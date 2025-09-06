Todas as categorias

Live text
Fórmula 1 GP da Itália

Treino Livre 3 - GP da Itália

Siga treino que antecede quali

Editado:

Comentários ao vivo

Por: Livia Veiga

Fico por aqui, até mais!

Bortoleto ficou em sexto!

Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen e Russell fazem o top 5

Agora sim, os tempos estão fechados!

E Leclerc sobe para a segunda colocação, com uma volta voadora e apenas 0,021s atrás de Norris

Pilotos ainda seguem com voltas abertas

TL3 ENCERRADO!

Minutos finais do TL3!

Mas, logo em seguida, Russell e Verstappen melhoraram ainda mais os tempos. As McLarens seguem na frente!

Bortoleto volta para o top 3 de tempos e garante 1min19s558!

Menos de 10 minutos para o fim do TL3!

mas Hadjar toma a terceira posição de Bortoleto, cravando 1min19s603

E agora Bortoleto faz a terceira melhor volta, com 1min19s645!

Com menos de 17 minutos pro fim, Norris sobe para a ponta, com 1min19s331! Piastri fica logo atrás

Por enquanto, o uso de pneus no TL3 segue bem 'misturado', com todos os compostos sendo utilizado 

A maioria do pilotos está, nesse momento, nos boxes

Albon segue bem e agora está na quarta colocação da tabela de tempos

Menos de 30 minutos para o fim do TL3!

Leclerc e Hamilton estão em segundo e terceiro na tabela de tempos

E agora o Hulkenberg sobe para a quarta colocação, enquanto Verstappen melhora ainda mais o tempo, com 1min19s688

No noticiário, Gasly renovou com a Alpine, com contrato até 2028

Bortoleto permanece com volta de 1min20s660, o nono melhor tempo do dia

A temperatura ambiente é de 25°C, enquanto a da pista é de 41°C. O céu está limpo!

Verstappen agora é o líder do TL3, com 1min20s040

Por enquanto, Colapinto segue na ponta!

Bom dia amigos! Já começamos com o TL3 rolando!

Principais comentários

