Live text
Fórmula 1 GP de Las Vegas

Treino Livre 3 - GP de Las Vegas

Siga o treino antes de quali

Editado:

Comentários ao vivo

Por: Livia Veiga

A classificação está marcada para às 1h no horário de Brasília!

Russell lidera a sessão, com Verstappen e Albon fechando o top 3

E as McLarens, hein?! Será que estão escondendo o jogo ou só estão enfrentando problemas?

Fim da sessão!

Verstappen escapou da pista e não conseguiu responder a boa volta de Russell

Russell assume a ponta nos últimos segundos, mas Verstappen ainda deve fechar sua última volta

 

Restam 2min30s para o fim da sessão

A dupla da McLaren já recolheu ambos os carros para a garagem e não devem retornar para a pista

Albon assume a ponta, apenas 0s024 à frente de Russell

Bortoleto veio com uma boa sequência e assume a quarta posição

Lawson assume a ponta, cravando a volta em 1min35s637

Bortoleto tomou o primeiro setor! Roxinho pro brasileiro

Piastri sobe apenas para 12°; ficando à frente do companheiro de equipe

Bortoleto 'pulou' para nono; enquanto Norris abortou a volta

Lando Norris vem com uma boa volta e tenta assumir a ponta

Norris completa sua volta, mas é apenas o oitavo

Verstappen assume a ponta, mas está perdendo alguns milésimos no último setor

Faltam 13 minutos para o fim da sessão

A situação ainda está bem complicada para a McLaren... Norris é apenas o 10° e Piastri em 15°

Leclerc já consegue diminuir bem o tempo do tetracampeão no primeiro setor e também conquista a segunda parte da pista

Verstappen é o primeiro a andar em 1min36s820

Russell separa as duas Ferraris, mas Verstappen está melhorando bastante seu tempo

Hamilton assume a ponta, cravando 1min37s315

Bortoleto estava pronto para abrir uma volta rápida, mas o carro escapou, sem nenhuma batida

 

Tsunoda assume a ponta, com 1min38s896

Sem sinal de chuva, a pista está evoluindo rapidamente

Verstappen assume a ponta e é mais de 2s mais rápido

Verstappen vem para tentar 'atacar' o tempo do Leclerc e já faz setor roxo na primeira parte do traçado e na segunda

Leclerc é o primeiro a andar na casa de 1min41s867, ficando 0s632 à frente de Tsunoda

Tsunoda, de pneus macios, melhora o tempo e assume a ponta com 1min42s499

Piastri está escorregando bastante, mostrando dificuldade, mais uma vez, em pistas de baixa aderência

Bortoleto deixou os boxes de pneus macios

Hamilton, Piastri e Tsunoda também deixaram os boxes de pneus macios

Há previsão de chuva dentro de três minutos

A pista ainda não está totalmente seca para trocarem os pneus, então Norris está dando algumas voltas de forma bastante segura, apenas para sentir o traçado com os pneus macios

Norris deixou os boxes de pneus macios e está praticamente sozinho na pista

As equipes têm que ser criativas, né?