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GP da Hungria

2026 Fórmula 1 GP da Hungria

Hungary
23 de jul. de 2026 to 26 de jul. de 2026
Hungaroring, HU
Live text
Fórmula 1 GP da Hungria

Treino Livre 3 - GP da Hungria

Siga o treino pré-quali na Hungria

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

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Bom, vamos encerrando por aqui e voltaremos mais tarde para a classificação! Até mais!

Gabriel Bortoleto ficou em 11º!

 

 

Como de costume, os pilotos estão fazendo treino de largada neste momento.

Cronômetro zerado! Fim de treino!

Não é miragem: Lindblad está na pista!

A Ferrari chegou com Hamilton, mas não deu nem tempo de registrar porque Norris tomou a liderança novamente! 1m17s939, o tempo não para de cair!

Charles Leclerc é o primeiro piloto a entrar na casa do 1m18s! Ele faz 1m18s668. 

Lewis Hamilton passa, de pneus macios, e crava a melhor marca até aqui: 1m19s053 - 0s009 para o segundo, Norris.

O líder do campeonato faz seu tempo: 1m19s856 - apenas o sexto melhor tempo. Já Russell crava um P2, com 1m19s286.

Meia hora de treino e, diferente da primeira metade, agora tem até congestionamento na pista!

Pista liberada!

Sessão será retomada daqui um minuto!

Bandeira vermelha! Mas não se esqueça, o cronômetro não para.

 

Bandeira amarela por conta de Sergio Pérez! O carro esrá parado na pista e parece está sofrendo com superaquecimento dos freios traseiros.

Norris passa, faz 1m19s062 e coloca 0s856 em cima do companheiro de equipe.

15 minutos passados e apenas Nico Hulkenberg, Franco Colapinto e Stroll têm tempos marcados. Mas, Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Fernando Alons, Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton e Liam Lawson foram para pista.

Racing Bulls avisa que está fazendo uma troca preventiva da unidade de potência no carro de Arvid Lindblad.

 

Lance Stroll e seu Astoon novinho - já que veio para Budapeste com um carro cheio de atualizações - também estão na pista neste momento.

Literalmente, só Franco Colapinto está dando voltas neste momento. Ele está tentando tirar o atraso já que ficou fora do TL1 e bateu no TL2.

O relógioo já está correndo, mas parece que a turma lá em Budapeste não está com pressa de ir para a pista não, viu?

Uma movimentação, no mínimo, curiosa na garagem da Racing Bulls neste momento. Será que tem problema por aí?

Bom dia! 

Chegamos cedo neste sábado com o terceiro treino livre.

Por: Isa Fernandes

Publicado: