2026 Fórmula 1 GP do Catar
Treino Livre 3 - GP do Catar
Siga o treino antes do quali em Losail
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Obrigada pela companhia, pessoal!
Voltamos daqui a pouco, às 15h, para a classificação. Até!
Hamilton abriu volta rápida no fim, mas se manteve na nona posição
Antonelli, Russell e Verstappen são os mais rápidos, com Bortoleto em 12º e Câmara em 15º
FIM DE TREINO NO CATAR!
Com três minutos para o fim, posições se mantiveram as mesmas. Bortoleto é 11º e Câmara 14º
A menos de dez minutos para o fim, Antonelli, Russell e Verstappen são o top três
Antonelli fecha volta rápida e assume a ponta com 1min22s400
Verstappen assume a liderança com 1min22s910
Ainda na quarta colocação, Verstappen abre volta
Russell abre nova volta rápida, mas fica com o tempo que já tinha
O italiano permaneceu na segunda posição, 0,017s do companheiro de equipe. Piastri, Verstappen e Norris completam top cinco
Antonelli e Leclerc em volta rápida. Italiano é segundo e monegasco nono
Alonso em volta rápida!Espanhol fica com o P15
Pilotos estão em volta rápida, mas tempo de Russell (1min22s983) continua imbatível
Bortoleto fica com a sétima colocação. Câmara é 13º
Bortoleto em volta de aquecimento
Hamilton fecha volta e é quinto, mas cai duas posições pois Russell e Antonelli são P1 e P2 respectivamente
Câmara ocupa a oitava posição
Com 38 minutos restantes, pista está cheia. Verstappen vai para a ponta, seguido por Piastri e Leclerc
Verstappen, Piastri e Leclerc na pista
Colapinto, Gasly e Bottas são o top três da sessão após vinte minutos do início do treino. Todos os outros não têm tempos registrados ainda
Bottas vai para a pista
Argentino faz 1min25s478 e vai para a ponta
Colapinto na pista!
Gasly continua sendo o único na pista. Ainda nas garagens, Leclerc e Stroll já estão dentro do carro
Passados cinco minutos do início do treino, maioria dos pilotos ainda não foi para a pista
Apenas Gasly e Hulkenberg na pista
Gasly na pista
COMEÇOU O TL3!
Bom dia pessoal!
Em instantes terá início o TL3 do GP do Catar. Vem acompanhar com a gente!
Por: Fabio Tarnapolsky