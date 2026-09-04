2026 Fórmula 1 GP da Itália
Treino Livre 2 - GP da Itália
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No entanto, Russell agora é o líder, 1min22s686!
Enquanto isso, Antonelli, de pneus macios, melhorou ainda mais a volta rápida, cravando 1min22s700
Relembrando que Isack Hadjar segue afastado por uma lesão no punho, com Lawson assumindo o carro da Red Bull do francês. Com isso, Yuki Tsunoda está substituindo o piloto neozelandês na Racing Bulls.
Outra mudança, mas do TL1 para o TL2 de Monza, é a volta de Verstappen, Gasly, Pérez e Albon, que cederam os carros para sessões de novatos das equipes
Bortoleto, de pneus duros, marcou o sétimo melhor tempo do TL2, 1min23s776
Mesmo com a mudança na asa dianteira, Verstappen continua reclamando da falta de downforce do carro
Bortoleto segue na décima colocação, 1min24s111
Na recuperação de imagem, Norris quase atingiu o carro de Stroll após o canadense fechar a porta na primeira curva de Monza
E Lindblad faz uma boa volta, subindo para a terceira colocação e apenas 51 milésimos mais lento que Antonelli
Verstappen reclamou de falta de downforce do carro, o que fez a equipe o chamar para os boxes para trocar a asa dianteira
Bortoleto marcou o nono melhor tempo até o momento, 1min24s666
Mas Antonelli toma a ponta, 1min23s417!
Leclerc, de pneus médios, assume a liderança, 1min23s472!
Enquanto os pilotos vão dando as primeiras voltas, a F1 também confirmou que Milão irá receber o megaevento de lançamento da temporada 2027!
Começa o TL2 do GP da Itália!
A temperatura ambiente em Monza é de impressionantes 34°C, com 56°C no asfalto do autódromo italiano. O céu segue ensolarado.
Menos de dois minutos para o TL2!
Além disso, o TL1 também foi agitado fora das pistas, já que Pierre Gasly, da Alpine, perdeu o pódio do GP de Mônaco após sua punição — inicialmente anulada — ter sido reinstaurada. Isso ocorreu depois que o recurso da Red Bull e da McLaren ter sido aprovado pelo Tribunal de Apelações da FIA. Com isso, Isack Hadjar volta ao terceiro lugar da etapa do Principado.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
1'23.008
|M
|251.238
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.173
1'23.181
|0.173
|M
|250.715
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
+0.304
1'23.312
|0.131
|S
|250.321
|4
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+0.425
1'23.433
|0.121
|S
|249.958
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
+0.636
1'23.644
|0.211
|S
|249.328
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.711
1'23.719
|0.075
|M
|249.104
|7
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|29
|
+0.794
1'23.802
|0.083
|M
|248.858
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|21
|
+0.998
1'24.006
|0.204
|S
|248.253
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+1.020
1'24.028
|0.022
|M
|248.188
|10
|P. Aron Audi
|61
|Audi
|Audi
|23
|
+1.169
1'24.177
|0.149
|S
|247.749
|11
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+1.176
1'24.184
|0.007
|S
|247.728
|12
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|27
|
+1.563
1'24.571
|0.387
|M
|246.595
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|27
|
+1.618
1'24.626
|0.055
|S
|246.434
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+1.638
1'24.646
|0.020
|S
|246.376
|15
|L. Browning Williams
|46
|Williams
|Mercedes
|25
|
+1.732
1'24.740
|0.094
|S
|246.103
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+1.819
1'24.827
|0.087
|M
|245.850
|17
|A. Iwasa Red Bull Racing
|36
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.865
1'24.873
|0.046
|S
|245.717
|18
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|26
|
+2.844
1'25.852
|0.979
|H
|242.915
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|27
|
+2.976
1'25.984
|0.132
|M
|242.542
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|23
|
+3.058
1'26.066
|0.082
|M
|242.311
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+3.064
1'26.072
|0.006
|M
|242.294
|22
|C. Herta Cadillac-Ferrari
|25
|Cadillac
|Ferrari
|5
|
+6.914
1'29.922
|3.850
|H
|231.920
|Ver resultados completos
Voltando para Fórmula 1, Charles Leclerc liderou a dobradinha da Ferrari no TL1 do GP da Itália, com Gabriel Bortoleto conquistando o oitavo melhor tempo da sessão de abertura em Monza.
Na Fórmula 2, o brasileiro Rafael Câmara cravou mais uma pole position!
Na Fórmula 3, Freddie Slater cravou a pole position da etapa de Monza, com Fefo Barrichello largando em 10º e Pedro Clerot em 11º no domingo!
Daqui a pouco começa o segundo treino livre do GP da Itália, disputado no icônico circuito de Monza!
Bom dia, fãs da Fórmula 1!
Por: Andrei Gobbo