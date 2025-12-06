Todas as categorias

Live text
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Treino Livre 3 - GP de Abu Dhabi

Siga treino antes do quali

Editado:

Comentários ao vivo

Por: Olivia Nogueira

Obrigada pela companhia, pessoal! Voltamos às 11h para a (última!) classificação. Até! 

Russell, Norris, Verstappen, Alonso, Piastri, Ocon, Bearman, Leclerc, Antonelli e Albon são o top 10! Bortoleto terminou como 11º

Com o acidente no pit lane a excelente volta de Russell passou batida por aqui, perdão! O britânico assumiu a liderança com 1min23s334

"O problema é que o carro está pulando muito. Não consigo manter meus pés nos pedais", fala Verstappen pelo rádio 

Recuperação da imagem mostra incidente no box entre Antonelli e Tsunoda. Italiano da Mercedes foi liberado pela equipe mas o japonês já estava saindo e Antonelli tocou na Red Bull 

Berman vai a terceira colocação, atrás das McLaren

Bortoleto faz quinto melhor tempo, mas cai para sétimo após boas voltas de Alonso e Hadjar

Hulkenberg faz boa volta e é P3

Norris assume a liderança com 1min23s338

Piastri marca 1min23s593 e vai a ponta

Verstappen faz 1min24s116, melhorando o próprio tempo

Carros na pista! Há pouco mais de 15 minutos disponíveis no cronômetro

Carros estão alinhados para saírem do box

 

Carro de Hamilton ainda está sendo retirado da pista e todos os pilotos continuam na garagem 

Cronômetro reiniciado sob bandeira amarela, pilotos continuam no box

Hamilton roda e vai ao muro na curva 9

Tsunoda está sendo investigado por ter atrapalhado Norris

Verstappen faz 1min24s245, seguido por Stroll e Hamilton

Hamilton faz 1min24s470 e assume a liderança

Bearman faz segundo melhor tempo e Norris mantem a ponta, tendo melhorado o próprio tempo: 1min24s533

Norris, Tsunoda, Piastri, Hamilton e Stroll são o top 5

Bortoleto é sexto com pneus médios. Bom resultado do brasileiro

Hamilton é 0,431s mais devagar que Norris

Norris faz 1min24s728 e assume a ponta. O tempo ainda é maior do que o melhor resultado de ontem

Charles Leclerc também dá início as atividades deste sábado

Lando Norris na pista! 

Ainda há 52min no relógio e a maioria dos pilotos continua no box. Franco Colapinto e Pierre Gasly está na pista

Stroll também inicia o treino

Fernando Alonso é o primeiro na pista!

Cronômetro iniciado! Pilotos ainda estão nos boxes

Bom dia, pessoal! Em instantes terá início o TL3 do GP de Abu Dhabi! 

