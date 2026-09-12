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GP da Espanha

2026 Fórmula 1 GP da Espanha

Spain
10 de set. de 2026 to 13 de set. de 2026
Madring, ES
Live text
Fórmula 1 GP da Espanha

Treino Livre 3 - GP da Espanha

Siga o treino que atecede o quali em Madri

Lewis Hamilton, Ferrari

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

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Obrigada pela companhia, pessoal! Estaremos de volta mais tarde para a classificação, programada para às 11h

Bearman já saiu do carro e parece estar bem. Carro do britânico será retirado e barreira será reparada

Antonelli é o mais rápido do TL3, seguido por Leclerc e Piastri

Com menos de um minuto no cronômetro, sessão será finalizada

Bearman no muro!

Verstappen fecha volta em quarto lugar. Piastri bate Norris e é terceiro, com isso, holandês cai para quinto

A pouco menos de seis minutos para o fim, Antonelli supera Leclerc ao marcar 1min32s797

Norris fica a 0,07s de Leclerc!

Antonelli é P2 e Russell fecha volta como P4

Piastri supera o tetracampeão e assume a vice-liderança

 

Verstappen aparece e é P2, 0,559s atrás do monegasco

Leclerc continua com o melhor tempo, seguido por Antonelli 

Pilotos abrem volta rápida

Treino ficou parado por 39 minutos!

Carros na pista!

Sessão vai recomeçar!

Sessão continua parada, ainda sem previsão de retorno

E o sábado está agitado no mundo do esporte a motor...

Leia também:

Enquanto a sessão está interrompida, confira as últimas notícias do site! 

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Até este momento o cronômetro continuou rodando. Agora, a direção de prova informa que a sessão será "interrompida", ou seja, o cronômetro parou. Restam 15min38s

Sessão continua interrompida

Saída do pit continua fechada! Barreira de proteção ainda sendo reconstruída

Veja a batida: 

 

Fiscais de pista trabalham para reconstruir a barreira de pneus. Mais a frente na pista, outros fiscais tiram o carro do heptacampeão da pista

Pelo rádio, engenheiro pediu que Hamilton parasse o carro o mais rápido possível. Heptacampeão não obedeceu a ordem e tentou chegar ao box, arrastando a asa dianteira pela pista.

O engenheiro então pediu mais uma vez que ele parasse e Hamilton respondeu que tentaria chegar ao box. Metros depois, ele parou o carro no canto da pista

Heptacampeão bateu de frente, mas conseguiu dar ré sozinho e volta ao box. Bandeira vermelha foi acionada e sessão é interrompida 

Hamilton no muro!

Leclerc é 0,332s mais rápido que Antonelli e toma a liderança

Antonelli faz 1min33s664 e é líder

Dupla da Ferrari chega no treino e assume a ponta! Hamilton lidera com 1min34s284

Depois do treino, vale conferir: 

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Bortoleto volta para P2, seguido por Lawson, Alonso e Stroll

Lawson sobe para segunda colocação 

"Eu toquei o muro, com a parte traseira esquerda", diz Albon pelo rádio. O britânico voltou aos boxes

Estão na pista: Dupla da Audi, Williams, Aston Martin, Cadillac e Colapinto

A dupla da Audi é a primeira a marcar tempo, com o alemão 0,056s mais rápido. Neste momento, nove pilotos estão na pista

Hulkenberg também sai dos boxes

Bortoleto é o primeiro na pista!

Passados cinco minutos, carros ainda não foram para a pista

Pilotos permanecem no box

Por: Fabio Tarnapolsky

Publicado: