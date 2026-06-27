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Fórmula 1 GP da Áustria

Treino Livre 3 - GP da Áustria

Siga o treino antes do quali

George Russell, Mercedes

Classificação ao vivo

Resumo

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Obrigada pela companhia pessoal! Estaremos de volta às 11h para a classificação!

Russell, Antonelli, Hamilton, Piastri e Norris são o top cinco do TL3! Bortoleto é 13º

Cronômetro zerado!

Último minuto!

Nos minutos finais da sessão, Russell melhora o próprio tempo e bate o companheiro de equipe, chegando a ponta!

Piastri supera Norris e é quarto

Brasileiro fecha volta rápida e é 11º

Bortoleto é 12º, 1,491s atrás do italiano da Mercedes

Russell vai a P3, 0,192s mais devagar do que Antonelli

Começa nova rodada de voltas rápidas e tempos mais competitivos começam a aparecer. Antonelli continua imbatível na ponta, mas segunda colocação passa por Verstappen, Norris e Hamilton

"Eu não consigo virar o carro. Tem algo errado com a parte da frente", diz Alonso pelo rádio

Com 17min restantes, mais da metade do grid está no box

Bearman fecha nova volta rápida mas tem apenas o 13º tempo. Seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, é 17º

Com pouco mais de 22min para o fim, duplas da Mercedes e da McLaren vão ao pit, assim como Verstappen e Hamilton

Monegasco da Ferrari volta a terceira colocação

Dupla da Mercedes supera Leclerc e ocupa P3 e P4, com Piastri a frente

Russell supera monegasco da Ferrari e é P2

Na frente do pelotão, Antonelli mantém a liderança, seguido agora por Leclerc e Russell

Brasileiro supera o companheiro de equipe e tem o 10º tempo

Com exceção de Hadjar, Pérez e Stroll, todos estão com pneus macios. Bortoleto, que ocupa a 11ª posição, abre volta rápida

Antonelli assume a ponta com 1min7s533 e Verstappen avança ao P2

Piastri supera o britânico da Ferrari e é segundo

Mais pilotos começam a registrar voltas rápidas e a tabela de tempos muda. Apesar de tempo de Norris continuar imbátivel, Hamilton avança para a segunda posição, seguido por Russell e Gasly 

Norris faz 1min07s832 com pneus macios e assume a liderança

Agora, mais da metade dos pilotos está na pista

Hulkenberg assume a ponta da tabela de tempos, mas é superado por Hadjar, que marca 1min9s230. O francês está com compostos duros

Colapinto e Hulkenberg em volta rápida com pneu macio

Franco Colapinto , Nico Hulkenberg e Isack Hadjar saem do box!

Enquanto pilotos ainda não estão na pista, confira as últimas notícias da F1: 

Leia também:

Pilotos permanecem dentro do box

Pérez é o único na pista

Cronômetro iniciado! 

Bom dia pessoal! 
Em instantes terá início o TL3 do GP da Áustria. Vem com a gente!

Por: Olivia Nogueira

Publicado: