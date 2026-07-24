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GP da Hungria

2026 Fórmula 1 GP da Hungria

Hungary
23 de jul. de 2026 to 26 de jul. de 2026
Hungaroring, HU
Live text
Fórmula 1 GP da Hungria

Treino Livre 1 - GP da Hungria

Siga o primeiro ensaio do fim de semana em Budapest

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Vale lembrar que o TL2 tem largada ao 12h! Logo após a sessão, teremos o SEXTA LIVRE, programa AO VIVO no YouTube do Motorsport.com para as análises e comentários do dia

Gabriel Bortoleto termina o treino com o sexto tempo, enquanto Hulkenberg terminou na oitava posição

Leclerc cruza como o mais rápido! Verstappen é o segundo e Hamilton em terceiro

 

 

Charles Leclerc, apesar dos problemas, ainda é o mais rápido, 0s484 mais rápido que Verstappen

 

Alguns pilotos já voltaram para os pneus médios e estão fazendo simulação de corrida

Charles Leclerc informou a Ferrari que tem algo quebrado em seu carro e parou na saída dos boxes

 

 

 

Incidente do Sainz foi anotado pela direção de prova, por pilotar de maneira errática

A rodada do Stroll:

 

Carlos Sainz rodou! Bandeira amarela 

Bortoleto está em sexto!

Carros já estão de volta na pista!

Isack Hadjar foi punido em 400 euros por exceder a velocidade no pit lane

 

 

Seguimos sob bandeira vermelha para retirar o carro #18 da pista

Vale lembrar que, por não termos sprint neste fim de semana, o tempo não será parado

Canadense ficou parado pouco depois da curva 3, na reta antes da curva 4

Lance Stroll parou no meio da pista! A suspensão do carro da Aston Martin está quebrada

Bandeira vermelha!

 

 

E Leclerc assume a ponta de novo! Hadjar também dá um bom salto e é o terceiro

Verstappen é o primeiro a andar na casa de 1min19s!

O britânico já está de pneus macios dando suas primeiras voltas na metade do treino

Russell fez uma volta quase perfeita e é o mais rápido na pista!

Bortoleto em quinto! Hora de tirar o print, porque o print é eterno!

Vamos falar de Gabriel Bortoleto? No momento, o brasileiro está na 10ª posição, enquanto Nico Hulkenberg acabou de 'pular' para a sexta 

Hamilton está reclamando do carro, dizendo que está sem aderência e com o carro escapando 

 

 

Vale lembrar que a McLaren está testando a sua própria asa 'Macarena' neste TL1, mas apenas Norris está equipado com o novo artifício. O time de Woking não usará a peça na corrida de domingo

As duas Ferraris já abriram os trabalhos e são os mais rápidos na pista

 

 

E Fernando Alonso está tendo um fim de semana especial! O piloto levou seu primeiro filho, o pequeno Leonard, pela primeira vez para um final de semana de corrida