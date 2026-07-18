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GP da Bélgica

2026 Fórmula 1 GP da Bélgica

Belgium
16 de jul. de 2026 to 19 de jul. de 2026
Spa-Francorchamps, BE
Live text
Fórmula 1 GP da Bélgica

Treino Livre 3 - GP da Bélgica

Siga o treino que antecede o quali

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

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Obrigada pela companhia, pessoal! Voltamos às 11h para a classificação. Até!

Veja o que aconteceu: 

 

Antonelli continuou com o melhor tempo, seuido por Norris e Verstappen. Russell e Hamilton completam o top cinco 

Roda traseira direita acabou encostando no muro e carro ficou parado na pista

Erro foi no mesmo lugar do acidente de Gasly ontem!

Hamilton comete um erro nos segundo finais da sessão e escapa da pista. Parte traseira do carro está muito danificada

FIM DE TL3! 

Bortoleto conseguiu melhorar o próprio tempo e é oitavo, uma posição atrás de Hulkenberg

Com pouco mais de dois minutos para o fim, Antonelli, Norris, Verstappen, Russell e Hamilton são o top 5

Heptacampeão melhora o próprio tempo e vai a P5

Antonelli continua imbatível e Hamilton abre nova tentativa

Norris fecha nova volta e é P2

Verstappen dimiui diferença em relação a Antonelli e está a apenas 0,148s do italiano

No fundo do pelotão, como tem sido costume, as Aston Martin ocupam as últimas colocações, com Alonso em 21º e Stroll em 22º

Com pouco mais de 15 minutos para o fim, 17 pilotos estão nos boxes

Hamilton permanece em segundo e Hadjar é quinto

Hamilton e Hadjar em volta rápida!

Tabela de tempos continua inalterada

Piastri fecha nova volta, mas continua como 7º

Heptacampeão não melhora seu tempo e permanece na segunda colocação

Hamilton abre mais uma volta rapida

Na metade da sessão, o top 10 é: ANT, HAM, VER, LEC, RUS, LIN, PIA, HAD, LAW e NOR, Bortoleto é 13º

Antonelli fecha volta rápida e vai a liderança, 0,799s mais rápido do que Hamilton

Dupla da Mercedes registra primeiros tempos do dia. George Russell ocupa a terceira colocação

Holandês registra segundo melhor tempo da sessão, 0,378s atrás de Hamilton

Verstappen em volta rápida!

Dupla da Mercedes continua nos boxes

Lindblad supera Piastri e é segundo, meio segundo atrás de Hamilton

Hamilton, Piastri e Hadjar são o top 3. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto temo oitavo tempo

Dupla da McLaren também sobre na tabela de tempos. Norris é terceiro e Piastri quarto

Hamilton assume a liderança com 1min47s736

Dupla da Racing Bulls supera Hadjar. Lawson é primeiro com 1min47s786, seguido por Lindblad. Os dois usam pneus macios

Hadjar tem o primeiro melhor tempo da sessão com 1min48s231. O francês us pneus médios