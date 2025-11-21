Todas as categorias

Live text
Fórmula 1 GP de Las Vegas

Treino Livre 1 - GP de Las Vegas

Siga o primeiro treino do fim de semana

Editado:

Comentários ao vivo

Por: Livia Veiga

Fim da sessão! Já já teremos o TL2 e vocês acompanham com a gente, hein?! É às 01h (Brasília)

As coisas não estão boas na garagem papaia, hein?!

Verstappen é apenas o quarto, com Norris em sexto e Piastri em sétimo

Leclerc termina em primeiro, com Albon em segundo e Tsunoda em terceiro

Pilotos já estão dando suas últimas voltas no TL1

Temos mais 2min20s no relógio!

A Curva 12 está sendo bem traiçoeira com os pilotos, viu?!

Bortoleto será investigado no fim da sessão por não seguir as diretrizes de bandeira amarela

Piastri consegue encaixar uma boa volta, mas sobe apenas para quinto, antes de ser superado por Norris

Alexander Albon faz uma ótima volta e assume a segunda posição, apenas 0s166 atrás de Leclerc

Norris cometeu mais um erro e perdeu mais uma volta que parecia boa, exatamente porque o pista está muito escorregadia

O traçado ainda está muito escorregadio

 

Bortoleto tem uma anotação! O brasileiro pode não ter cumprido as diretrizes de bandeira amarela

Leclerc é o primeiro a fazer uma volta na casa de 1min34s802

Faltam 14 minutos para o fim da sessão!

A McLaren ainda está com grandes problemas na reta, o que pode ser uma verdadeira dor de cabeça neste fim de semana

Norris está abrindo a primeira volta de pneus macios

Tsunoda supera a volta de Verstappen por 0s038

Enquanto isso, Verstappen faz a melhor volta, com o primeiro e terceiro setor, de novo, roxos

O britânico está andando bem lento, deixando os carros passarem

Hamilton deu uma pequena escapada da pista, mas já retornou e a bandeira foi retirada

Bandeira amarela!

Será que o frio vai ajudar a equipe de Brackley? Antonelli está logo atrás de Hamilton, em quarto

Mostrando que a Mercedes pode ter fortes chances no fim de semana, Russell assume a segunda posição

Piastri e Norris ainda não deram voltas de pneus macios

A pista ainda está em apenas 18°C, muito frio para o que os pilotos estão acostumados

Bortoleto entrou nox boxes para trocar os pneus por macios

Dupla da Ferrari andando muito bem no primeiro setor, hein?!

Inclusive, curtiram o capacete do britânico para o fim de semana?

 

Hamilton assume a ponta! A volta foi 0s215 mais rápida que Verstappen

A situação segue complicada para a McLaren, hein?!

Pilotos estão nos boxes mais uma vez para analisarem os dados antes de voltar

Piastri consegue encaixar uma boa volta e 'pula' para quinto; enquanto Norris deu um pequeno toque no muro, mas sem grandes problemas no carro

Hadjar informando sua equipe que tem uma pedra dentro do cockpit o incomodando

Alonso é o único piloto de pneus macios

Verstappen assume a ponta, fazendo setor roxo na primeira e última parte da pista

Uma rápida bandeira amarela foi acionada, mas nenhum incidente na pista, apenas Gasly escapando levemente da pista

A pista continua melhorando conforme os carros vão passando pela pista, inclusive com a dupla da Red Bull andando bem