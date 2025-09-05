Treino Livre 1 - GP da Itália
Comentários ao vivo
Por: Andrei Gobbo
Fico por aqui, até mais tarde, no TL2 de Monza!
No rádio Russell explicou que o carro perdeu potência e ficou travado na sétima marcha.
Bortoleto terminou com o 11º melhor tempo, seguido por Hulkenberg, em 12º
Completando o top 10 temos Norris, Albon, Russell, Alonso e Hadjar!
Hamilton foi o mais rápido da prova, seguido por Leclerc, Sainz, Verstappen e Antonelli
Fim do TL1!
Carro do Russell parou por falta de potência! Virtual Safety Car!
Lembra daquela punição de Hadjar, do início do TL1? Dessa vez Russell recebeu bandeira preta e branca
E Hamilton assume a ponta do TL1, com tempo de 1min20s117!
Cinco minutos para o fim do TL1!
Bortoleto melhora o tempo e sobe para a décima colocação da prova, 1min21s172
E depois de um 'reinado' longo do tempo de Verstappen no topo, foi a vez de Leclerc cravar a melhor volta da sessão, com 1min20s286; Hamilton também vai bem e sobe para a terceira colocação
E de novo Gasly reclama de um carro da Williams lento na pista, atrapalhando a volta. Dessa vez, no entanto, foi o monoposto de Albon
Leclerc está sendo investigado por ultrapassar sobre bandeira vermelha, pode ser punido
Pista liberada!
20 minutos para o fim do TL1 e sessão continua parada, com os fiscais varrendo a pista
Bandeira vermelha! Pedras de brita na pista na região da Ascari
Hadjar deu uma bela escapada na Ascari, voltando para os boxes para verificar possíveis danos no assoalho
Com exceção de Norris, Russell, Verstappen e Dunne, todos os pilotos estão nos boxes
Bortoleto reclamou que alguma coisa caiu do box da Williams e quase atingiu o carro dele no pitlane
Na recuperação de imagem, Aron passou pela grama, rodou e ficou parado na segunda variante. Rapidamente, manobrou e voltou para a pista; pouco depois, Hadjar tomou uma bandeira preta e branca por não ter respeitado os limites de pista e as diretrizes da direção de prova
E Gasly reclama da manobra de Sainz na pista que o atrapalhou em uma volta rápida
Albon até retomou a ponta, mas Verstappen faz dois setores roxos e assume a liderança do TL1, 1min20s751
Hulkenberg e Bortoleto seguem em 11º e 12º, respectivamente
Logo em seguida, Norris melhora o tempo, mas foi Verstappen que assumiu a ponta, com 1min21s166
Mas instantes depois Alex Albon cravou a melhor volta, 1min21s479
Nas primeiras tentativas dos pilotos, Lewis Hamilton conseguiu assumir a ponta da tabela, com 1min22s235
Na recuperação de imagem, Norris travou os pneus na reta principal e teve que passar pela área de escape
E Bearman está reclamando de detritos na reta principal de Monza
A temperatura ambiente é de 26°C, enquanto a de pista é de 41°C. O céu está limpo, com algumas nuvens espaçadas
Relembrando que dois novatos estão assumindo carros nesta primeira sessão: Alex Dunne, que correrá com o carro de Piastri, e Paul Aron, que está com o monoposto de Colapinto
Tudo liberado! Começa o TL1!
Em instantes, começa o primeiro treino livre do GP da Itália, em Monza!
Bom dia fãs da Fórmula 1!
