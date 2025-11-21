Treino Livre 1 - GP de Las Vegas
Siga o primeiro treino do fim de semana
Comentários ao vivo
Por: Livia Veiga
Fim da sessão! Já já teremos o TL2 e vocês acompanham com a gente, hein?! É às 01h (Brasília)
As coisas não estão boas na garagem papaia, hein?!
Verstappen é apenas o quarto, com Norris em sexto e Piastri em sétimo
Leclerc termina em primeiro, com Albon em segundo e Tsunoda em terceiro
Pilotos já estão dando suas últimas voltas no TL1
Temos mais 2min20s no relógio!
A Curva 12 está sendo bem traiçoeira com os pilotos, viu?!
Bortoleto será investigado no fim da sessão por não seguir as diretrizes de bandeira amarela
Piastri consegue encaixar uma boa volta, mas sobe apenas para quinto, antes de ser superado por Norris
Alexander Albon faz uma ótima volta e assume a segunda posição, apenas 0s166 atrás de Leclerc
Norris cometeu mais um erro e perdeu mais uma volta que parecia boa, exatamente porque o pista está muito escorregadia
O traçado ainda está muito escorregadio
Bortoleto tem uma anotação! O brasileiro pode não ter cumprido as diretrizes de bandeira amarela
Leclerc é o primeiro a fazer uma volta na casa de 1min34s802
Faltam 14 minutos para o fim da sessão!
A McLaren ainda está com grandes problemas na reta, o que pode ser uma verdadeira dor de cabeça neste fim de semana
Norris está abrindo a primeira volta de pneus macios
Tsunoda supera a volta de Verstappen por 0s038
Enquanto isso, Verstappen faz a melhor volta, com o primeiro e terceiro setor, de novo, roxos
O britânico está andando bem lento, deixando os carros passarem
Hamilton deu uma pequena escapada da pista, mas já retornou e a bandeira foi retirada
Bandeira amarela!
Será que o frio vai ajudar a equipe de Brackley? Antonelli está logo atrás de Hamilton, em quarto
Mostrando que a Mercedes pode ter fortes chances no fim de semana, Russell assume a segunda posição
Piastri e Norris ainda não deram voltas de pneus macios
A pista ainda está em apenas 18°C, muito frio para o que os pilotos estão acostumados
Bortoleto entrou nox boxes para trocar os pneus por macios
Dupla da Ferrari andando muito bem no primeiro setor, hein?!
Inclusive, curtiram o capacete do britânico para o fim de semana?
Hamilton assume a ponta! A volta foi 0s215 mais rápida que Verstappen
A situação segue complicada para a McLaren, hein?!
Pilotos estão nos boxes mais uma vez para analisarem os dados antes de voltar
Piastri consegue encaixar uma boa volta e 'pula' para quinto; enquanto Norris deu um pequeno toque no muro, mas sem grandes problemas no carro
Hadjar informando sua equipe que tem uma pedra dentro do cockpit o incomodando
Alonso é o único piloto de pneus macios
Verstappen assume a ponta, fazendo setor roxo na primeira e última parte da pista
Uma rápida bandeira amarela foi acionada, mas nenhum incidente na pista, apenas Gasly escapando levemente da pista
A pista continua melhorando conforme os carros vão passando pela pista, inclusive com a dupla da Red Bull andando bem