Como está o cenário no Hermanos Rodríguez?

Quem vem se dando bem na altitude do circuito mexicano é a Ferrari, especialmente com Leclerc. O monegasco liderou as duas primeiras sessões, com direito a cravar o melhor tempo de pneus médios na segunda. Seu companheiro de Scuderia, Hamilton, foi quarto no TL1 e 11º no TL2, em que teve problemas. Confira os resultados.

TL1

TL2