Treino Livre 3 - GP da Áustria
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Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Obrigada pela companhia pessoal! Estaremos de volta às 11h para a classificação!
Russell, Antonelli, Hamilton, Piastri e Norris são o top cinco do TL3! Bortoleto é 13º
Cronômetro zerado!
Último minuto!
Nos minutos finais da sessão, Russell melhora o próprio tempo e bate o companheiro de equipe, chegando a ponta!
Piastri supera Norris e é quarto
Brasileiro fecha volta rápida e é 11º
Bortoleto é 12º, 1,491s atrás do italiano da Mercedes
Russell vai a P3, 0,192s mais devagar do que Antonelli
Começa nova rodada de voltas rápidas e tempos mais competitivos começam a aparecer. Antonelli continua imbatível na ponta, mas segunda colocação passa por Verstappen, Norris e Hamilton
"Eu não consigo virar o carro. Tem algo errado com a parte da frente", diz Alonso pelo rádio
Com 17min restantes, mais da metade do grid está no box
Bearman fecha nova volta rápida mas tem apenas o 13º tempo. Seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, é 17º
Com pouco mais de 22min para o fim, duplas da Mercedes e da McLaren vão ao pit, assim como Verstappen e Hamilton
Monegasco da Ferrari volta a terceira colocação
Dupla da Mercedes supera Leclerc e ocupa P3 e P4, com Piastri a frente
Russell supera monegasco da Ferrari e é P2
Na frente do pelotão, Antonelli mantém a liderança, seguido agora por Leclerc e Russell
Brasileiro supera o companheiro de equipe e tem o 10º tempo
Com exceção de Hadjar, Pérez e Stroll, todos estão com pneus macios. Bortoleto, que ocupa a 11ª posição, abre volta rápida
Antonelli assume a ponta com 1min7s533 e Verstappen avança ao P2
Piastri supera o britânico da Ferrari e é segundo
Mais pilotos começam a registrar voltas rápidas e a tabela de tempos muda. Apesar de tempo de Norris continuar imbátivel, Hamilton avança para a segunda posição, seguido por Russell e Gasly
Norris faz 1min07s832 com pneus macios e assume a liderança
Agora, mais da metade dos pilotos está na pista
Hulkenberg assume a ponta da tabela de tempos, mas é superado por Hadjar, que marca 1min9s230. O francês está com compostos duros
Colapinto e Hulkenberg em volta rápida com pneu macio
Franco Colapinto , Nico Hulkenberg e Isack Hadjar saem do box!
Enquanto pilotos ainda não estão na pista, confira as últimas notícias da F1:
Pilotos permanecem dentro do box
Pérez é o único na pista
Cronômetro iniciado!
Bom dia pessoal!
Em instantes terá início o TL3 do GP da Áustria. Vem com a gente!
Por: Olivia Nogueira