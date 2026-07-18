2026 Fórmula 1 GP da Bélgica
Treino Livre 3 - GP da Bélgica
Siga o treino que antecede o quali
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Obrigada pela companhia, pessoal! Voltamos às 11h para a classificação. Até!
Veja o que aconteceu:
Antonelli continuou com o melhor tempo, seuido por Norris e Verstappen. Russell e Hamilton completam o top cinco
Roda traseira direita acabou encostando no muro e carro ficou parado na pista
Erro foi no mesmo lugar do acidente de Gasly ontem!
Hamilton comete um erro nos segundo finais da sessão e escapa da pista. Parte traseira do carro está muito danificada
FIM DE TL3!
Bortoleto conseguiu melhorar o próprio tempo e é oitavo, uma posição atrás de Hulkenberg
Com pouco mais de dois minutos para o fim, Antonelli, Norris, Verstappen, Russell e Hamilton são o top 5
Heptacampeão melhora o próprio tempo e vai a P5
Antonelli continua imbatível e Hamilton abre nova tentativa
Norris fecha nova volta e é P2
Verstappen dimiui diferença em relação a Antonelli e está a apenas 0,148s do italiano
No fundo do pelotão, como tem sido costume, as Aston Martin ocupam as últimas colocações, com Alonso em 21º e Stroll em 22º
Com pouco mais de 15 minutos para o fim, 17 pilotos estão nos boxes
Hamilton permanece em segundo e Hadjar é quinto
Hamilton e Hadjar em volta rápida!
Tabela de tempos continua inalterada
Piastri fecha nova volta, mas continua como 7º
Heptacampeão não melhora seu tempo e permanece na segunda colocação
Hamilton abre mais uma volta rapida
Na metade da sessão, o top 10 é: ANT, HAM, VER, LEC, RUS, LIN, PIA, HAD, LAW e NOR, Bortoleto é 13º
Antonelli fecha volta rápida e vai a liderança, 0,799s mais rápido do que Hamilton
Dupla da Mercedes registra primeiros tempos do dia. George Russell ocupa a terceira colocação
Holandês registra segundo melhor tempo da sessão, 0,378s atrás de Hamilton
Verstappen em volta rápida!
Dupla da Mercedes continua nos boxes
Lindblad supera Piastri e é segundo, meio segundo atrás de Hamilton
Hamilton, Piastri e Hadjar são o top 3. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto temo oitavo tempo
Dupla da McLaren também sobre na tabela de tempos. Norris é terceiro e Piastri quarto
Hamilton assume a liderança com 1min47s736
Dupla da Racing Bulls supera Hadjar. Lawson é primeiro com 1min47s786, seguido por Lindblad. Os dois usam pneus macios
Hadjar tem o primeiro melhor tempo da sessão com 1min48s231. O francês us pneus médios