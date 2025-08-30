F1 AO VIVO: Acompanhe o TL3 do GP da Holanda em Tempo Real

Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

Treino Livre 3 - GP da Holanda

Siga treino antes de quali

Editado:

Comentários ao vivo

Por: olivia.nogueira

Enquanto isso, as McLarens lideram com tranquilidade

"Não veem os retrovisores" 

 

Um pouco antes da finalização da volta do Bortoleto, um incidente 'curioso': Alonso estava indo para o box, mas foi pressionado por Russell, que também queria entrar no box, e os dois quase colidiram. Ao que parece, o espanhol pode ter encostado de leve no muro 

Bortoleto melhora seu tempo e vai para oitava colocação

Hadjar chega a sexta colocação

Norris assume a ponta com 1min08.972s

Com 15 minutos no cronômetro, PIAS, NOR, RUS, HAM e LEC são o top 5

Russell faz terceiro melhor tempo 

Sainz assume quinta posição, 0,554s atrás de Piastri 

Com 25min restantes, PIA, NOR, HAM, BEA e VER são o top 5

Piastri marca 1min10.12s e assume a ponta

Hamilton vai para terceiro e Bearman para quarto 

"O tráfego está uma loucura", disse Leclerc pelo rádio

O melhor tempo ainda é o de Norris, seguido por Piastri e Verstappen 

Russell faz sexto melhor tempo, seguido por Leclerc

Verstappen faz seu primeiro tempo do dia e é segundo, mas logo é superado por Piastri

O melhor da sexta-feira, Lando Norris marca 1min10.262 e é o mais rápido da sessão

Alonso assume a ponta com 1min11,082, seguido por Antonelli

Bortoleto chegou a ser mais rápido do que o companheiro de equipe, mas foi superado por Lance Stroll, que marcou 1min11.854s, utilizando pneus macios

Hulkenberg marca 1min12.612s e assume a ponta

Bortoleto faz 1min12.966s, mais rápido até agora

Aos poucos os pilotos começam a ir para a pista. Stroll, Piastri, Bortoleto, Bearman e Colapinto também começam a fazer voltas. Antonelli marca o primeiro temo do dia, 1min13s74

Antonelli está na pista, utilizando pneus médios. Hulkenberg e Norris também começam os trabalhos do dia 

Hadjar saiu do box, fez uma volta com pneus intermediários (mesmo sem chuva e com sol na pista) e logo voltou para a garagem 

Cronômetro de 1h já foi iniciado, mas pilotos ainda estão no box 

Bom dia pessoal! Em instantes os carros estarão na pista para o treino livre 3 em Zandvoort

