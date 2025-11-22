Treino Livre 3 - GP de Las Vegas
Siga o treino antes de quali
Comentários ao vivo
Por: Livia Veiga
A classificação está marcada para às 1h no horário de Brasília!
Russell lidera a sessão, com Verstappen e Albon fechando o top 3
E as McLarens, hein?! Será que estão escondendo o jogo ou só estão enfrentando problemas?
Fim da sessão!
Verstappen escapou da pista e não conseguiu responder a boa volta de Russell
Russell assume a ponta nos últimos segundos, mas Verstappen ainda deve fechar sua última volta
Restam 2min30s para o fim da sessão
A dupla da McLaren já recolheu ambos os carros para a garagem e não devem retornar para a pista
Albon assume a ponta, apenas 0s024 à frente de Russell
Bortoleto veio com uma boa sequência e assume a quarta posição
Lawson assume a ponta, cravando a volta em 1min35s637
Bortoleto tomou o primeiro setor! Roxinho pro brasileiro
Piastri sobe apenas para 12°; ficando à frente do companheiro de equipe
Bortoleto 'pulou' para nono; enquanto Norris abortou a volta
Lando Norris vem com uma boa volta e tenta assumir a ponta
Norris completa sua volta, mas é apenas o oitavo
Verstappen assume a ponta, mas está perdendo alguns milésimos no último setor
Faltam 13 minutos para o fim da sessão
A situação ainda está bem complicada para a McLaren... Norris é apenas o 10° e Piastri em 15°
Leclerc já consegue diminuir bem o tempo do tetracampeão no primeiro setor e também conquista a segunda parte da pista
Verstappen é o primeiro a andar em 1min36s820
Russell separa as duas Ferraris, mas Verstappen está melhorando bastante seu tempo
Hamilton assume a ponta, cravando 1min37s315
Bortoleto estava pronto para abrir uma volta rápida, mas o carro escapou, sem nenhuma batida
Tsunoda assume a ponta, com 1min38s896
Sem sinal de chuva, a pista está evoluindo rapidamente
Verstappen assume a ponta e é mais de 2s mais rápido
Verstappen vem para tentar 'atacar' o tempo do Leclerc e já faz setor roxo na primeira parte do traçado e na segunda
Leclerc é o primeiro a andar na casa de 1min41s867, ficando 0s632 à frente de Tsunoda
Tsunoda, de pneus macios, melhora o tempo e assume a ponta com 1min42s499
Piastri está escorregando bastante, mostrando dificuldade, mais uma vez, em pistas de baixa aderência
Bortoleto deixou os boxes de pneus macios
Hamilton, Piastri e Tsunoda também deixaram os boxes de pneus macios
Há previsão de chuva dentro de três minutos
A pista ainda não está totalmente seca para trocarem os pneus, então Norris está dando algumas voltas de forma bastante segura, apenas para sentir o traçado com os pneus macios
Norris deixou os boxes de pneus macios e está praticamente sozinho na pista
As equipes têm que ser criativas, né?