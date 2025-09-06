Treino Livre 3 - GP da Itália
Siga treino que antecede quali
Comentários ao vivo
Por: Livia Veiga
Fico por aqui, até mais!
Bortoleto ficou em sexto!
Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen e Russell fazem o top 5
Agora sim, os tempos estão fechados!
E Leclerc sobe para a segunda colocação, com uma volta voadora e apenas 0,021s atrás de Norris
Pilotos ainda seguem com voltas abertas
TL3 ENCERRADO!
Minutos finais do TL3!
Mas, logo em seguida, Russell e Verstappen melhoraram ainda mais os tempos. As McLarens seguem na frente!
Bortoleto volta para o top 3 de tempos e garante 1min19s558!
Menos de 10 minutos para o fim do TL3!
mas Hadjar toma a terceira posição de Bortoleto, cravando 1min19s603
E agora Bortoleto faz a terceira melhor volta, com 1min19s645!
Com menos de 17 minutos pro fim, Norris sobe para a ponta, com 1min19s331! Piastri fica logo atrás
Por enquanto, o uso de pneus no TL3 segue bem 'misturado', com todos os compostos sendo utilizado
A maioria do pilotos está, nesse momento, nos boxes
Albon segue bem e agora está na quarta colocação da tabela de tempos
Menos de 30 minutos para o fim do TL3!
Leclerc e Hamilton estão em segundo e terceiro na tabela de tempos
E agora o Hulkenberg sobe para a quarta colocação, enquanto Verstappen melhora ainda mais o tempo, com 1min19s688
No noticiário, Gasly renovou com a Alpine, com contrato até 2028
Bortoleto permanece com volta de 1min20s660, o nono melhor tempo do dia
A temperatura ambiente é de 25°C, enquanto a da pista é de 41°C. O céu está limpo!
Verstappen agora é o líder do TL3, com 1min20s040
Por enquanto, Colapinto segue na ponta!
Bom dia amigos! Já começamos com o TL3 rolando!
