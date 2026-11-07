2026 Fórmula 1 GP de São Paulo
Treino Livre 3 - GP de São Paulo
Siga o treino antes do quali
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Verstappen faz o melhor tempo com 0.025 abaixo do Antonelli
Norris faz o melhor tempo e logo depois Antonelli o supera, fazendo 1:11.647. Equipes começam a testar o ritmo de classificação
O top 3 do TL3 até agora: ANT, VER e LEC
Os brasileiros no TL3:
Bortoleto em 11 e Câmara em 18
Praticamente metade dos carros na pista, com 22 minutos restantes no TL3
Rapaz! A transmissão mostra o momento que o motor do Hamilton começa a fazer um barulho bem estranho. O inglês já será punido com 10 posições por troca de peças... Será que vai trocar todo o motor?
Hamilton relata que está com fumaça dentro do cockpit. Transmissão mostra uma fumaça saindo do carro. O inglês está nos boxes
Bortoleto volta para a pista
Eita! Verstappen perde o tempo da frenagem e passa um pouco fora na curva do lago
Verstappen volta para a pista
Leclerc volta para os boxes sem concluir a volta rápida. Enquanto isso Kiminho supera o próprio tempo
Pista neste momento com apenas três carros na pista
Hamilton chamado para os boxes após uma reclamação de vibrações fortes no motor. Engenheiro pareceu bem preocupado
0.070 separam o melhor tempo do Antonelli, líder da sessão até agora, de Verstappen, o segundo colocado
Stroll é chamado para os boxes. Será que deu ruim para o carro dele?
Câmara está com o 16º tempo até agora. Ainda faltam 45 minutos para o fim da sessão
Bortoleto fez o 11º primeiro tempo, na frente do companheiro de equipe, Hulkenberg
Ontem, no TL2, feito no horário mais próximo da classificação, Antonelli correu em 1:10.763. Agora ele lidera o TL3 com 1:12.497
Leclerc faz 12.723 agora.
Apenas Sainz, Hadjar, Lawson, Hamilton e Bottas não fizeram tempo
Ops, Rafa!
O estreante na categoria acaba passando reto na curva do S e precisa utilizar a área de escape. Charles Leclerc também reclamou de problemas na curva
Norris faz a melhor volta da sessão (faltam 52 minutos): 1:13.064
Na pista já marcaram tempo:
HUL
COL
PER
RUS
Vale lembrar que teremos Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara na pista! Sim, temos dois brasileiros no grid
Dentro de alguns alguns minutos começaremos a transmissão em tempo real de tudo que acontece no TL3 de Interlagos
Bom dia, fãs da velocidade!
Por: Felipe Freitas