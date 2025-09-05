Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Live text
Fórmula 1 GP da Itália

Treino Livre 1 - GP da Itália

Siga primeiro treino do fim de semana

Editado:

Comentários ao vivo

Por: Andrei Gobbo

Fico por aqui, até mais tarde, no TL2 de Monza!

No rádio Russell explicou que o carro perdeu potência e ficou travado na sétima marcha.

Bortoleto terminou com o 11º melhor tempo, seguido por Hulkenberg, em 12º

Completando o top 10 temos Norris, Albon, Russell, Alonso e Hadjar!

Hamilton foi o mais rápido da prova, seguido por Leclerc, Sainz, Verstappen e Antonelli

Fim do TL1!

Carro do Russell parou por falta de potência! Virtual Safety Car!

Lembra daquela punição de Hadjar, do início do TL1? Dessa vez Russell recebeu bandeira preta e branca

E Hamilton assume a ponta do TL1, com tempo de 1min20s117!

Cinco minutos para o fim do TL1!

Bortoleto melhora o tempo e sobe para a décima colocação da prova, 1min21s172

E depois de um 'reinado' longo do tempo de Verstappen no topo, foi a vez de Leclerc cravar a melhor volta da sessão, com 1min20s286; Hamilton também vai bem e sobe para a terceira colocação

E de novo Gasly reclama de um carro da Williams lento na pista, atrapalhando a volta. Dessa vez, no entanto, foi o monoposto de Albon

Leclerc está sendo investigado por ultrapassar sobre bandeira vermelha, pode ser punido

Pista liberada!

20 minutos para o fim do TL1 e sessão continua parada, com os fiscais varrendo a pista

Bandeira vermelha! Pedras de brita na pista na região da Ascari

Hadjar deu uma bela escapada na Ascari, voltando para os boxes para verificar possíveis danos no assoalho

Com exceção de Norris, Russell, Verstappen e Dunne, todos os pilotos estão nos boxes

Bortoleto reclamou que alguma coisa caiu do box da Williams e quase atingiu o carro dele no pitlane

Na recuperação de imagem, Aron passou pela grama, rodou e ficou parado na segunda variante. Rapidamente, manobrou e voltou para a pista; pouco depois, Hadjar tomou uma bandeira preta e branca por não ter respeitado os limites de pista e as diretrizes da direção de prova

E Gasly reclama da manobra de Sainz na pista que o atrapalhou em uma volta rápida

Albon até retomou a ponta, mas Verstappen faz dois setores roxos e assume a liderança do TL1, 1min20s751

Hulkenberg e Bortoleto seguem em 11º e 12º, respectivamente

Logo em seguida, Norris melhora o tempo, mas foi Verstappen que assumiu a ponta, com 1min21s166

Mas instantes depois Alex Albon cravou a melhor volta, 1min21s479

Nas primeiras tentativas dos pilotos, Lewis Hamilton conseguiu assumir a ponta da tabela, com 1min22s235

Na recuperação de imagem, Norris travou os pneus na reta principal e teve que passar pela área de escape

E Bearman está reclamando de detritos na reta principal de Monza

A temperatura ambiente é de 26°C, enquanto a de pista é de 41°C. O céu está limpo, com algumas nuvens espaçadas

Relembrando que dois novatos estão assumindo carros nesta primeira sessão: Alex Dunne, que correrá com o carro de Piastri, e Paul Aron, que está com o monoposto de Colapinto

Tudo liberado! Começa o TL1!

Em instantes, começa o primeiro treino livre do GP da Itália, em Monza!

Bom dia fãs da Fórmula 1!

Principais comentários

Tendência

1.
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

Fórmula 1
GP da Itália
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
2.
GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3

GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3

Fórmula 1
GP da Itália
GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3
3.
F1: Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no TL1 de Monza

F1: Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no TL1 de Monza

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no TL1 de Monza
4.
F1 - Stroll reage a informação de Regi Leme sobre saída da Aston Martin: "Não estava nos meus planos"

F1 - Stroll reage a informação de Regi Leme sobre saída da Aston Martin: "Não estava nos meus planos"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Stroll reage a informação de Regi Leme sobre saída da Aston Martin: "Não estava nos meus planos"
5.
Piastri dá veredito sobre 2025 de Bortoleto, elege ponto alto do ano de Gabriel e fala de impacto do brasileiro até aqui

Piastri dá veredito sobre 2025 de Bortoleto, elege ponto alto do ano de Gabriel e fala de impacto do brasileiro até aqui

Fórmula 1
GP da Itália
Piastri dá veredito sobre 2025 de Bortoleto, elege ponto alto do ano de Gabriel e fala de impacto do brasileiro até aqui

Últimas notícias

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

Cascavel II
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

Cascavel II
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel