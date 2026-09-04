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GP da Itália

2026 Fórmula 1 GP da Itália

Italy
3 de set. de 2026 to 6 de set. de 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

Treino Livre 2 - GP da Itália

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

No entanto, Russell agora é o líder, 1min22s686!

Enquanto isso, Antonelli, de pneus macios, melhorou ainda mais a volta rápida, cravando 1min22s700

Relembrando que Isack Hadjar segue afastado por uma lesão no punho, com Lawson assumindo o carro da Red Bull do francês. Com isso, Yuki Tsunoda está substituindo o piloto neozelandês na Racing Bulls.

Outra mudança, mas do TL1 para o TL2 de Monza, é a volta de Verstappen, Gasly, Pérez e Albon, que cederam os carros para sessões de novatos das equipes

Bortoleto, de pneus duros, marcou o sétimo melhor tempo do TL2, 1min23s776

Mesmo com a mudança na asa dianteira, Verstappen continua reclamando da falta de downforce do carro

Bortoleto segue na décima colocação, 1min24s111

Na recuperação de imagem, Norris quase atingiu o carro de Stroll após o canadense fechar a porta na primeira curva de Monza

E Lindblad faz uma boa volta, subindo para a terceira colocação e apenas 51 milésimos mais lento que Antonelli

Verstappen reclamou de falta de downforce do carro, o que fez a equipe o chamar para os boxes para trocar a asa dianteira

Bortoleto marcou o nono melhor tempo até o momento, 1min24s666

Mas Antonelli toma a ponta, 1min23s417!

Leclerc, de pneus médios, assume a liderança, 1min23s472!

 

Enquanto os pilotos vão dando as primeiras voltas, a F1 também confirmou que Milão irá receber o megaevento de lançamento da temporada 2027!

O editor recomenda:

Começa o TL2 do GP da Itália!

A temperatura ambiente em Monza é de impressionantes 34°C, com 56°C no asfalto do autódromo italiano. O céu segue ensolarado.

Menos de dois minutos para o TL2!

Além disso, o TL1 também foi agitado fora das pistas, já que Pierre Gasly, da Alpine, perdeu o pódio do GP de Mônaco após sua punição — inicialmente anulada — ter sido reinstaurada. Isso ocorreu depois que o recurso da Red Bull e da McLaren ter sido aprovado pelo Tribunal de Apelações da FIA. Com isso, Isack Hadjar volta ao terceiro lugar da etapa do Principado.

O editor recomenda:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'23.008

   M 251.238
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.173

1'23.181

 0.173 M 250.715
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.304

1'23.312

 0.131 S 250.321
4 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 26

+0.425

1'23.433

 0.121 S 249.958
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 27

+0.636

1'23.644

 0.211 S 249.328
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+0.711

1'23.719

 0.075 M 249.104
7 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+0.794

1'23.802

 0.083 M 248.858
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+0.998

1'24.006

 0.204 S 248.253
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.020

1'24.028

 0.022 M 248.188
10 Estonia P. Aron Audi 61 Audi Audi 23

+1.169

1'24.177

 0.149 S 247.749
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+1.176

1'24.184

 0.007 S 247.728
12 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 27

+1.563

1'24.571

 0.387 M 246.595
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.618

1'24.626

 0.055 S 246.434
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+1.638

1'24.646

 0.020 S 246.376
15 United Kingdom L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 25

+1.732

1'24.740

 0.094 S 246.103
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 25

+1.819

1'24.827

 0.087 M 245.850
17 Japan A. Iwasa Red Bull Racing 36 Red Bull Red Bull 24

+1.865

1'24.873

 0.046 S 245.717
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26

+2.844

1'25.852

 0.979 H 242.915
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 27

+2.976

1'25.984

 0.132 M 242.542
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 23

+3.058

1'26.066

 0.082 M 242.311
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.064

1'26.072

 0.006 M 242.294
22 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 5

+6.914

1'29.922

 3.850 H 231.920
Ver resultados completos

Voltando para Fórmula 1, Charles Leclerc liderou a dobradinha da Ferrari no TL1 do GP da Itália, com Gabriel Bortoleto conquistando o oitavo melhor tempo da sessão de abertura em Monza.

O editor recomenda:

Na Fórmula 2, o brasileiro Rafael Câmara cravou mais uma pole position!

O editor recomenda:

Na Fórmula 3, Freddie Slater cravou a pole position da etapa de Monza, com Fefo Barrichello largando em 10º e Pedro Clerot em 11º no domingo!

 

O editor recomenda:

Daqui a pouco começa o segundo treino livre do GP da Itália, disputado no icônico circuito de Monza!

Bom dia, fãs da Fórmula 1!

Por: Andrei Gobbo

Publicado: