Neste fim de semana, a briga vai ser entre Norris, Verstappen e Piastri. Até o momento, a McLaren definiu que não haveria nenhuma ordem de equipe para definir quem será campeão.

Porém, agora, Zak Brown informou que, se for necessário, a equipe irá sim pedir para um dos dois abrir, caso Verstappen tenha mais vantagem do que seus pilotos.