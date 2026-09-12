Pelo rádio, engenheiro pediu que Hamilton parasse o carro o mais rápido possível. Heptacampeão não obedeceu a ordem e tentou chegar ao box, arrastando a asa dianteira pela pista.



O engenheiro então pediu mais uma vez que ele parasse e Hamilton respondeu que tentaria chegar ao box. Metros depois, ele parou o carro no canto da pista