2026 Fórmula 1 GP da Espanha
Treino Livre 3 - GP da Espanha
Siga o treino que atecede o quali em Madri
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Obrigada pela companhia, pessoal! Estaremos de volta mais tarde para a classificação, programada para às 11h
Bearman já saiu do carro e parece estar bem. Carro do britânico será retirado e barreira será reparada
Antonelli é o mais rápido do TL3, seguido por Leclerc e Piastri
Com menos de um minuto no cronômetro, sessão será finalizada
Bearman no muro!
Verstappen fecha volta em quarto lugar. Piastri bate Norris e é terceiro, com isso, holandês cai para quinto
A pouco menos de seis minutos para o fim, Antonelli supera Leclerc ao marcar 1min32s797
Norris fica a 0,07s de Leclerc!
Antonelli é P2 e Russell fecha volta como P4
Piastri supera o tetracampeão e assume a vice-liderança
Verstappen aparece e é P2, 0,559s atrás do monegasco
Leclerc continua com o melhor tempo, seguido por Antonelli
Pilotos abrem volta rápida
Treino ficou parado por 39 minutos!
Carros na pista!
Sessão vai recomeçar!
Sessão continua parada, ainda sem previsão de retorno
E o sábado está agitado no mundo do esporte a motor...
Enquanto a sessão está interrompida, confira as últimas notícias do site!
Até este momento o cronômetro continuou rodando. Agora, a direção de prova informa que a sessão será "interrompida", ou seja, o cronômetro parou. Restam 15min38s
Sessão continua interrompida
Saída do pit continua fechada! Barreira de proteção ainda sendo reconstruída
Veja a batida:
Fiscais de pista trabalham para reconstruir a barreira de pneus. Mais a frente na pista, outros fiscais tiram o carro do heptacampeão da pista
Pelo rádio, engenheiro pediu que Hamilton parasse o carro o mais rápido possível. Heptacampeão não obedeceu a ordem e tentou chegar ao box, arrastando a asa dianteira pela pista.
O engenheiro então pediu mais uma vez que ele parasse e Hamilton respondeu que tentaria chegar ao box. Metros depois, ele parou o carro no canto da pista
Heptacampeão bateu de frente, mas conseguiu dar ré sozinho e volta ao box. Bandeira vermelha foi acionada e sessão é interrompida
Hamilton no muro!
Leclerc é 0,332s mais rápido que Antonelli e toma a liderança
Antonelli faz 1min33s664 e é líder
Dupla da Ferrari chega no treino e assume a ponta! Hamilton lidera com 1min34s284
Depois do treino, vale conferir:
Bortoleto volta para P2, seguido por Lawson, Alonso e Stroll
Lawson sobe para segunda colocação
"Eu toquei o muro, com a parte traseira esquerda", diz Albon pelo rádio. O britânico voltou aos boxes
Estão na pista: Dupla da Audi, Williams, Aston Martin, Cadillac e Colapinto
A dupla da Audi é a primeira a marcar tempo, com o alemão 0,056s mais rápido. Neste momento, nove pilotos estão na pista
Hulkenberg também sai dos boxes
Bortoleto é o primeiro na pista!
Passados cinco minutos, carros ainda não foram para a pista
Pilotos permanecem no box
Por: Fabio Tarnapolsky