Relembrando que Isack Hadjar segue afastado por uma lesão no punho, com Lawson assumindo o carro da Red Bull do francês. Com isso, Yuki Tsunoda está substituindo o piloto neozelandês na Racing Bulls.

Outra mudança, mas do TL1 para o TL2 de Monza, é a volta de Verstappen, Gasly, Pérez e Albon, que cederam os carros para sessões de novatos das equipes