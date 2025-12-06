Treino Livre 3 - GP de Abu Dhabi
Por: Olivia Nogueira
Obrigada pela companhia, pessoal! Voltamos às 11h para a (última!) classificação. Até!
Russell, Norris, Verstappen, Alonso, Piastri, Ocon, Bearman, Leclerc, Antonelli e Albon são o top 10! Bortoleto terminou como 11º
Com o acidente no pit lane a excelente volta de Russell passou batida por aqui, perdão! O britânico assumiu a liderança com 1min23s334
"O problema é que o carro está pulando muito. Não consigo manter meus pés nos pedais", fala Verstappen pelo rádio
Recuperação da imagem mostra incidente no box entre Antonelli e Tsunoda. Italiano da Mercedes foi liberado pela equipe mas o japonês já estava saindo e Antonelli tocou na Red Bull
Berman vai a terceira colocação, atrás das McLaren
Bortoleto faz quinto melhor tempo, mas cai para sétimo após boas voltas de Alonso e Hadjar
Hulkenberg faz boa volta e é P3
Norris assume a liderança com 1min23s338
Piastri marca 1min23s593 e vai a ponta
Verstappen faz 1min24s116, melhorando o próprio tempo
Carros na pista! Há pouco mais de 15 minutos disponíveis no cronômetro
Carros estão alinhados para saírem do box
Carro de Hamilton ainda está sendo retirado da pista e todos os pilotos continuam na garagem
Cronômetro reiniciado sob bandeira amarela, pilotos continuam no box
Hamilton roda e vai ao muro na curva 9
Tsunoda está sendo investigado por ter atrapalhado Norris
Verstappen faz 1min24s245, seguido por Stroll e Hamilton
Hamilton faz 1min24s470 e assume a liderança
Bearman faz segundo melhor tempo e Norris mantem a ponta, tendo melhorado o próprio tempo: 1min24s533
Norris, Tsunoda, Piastri, Hamilton e Stroll são o top 5
Bortoleto é sexto com pneus médios. Bom resultado do brasileiro
Hamilton é 0,431s mais devagar que Norris
Norris faz 1min24s728 e assume a ponta. O tempo ainda é maior do que o melhor resultado de ontem
Charles Leclerc também dá início as atividades deste sábado
Lando Norris na pista!
Ainda há 52min no relógio e a maioria dos pilotos continua no box. Franco Colapinto e Pierre Gasly está na pista
Stroll também inicia o treino
Fernando Alonso é o primeiro na pista!
Cronômetro iniciado! Pilotos ainda estão nos boxes
Bom dia, pessoal! Em instantes terá início o TL3 do GP de Abu Dhabi!
