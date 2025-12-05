Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Live text
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Treino Livre 1 - GP de Abu Dhabi

Siga o primeiro ensaio do fim de semana

Editado:

Comentários ao vivo

Por: Livia Veiga

Bortoleto termina em sétimo lugar

Apesar do ritmo, Leclerc está reclamando bastante, dizendo que sentiu o carro muito lento e escorregando bastante

Norris é o mais rápido, apenas 0s008 à frente de Verstappen, com Leclerc na terceira posição

Fim da sessão!

Apenas em um minuto para o fim da sessão!

Leclerc rodou na Curva 5, mas não houve nenhuma batida

Faltando seis minutos para o fim da sessão, os pilotos estão mais focados em ritmo de corrida

Norris voltou para os pneus médios, enquanto Leclerc segue de macios na terceira colocação

Bearman informando que o problema em seu carro não foi solucionado e o carro ainda está lento

Verstappen deixou os boxes de pneus duros

Norris já assume a ponta e abaixa o tempo em apenas 0s008 com um novo jogo de pneus macios

Apesar de erro, Norris assume a segunda posição, 0s026 atrás de Verstappen

Russell, também de pneus macios, assume a segunda posição

O holandês é o primeiro a andar na casa de 1min24s493

Verstappen dá a volta mais rápida, conquistando todos os setores já de pneus macios

Apenas Verstappen, Crawford, Hirakawa, Browning e Aron estão na pista

Ainda faltam 38 minutos para o fim da sessão e alguns pilotos voltaram para a pista

Neste fim de semana, a briga vai ser entre Norris, Verstappen e Piastri. Até o momento, a McLaren definiu que não haveria nenhuma ordem de equipe para definir quem será campeão.

Porém, agora, Zak Brown informou que, se for necessário, a equipe irá sim pedir para um dos dois abrir, caso Verstappen tenha mais vantagem do que seus pilotos.

Bearman avisou que perdeu a potência do carro. A Haas o informa que eles estão com problemas de vazamento no motor

Norris reassume a ponta, com Verstappen em segundo

Antonelli já assume a ponta, também sendo o mais rápido no primeiro setor

Sainz reclamou de problemas nos freios, mas fez a melhor volta, sendo mais rápido no primeiro setor, mesmo de pneus duros

Norris já assume a a ponta, fazendo sua volta em 1min25s764; tendo Hulkenberg atrás por apenas 0s056

Importante lembrar que temos dois Leclercs na pista! Arthur Leclerc está substituindo Lewis Hamilton nesse primeiro TL1

Apenas O'Ward está usando pneus macios, enquanto Hulkenberg, Leclerc, Norris e Colapinto estão de médios

 

Piastri, Hamilton, Tsunoda, Alonso, Stroll, Gasly, Albon e Lawson estão fora de seus carros nesta primeira sessão

Neste domingo, conheceremos o campeão de 2025. Lando Norris lidera com 408 pontos, tendo Max Verstappen com 396 e Oscar Piastri com 392.

E aí, quem será que leva a taça?

O TL1 começa às 6h30 da manhã. Lembrando que neste treino teremos a presença de vários novatos 

Bom dia, fãs da velocidade!

Principais comentários

Tendência

1.
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
2.
GP de Abu Dhabi de F1: Confira horários e como assistir à grande final da temporada 2025, com F2

GP de Abu Dhabi de F1: Confira horários e como assistir à grande final da temporada 2025, com F2

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
GP de Abu Dhabi de F1: Confira horários e como assistir à grande final da temporada 2025, com F2
3.
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen exigiu pedido público de desculpas da Red Bull a Antonelli, diz site
4.
F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo
5.
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

Últimas notícias

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil