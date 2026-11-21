2026 Fórmula 1 GP de Las Vegas
Treino Livre 3 - GP de Las Vegas
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Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Fico por aqui! Até daqui a pouco, 1h da manhã, com o treino classificatório!
Bortoleto ficou com o 16º melhor tempo, enquanto Câmara ficou em 18º!
Antonelli, Norris, Leclerc, Colapinto, Verstappen, Lawson, Hamilton, Gasly e Lindblad completam o top 10!
Bearman conseguiu rodar na frente de Colapinto, quase causando uma batida!
Assim, o britânico da Mercedes é líder do terceiro treino livre do GP de Las Vegas!
Russell melhora ainda mais o tempo, 1min34s041!
Cronômetro zerado!
Russell e Verstappen estavam praticamente fazendo uma disputa de corrida, chegando a tocar roda com roda depois do Verstappen pilotar de forma errática na frente do rival! Tal incidente será investigado pelos comissários depois do TL3!
Lindblad marca o quinto melhor tempo, superando Gasly;
Bortoleto é o 16º e Câmara 18º, apenas um décimo atrás de Bearmana
Lawson crava o terceiro melhor tempo, 1min35s402!
O incidente entre Hadjar e Albon também será investigado pelos comissários depois da prova
Bortoleto e Câmara na pista, ambos de pneus macios!
Mais uma escapada de pista de Verstappen!
E o mesmo Norris assumiu a segunda colocação da sessão com pneus médios: tempo de 1min35s118!
E o festival de escapadas de pista continua: Leclerc, Russell, Hamilton e Verstappen.
No caso do holandês da Red Bull, ele tentou ultrapassar Norris, mas passou reto e não conseguiu frear.
A resposta de Norris pelo movimento? "Incrível, karma instântaneo!"
Antonelli melhora o tempo e sobe para a segunda colocação, 1min35s407!
Outro incidente de "direção errática" foi notado pelos comissários, agora envolvendo Hadjar e Albon. O francês, de forma calma, afirmou que o movimento do piloto da Williams deveria ser punido
Câmara faz o 15º melhor tempo da sessão, 1min37s649! Relembrando que o brasileiro segue com pneus médios
Verstappen está, aparentemente, com problemas na redução de marcha e frenagem em vários pontos da pista!
Leclerc, de pneus médios, marca o segundo melhor tempo da sessão! 1min35s470, apenas três décimos mais lento que Russell!
Russell crava os dois primeiros setores roxos e assume a liderança do TL3, 1min35s124!
Sainz, da Williams, crava a terceira melhor volta da sessão, 1min36s390!
Câmara, de pneus médios, sobe para 18º com 1min39s370, marcando um tempo melhor do que o companheiro de equipe, Bearman.
Neste momento, apenas Norris, Bearman e Câmara na pista!
A maioria dos pilotos está nos boxes neste momento
Gasly sobe para terceiro, enquanto Hadjar permanece na segunda colocação.
Pouco antes, Sainz foi mais um piloto que escapou da pista na curva 14!
Verstappen diminui ainda mais o tempo de referência, 1min35s675!
No momento que escrevo isso, Russell assume a liderança dos pilotos com pneus médios, o sexto melhor tempo geral: 1min37s919!
Bortoleto crava 1min38s413 e faz o sexto melhor tempo da sessão, a melhor volta com pneus médios!
A direção de prova divulgou que o incidente envolvendo Verstappen e Colapinto será investigado depois da sessão
Gasly é o terceiro e Albon é o quarto nesse início de TL3!
Enquanto isso, o próprio Verstappen assumiu a ponta, 1min36s812!
Bortoleto é o 10º da tabela de tempos, com 1min39s348, mas de pneus médios
Incidente envolvendo Verstappen e Colapinto foi notado pelos comissários, com o tetracampeão acusado de suposta direção errática na frente do argentino.
Como as condições de pista estão melhores do que ontem, espere muitas mudanças de tempo na liderança e, também, simulações de corrida!
Hadjar toma a ponta, 1min39s032!
Norris abaixa ainda mais o tempo de referência: 1min39s224!
Tempos já estão na casa de 1min42s, com Gasly liderando!
Fato animador para quem acompanhou os treinos ontem: a pista de Vegas está completamente seca!
Por enquanto, a maior parte dos pilotos está utilizando pneus macios, mas um grupo considerável está utilizando compostos médios
Ao contrário de ontem, os pilotos já estão indo para a pista!
Por: Andrei Gobbo