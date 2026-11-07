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GP de São Paulo

2026 Fórmula 1 GP de São Paulo

Brazil
5 de nov. de 2026 to 8 de nov. de 2026
Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

Treino Livre 3 - GP de São Paulo

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

 

Verstappen faz o melhor tempo com 0.025 abaixo do Antonelli

 

Norris faz o melhor tempo e logo depois Antonelli o supera, fazendo 1:11.647. Equipes começam a testar o ritmo de classificação

 

O top 3 do TL3 até agora: ANT, VER e LEC

 

Os brasileiros no TL3:
Bortoleto em 11 e Câmara em 18

 

Praticamente metade dos carros na pista, com 22 minutos restantes no TL3

Rapaz! A transmissão mostra o momento que o motor do Hamilton começa a fazer um barulho bem estranho. O inglês já será punido com 10 posições por troca de peças... Será que vai trocar todo o motor?

 

Hamilton relata que está com fumaça dentro do cockpit. Transmissão mostra uma fumaça saindo do carro. O inglês está nos boxes

Bortoleto volta para a pista

 

Eita! Verstappen perde o tempo da frenagem e passa um pouco fora na curva do lago

 

Verstappen volta para a pista

 

Leclerc volta para os boxes sem concluir a volta rápida. Enquanto isso Kiminho supera o próprio tempo 

Pista neste momento com apenas três carros na pista

 

Hamilton chamado para os boxes após uma reclamação de vibrações fortes no motor. Engenheiro pareceu bem preocupado

 

0.070 separam o melhor tempo do Antonelli, líder da sessão até agora, de Verstappen, o segundo colocado

 

Stroll é chamado para os boxes. Será que deu ruim para o carro dele?

 

Câmara está com o 16º tempo até agora. Ainda faltam 45 minutos para o fim da sessão

 

Bortoleto fez o 11º primeiro tempo, na frente do companheiro de equipe, Hulkenberg 

 

Ontem, no TL2, feito no horário mais próximo da classificação, Antonelli correu em 1:10.763. Agora ele lidera o TL3 com 1:12.497

Leclerc faz 12.723 agora. 

Apenas Sainz, Hadjar, Lawson, Hamilton e Bottas não fizeram tempo

Ops, Rafa!

O estreante na categoria acaba passando reto na curva do S e precisa utilizar a área de escape. Charles Leclerc também reclamou de problemas na curva

Norris faz a melhor volta da sessão (faltam 52 minutos): 1:13.064

Na pista já marcaram tempo:

HUL
COL
PER
RUS

Vale lembrar que teremos Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara na pista! Sim, temos dois brasileiros no grid

Dentro de alguns alguns minutos começaremos a transmissão em tempo real de tudo que acontece no TL3 de Interlagos

Bom dia, fãs da velocidade!

Por: Felipe Freitas

Publicado: