2026 Fórmula 1 GP da Hungria
Treino Livre 1 - GP da Hungria
Siga o primeiro ensaio do fim de semana em Budapest
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Vale lembrar que o TL2 tem largada ao 12h! Logo após a sessão, teremos o SEXTA LIVRE, programa AO VIVO no YouTube do Motorsport.com para as análises e comentários do dia
Gabriel Bortoleto termina o treino com o sexto tempo, enquanto Hulkenberg terminou na oitava posição
Leclerc cruza como o mais rápido! Verstappen é o segundo e Hamilton em terceiro
Charles Leclerc, apesar dos problemas, ainda é o mais rápido, 0s484 mais rápido que Verstappen
Alguns pilotos já voltaram para os pneus médios e estão fazendo simulação de corrida
Charles Leclerc informou a Ferrari que tem algo quebrado em seu carro e parou na saída dos boxes
Incidente do Sainz foi anotado pela direção de prova, por pilotar de maneira errática
A rodada do Stroll:
Carlos Sainz rodou! Bandeira amarela
Bortoleto está em sexto!
Carros já estão de volta na pista!
Isack Hadjar foi punido em 400 euros por exceder a velocidade no pit lane
Seguimos sob bandeira vermelha para retirar o carro #18 da pista
Vale lembrar que, por não termos sprint neste fim de semana, o tempo não será parado
Canadense ficou parado pouco depois da curva 3, na reta antes da curva 4
Lance Stroll parou no meio da pista! A suspensão do carro da Aston Martin está quebrada
Bandeira vermelha!
E Leclerc assume a ponta de novo! Hadjar também dá um bom salto e é o terceiro
Verstappen é o primeiro a andar na casa de 1min19s!
O britânico já está de pneus macios dando suas primeiras voltas na metade do treino
Russell fez uma volta quase perfeita e é o mais rápido na pista!
Bortoleto em quinto! Hora de tirar o print, porque o print é eterno!
Vamos falar de Gabriel Bortoleto? No momento, o brasileiro está na 10ª posição, enquanto Nico Hulkenberg acabou de 'pular' para a sexta
Hamilton está reclamando do carro, dizendo que está sem aderência e com o carro escapando
Vale lembrar que a McLaren está testando a sua própria asa 'Macarena' neste TL1, mas apenas Norris está equipado com o novo artifício. O time de Woking não usará a peça na corrida de domingo
As duas Ferraris já abriram os trabalhos e são os mais rápidos na pista
E Fernando Alonso está tendo um fim de semana especial! O piloto levou seu primeiro filho, o pequeno Leonard, pela primeira vez para um final de semana de corrida