Treino Livre 1 - GP de Abu Dhabi
Siga o primeiro ensaio do fim de semana
Comentários ao vivo
Por: Livia Veiga
Bortoleto termina em sétimo lugar
Apesar do ritmo, Leclerc está reclamando bastante, dizendo que sentiu o carro muito lento e escorregando bastante
Norris é o mais rápido, apenas 0s008 à frente de Verstappen, com Leclerc na terceira posição
Fim da sessão!
Apenas em um minuto para o fim da sessão!
Leclerc rodou na Curva 5, mas não houve nenhuma batida
Faltando seis minutos para o fim da sessão, os pilotos estão mais focados em ritmo de corrida
Norris voltou para os pneus médios, enquanto Leclerc segue de macios na terceira colocação
Bearman informando que o problema em seu carro não foi solucionado e o carro ainda está lento
Verstappen deixou os boxes de pneus duros
Norris já assume a ponta e abaixa o tempo em apenas 0s008 com um novo jogo de pneus macios
Apesar de erro, Norris assume a segunda posição, 0s026 atrás de Verstappen
Russell, também de pneus macios, assume a segunda posição
O holandês é o primeiro a andar na casa de 1min24s493
Verstappen dá a volta mais rápida, conquistando todos os setores já de pneus macios
Apenas Verstappen, Crawford, Hirakawa, Browning e Aron estão na pista
Ainda faltam 38 minutos para o fim da sessão e alguns pilotos voltaram para a pista
Neste fim de semana, a briga vai ser entre Norris, Verstappen e Piastri. Até o momento, a McLaren definiu que não haveria nenhuma ordem de equipe para definir quem será campeão.
Porém, agora, Zak Brown informou que, se for necessário, a equipe irá sim pedir para um dos dois abrir, caso Verstappen tenha mais vantagem do que seus pilotos.
Bearman avisou que perdeu a potência do carro. A Haas o informa que eles estão com problemas de vazamento no motor
Norris reassume a ponta, com Verstappen em segundo
Antonelli já assume a ponta, também sendo o mais rápido no primeiro setor
Sainz reclamou de problemas nos freios, mas fez a melhor volta, sendo mais rápido no primeiro setor, mesmo de pneus duros
Norris já assume a a ponta, fazendo sua volta em 1min25s764; tendo Hulkenberg atrás por apenas 0s056
Importante lembrar que temos dois Leclercs na pista! Arthur Leclerc está substituindo Lewis Hamilton nesse primeiro TL1
Apenas O'Ward está usando pneus macios, enquanto Hulkenberg, Leclerc, Norris e Colapinto estão de médios
Piastri, Hamilton, Tsunoda, Alonso, Stroll, Gasly, Albon e Lawson estão fora de seus carros nesta primeira sessão
Neste domingo, conheceremos o campeão de 2025. Lando Norris lidera com 408 pontos, tendo Max Verstappen com 396 e Oscar Piastri com 392.
E aí, quem será que leva a taça?
O TL1 começa às 6h30 da manhã. Lembrando que neste treino teremos a presença de vários novatos
Bom dia, fãs da velocidade!
