Fórmula 1 GP da Austrália

Treino Livre 3 - GP da Austrália

Siga o treino que antecede quali em Melbourne

George Russell, Mercedes

Obrigada pela companhia, pessoal! Voltamos às 2h para a classificação. Até!

Já com o cronômetro zerado, pilotos realizam treinos de largada

Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri, Hadjar, Verstappen, Antonelli, Norris, Bortoleto e Bearman são o top 10!

Russell assume a ponta no último minuto com 1min19s053

Com exceção de Antonelli, Lawson, Sainz e Stroll, todos os pilotos estão na pista

Carros estão enfileirados para sair dos boxes

Em treinos livres, mesmo com bandeira vermelha, o relógio não para. Faltam 6min para o fim da sessão e o carro já foi retirado, mas a pista ainda está sendo limpa 

Saída do pit fechada!

Treino foi interrompido para que carro de Antonelli possa ser retirado . Cronômetro marca 10min restantes

Piloto italiano conseguiu sair do carro e está bem, mas carro ficou avariado

Antonelli bate forte no muro!

Com 15min restante, Leclerc mantém a ponta, seguido por Piastri e Hamilton. Antonelli e Verstappen completam top 5 

Leclerc faz mais uma volta rápida, mas é 4 centésimos mais lento que a própria melhor volta

Alex Albon fica lento na pista e também parece ter problemas, mas conseguiu religar o carro 

Leclerc é 3 décimos mais rápido que Piastri

Australiano da McLaren faz 1min20s164 e assume a ponta, mas Leclerc vem voando 

Piastri, Antonelli e Hamilton em volta rápida!

HAM, LEC, PIA, ANT, VER, BOR, HAD, HUL, NOR e RUS são o top 10. Falta pouco menos de 28min para o fim da sessão

Segundos após a volta do brasileiro, Verstappen avança para a quinta colocação e Hamilton volta a liderança

Bortoleto faz ótima volta e chega a quarta colocação, 0,304s atrás do líder Leclerc

Leclerc faz 1min20s271 e chega a ponta! Hulkenberg é quinto

Antonelli assume a liderança com 1min20s324

Verstappen vai a segunda colocação, seguido por Leclerc

Agora sim, pista liberada!

Pilotos estão se organizando para sair do pitlane e já estão fazendo fila para ir a pista!

Errata: a saída do pit lane está fechada, ou seja, a pista não está liberada. Erro da redatora, perdão

 

Lance Stroll não participará do TL3 com problemas na unidade de potência. Situação preocupante na Aston Martin...

Pista já está liberada, mas pilotos continuam dentro do box

Em treinos livres, mesmo com bandeira vermelha, o cronômetro continua rodando

Sessão interrompida!

Fiscais chegaram até Sainz, mas o espanhol pediu para que não mexessem no carro. Ele saiu do carro, que continua parado na entrada do box 

Passados 10min, HAM, HUL, BOR, GAS e COL são top 5; Safety car virtual foi acionado e pitlane está fechado

Sainz teve problemas com o carro e está parado na entrada dos boxes, o que ocasionou a bandeira amarela

Hulkenberg assume a segunda colocação

Após uma série de problemas nos últimos dias, Alonso já está na pista e fez quinto melhor tempo entre sete pilotos que já marcaram

Com pneus macios, Hamilton é o mais rápido com 1min21s599