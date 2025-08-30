F1 AO VIVO: Acompanhe o TL3 do GP da Holanda em Tempo Real

Treino Livre 3 - GP da Holanda
Enquanto isso, as McLarens lideram com tranquilidade
"Não veem os retrovisores"
Um pouco antes da finalização da volta do Bortoleto, um incidente 'curioso': Alonso estava indo para o box, mas foi pressionado por Russell, que também queria entrar no box, e os dois quase colidiram. Ao que parece, o espanhol pode ter encostado de leve no muro
Bortoleto melhora seu tempo e vai para oitava colocação
Hadjar chega a sexta colocação
Norris assume a ponta com 1min08.972s
Com 15 minutos no cronômetro, PIAS, NOR, RUS, HAM e LEC são o top 5
Russell faz terceiro melhor tempo
Sainz assume quinta posição, 0,554s atrás de Piastri
Com 25min restantes, PIA, NOR, HAM, BEA e VER são o top 5
Piastri marca 1min10.12s e assume a ponta
Hamilton vai para terceiro e Bearman para quarto
"O tráfego está uma loucura", disse Leclerc pelo rádio
O melhor tempo ainda é o de Norris, seguido por Piastri e Verstappen
Russell faz sexto melhor tempo, seguido por Leclerc
Verstappen faz seu primeiro tempo do dia e é segundo, mas logo é superado por Piastri
O melhor da sexta-feira, Lando Norris marca 1min10.262 e é o mais rápido da sessão
Alonso assume a ponta com 1min11,082, seguido por Antonelli
Bortoleto chegou a ser mais rápido do que o companheiro de equipe, mas foi superado por Lance Stroll, que marcou 1min11.854s, utilizando pneus macios
Hulkenberg marca 1min12.612s e assume a ponta
Bortoleto faz 1min12.966s, mais rápido até agora
Aos poucos os pilotos começam a ir para a pista. Stroll, Piastri, Bortoleto, Bearman e Colapinto também começam a fazer voltas. Antonelli marca o primeiro temo do dia, 1min13s74
Antonelli está na pista, utilizando pneus médios. Hulkenberg e Norris também começam os trabalhos do dia
Hadjar saiu do box, fez uma volta com pneus intermediários (mesmo sem chuva e com sol na pista) e logo voltou para a garagem
Cronômetro de 1h já foi iniciado, mas pilotos ainda estão no box
Bom dia pessoal! Em instantes os carros estarão na pista para o treino livre 3 em Zandvoort
