verstappen e Lawson, enquanto a da Racing Bulls é de Lindblad e Tsunoda
Leclerc crava 1min34s683 e toma a liderança do TL1!
Enquanto isso, Bortoleto é o oitavo na tabela de tempos, 1min36s620
Hamilton crava três setores roxos e melhora ainda mais o tempo, 1min34s803! É o primeiro na casa de 1min34
Pelo visto, a primeira chicane vai ser um problema no final de semana: Bortoleto e Hulkenberg passaram pela zebra alta e praticamente saltaram com o carro
Leclerc volta para a segunda colocação, um décimo atrás de Hamilton
Por enquanto, os pilotos ainda estão acostumando com o traçado, então espere tempos melhores ainda na sexta-feira
Hamilton melhora o próprio tempo em meio segundo, 1min35s563!
Verstappen agora é o segundo, com 1min36s683
Leclerc melhora o tempo, mas não passa o companheiro de equipe, 1min36s725
Hamilton crava 1min36s066 e toma a liderança!
Antonelli faz volta de 1min37s294 e lidera o TL1, enquanto os pilotos seguem se acostumando com o novo traçado madrilenho
Verstappen agora é o líder, com 1min39s257
Todos, menos Bortoleto, estão de pneus médios. O brasileiro da Audi está com pneus duros
A volta mais rápida nesse momento é de Hamilton, com 1min39s431
Russell é o primeiro a sair dos boxes, mas a maioria dos pilotos já estão na pista
Começa o TL1!
A temperatura ambiente é de 27°C, enquanto a de pista é de 47°C. O céu está limpo!
Em instantes começa o primeiro treino livre do GP da Espanha, que abre as sessões no novo circuito da capital espanhola, o Madring!
Bom dia, fãs da Fórmula 1!
Por: Andrei Gobbo