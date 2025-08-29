Todas as categorias

Live text
Fórmula 1 GP da Holanda

Treino Livre 1 - GP da Holanda

Siga primeiro ensaio do fim de semana

Editado:

Comentários ao vivo

Por: Andrei Gobbo

Agora sim, até daqui a pouco!

Voltamos para relatar uma bandeira amarela depois do fim da sessão por causa de Verstappen, que atolou na brita da curva Tarzan! Que cena!

Fico por aqui, até daqui a pouco, às 10h50, para o segundo treino livre do GP da Holanda!

Na metade final, Lawson, Hadjar, Hulkenberg, Leclerc, Hamilton, Tsunoda, Ocon, Colapinto, Bearman e Antonelli

Verstappen, Russell, Sainz, Bortoleto e Gasly completam o top 10

Norris, Piastri, Stroll, Alonso e Albon completam o Top 5 da primeira sessão. Bortoleto terminou com o nono melhor topo, a frente de Hulkenberg

Fim do TL1!

Opa Russell! Travou os pneus e passou pela caixa de brita da curva Tarzan, mas está tudo certo com o britânico

Por enquanto, os pilotos seguem de pneus médios para as simulações de corrida

Cinco minutos para o fim do TL1!

Stroll melhora o tempo e sobe para a terceira colocação do TL1. Com isso, temos as duas Aston Martin no top 5

A maioria dos pilotos voltou para pista com pneus médios

15 minutos para o fim do TL1 de Zandvoort

A maioria dos pilotos está nos boxes, com exceção de Russell, Norris, Piastri e, agora. Hulkenberg

Colapinto estava lento na pista e Hamilton teve que ser ágil para desviar do carro do argentino!

E uma nuvem carregada vem vindo do mar!

Bortoleto melhora o tempo e consegue subir para a oitava colocação, 1min11s509

Em todas as tentativas de volta, a já conhecida areia da praia de Zandvoort é perceptível, com alguns pilotos sofrendo com a tração da pista

E Sainz faz o terceiro melhor tempo do TL1, seguido por Hulkenberg. Bortoleto está em sétimo

Opa Russell! O carro do britânico perdeu muita tração na pista, fazendo George desistir da volta

Piastri melhorou o tempo, mas Norris segue no topo da tabela

30 minutos para o fim do TL1!

E Norris toma a liderança, com 1min10s278!

Norris, Hulkenberg e Piastri são os únicos testando os pneus macios no momento

Mesmo com Verstappen melhorando o tempo, Piastri retoma a liderança da sessão, com 1min11s794

Mesmo com uma leve escapada, Norris consegue o terceiro melhor tempo. Enquanto isso, Sainz passou pela caixa de brita

Pista liberada!

Com a pausa, o top 5 é de Verstappen, Sainz, Albon, Alonso e  Piastri

 

Enquanto Tsunoda rodou na pista e teve que passar na brita para retornar ao traçado, Antonelli travou os pneus e parou na caixa de cascalho, mas não chegou a bater no muro

Antonelli atolou, bandeira vermelha!

Tsunoda e Antonelli pararam na brita!

Opa Hamilton! Travou o pneu, rodou, mas conseguiu se manter na pista! 

Todos os pilotos seguem de pneus médios, com exceção de Tsunoda, que está com compostos duros

Enquanto isso, Bortoleto sobe para 12ª colocação na tabela de tempos, com 1min13s955

Piastri retorna ao topo da tabela, com 1min12s678

Mas, logo em seguida, Max Verstappen assumiu o topo do TL1, com 1min12s767

Por enquanto, Oscar Piastri segue em primeiro na tabela de tempos, com 1min14s198

Mas, por enquanto, o céu segue parcialmente nublado, com temperatura ambiente de 20ºC e de pista de 26ºC