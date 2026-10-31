2026 Fórmula 1 GP do México
Treino Livre 3 - GP do México
Siga o treino que antecede o quali no México
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Mas já?
Bortoleto fala no rádio da Audi que sente um problema no motor e é possível ver fumaça saindo de seu carro na transmissão. O brasileiro não consegue manter aceleração constante e volta aos boxes para a equipe checar o que está acontecendo. Final de semana complicado...
Abrindo os trabalhos
Bortoleto vai à pista logo após a luz verde para recuperar a quilometragem que não conseguiu registrar nos dois primeiros treinos livres. E Hirakawa, que chegou ao GP do México só no TL3, também sai dos boxes logo nos primeiros minutos.
Tá valendo!
Luzes verdes nos boxes e os pilotos estão liberados para o TL3 do GP do México!
Condições da pista
Tempo seco no México para o TL3. O termômetro marca 22º C de temperatura no ar e 44º C na pista. A umidade está em 44% e o vento sopra em 6,8 km/h a sentido noroeste.
Substituição de última hora
Se você está só agora atualizando-se das últimas informações da F1, saiba que não teremos Ocon no TL3. A Haas anunciou sua retirada do GP do México no começo do dia e o francês será substituído pelo japonês Ryo Hirakawa, conhecido nome do WEC, no TL3, quali e corrida. Confira a história em detalhes:
Bortoleto em mau começo
Quem ainda teve pouco tempo de pista e busca se acertar no Hermanos Rodríguez é Bortoleto. O brasileiro não participou do TL1, em que foi substituído por Freddie Slater no teste de novatos, e sofreu problemas em sua Audi no TL2. Para ter chances de um resultado satisfatório, precisa de quilometragem na terceira sessão.
Como está o cenário no Hermanos Rodríguez?
Quem vem se dando bem na altitude do circuito mexicano é a Ferrari, especialmente com Leclerc. O monegasco liderou as duas primeiras sessões, com direito a cravar o melhor tempo de pneus médios na segunda. Seu companheiro de Scuderia, Hamilton, foi quarto no TL1 e 11º no TL2, em que teve problemas. Confira os resultados.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. LeclercFerrari
|16
|29
|
1'18.128
|S
|198.320
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|30
|
+0.659
1'18.787
|0.659
|S
|196.661
|3
|F. VestiMercedes
|72
|24
|
+0.733
1'18.861
|0.074
|S
|196.477
|4
|L. HamiltonFerrari
|44
|25
|
+0.738
1'18.866
|0.005
|S
|196.464
|5
|A. IwasaRed Bull Racing
|36
|23
|
+0.985
1'19.113
|0.247
|M
|195.851
|6
|P. GaslyAlpine
|10
|33
|
+1.082
1'19.210
|0.097
|S
|195.611
|7
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|29
|
+1.229
1'19.357
|0.147
|M
|195.249
|8
|O. PiastriMcLaren
|81
|30
|
+1.248
1'19.376
|0.019
|S
|195.202
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|28
|
+1.284
1'19.412
|0.036
|M
|195.114
|10
|A. LindbladRB
|41
|30
|
+1.350
1'19.478
|0.066
|S
|194.952
|11
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|21
|
+1.417
1'19.545
|0.067
|S
|194.787
|12
|
N. TsolovRB
|91
|29
|
+1.476
1'19.604
|0.059
|S
|194.643
|13
|N. HulkenbergAudi
|27
|27
|
+1.480
1'19.608
|0.004
|M
|194.633
|14
|
G. MinìAlpine
|62
|22
|
+1.818
1'19.946
|0.338
|S
|193.810
|15
|R. HirakawaHaas F1 Team
|50
|30
|
+1.854
1'19.982
|0.036
|M
|193.723
|16
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|31
|
+1.878
1'20.006
|0.024
|M
|193.665
|17
|
L. FornaroliMcLaren
|67
|25
|
+2.107
1'20.235
|0.229
|S
|193.112
|18
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|31
|
+2.267
1'20.395
|0.160
|M
|192.728
|19
|J. CrawfordAston Martin Racing
|34
|15
|
+2.675
1'20.803
|0.408
|M
|191.755
|20
|L. BrowningWilliams
|46
|33
|
+2.741
1'20.869
|0.066
|M
|191.598
|21
|
F. SlaterAudi
|98
|14
|
+2.817
1'20.945
|0.076
|H
|191.418
|22
|C. HertaCadillac-Ferrari
|25
|30
|
+3.237
1'21.365
|0.420
|M
|190.430
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. LeclercFerrari
|16
|35
|
1'17.827
|S
|199.087
|2
|L. NorrisMcLaren
|1
|33
|
+0.103
1'17.930
|0.103
|S
|198.824
|3
|G. RussellMercedes
|63
|31
|
+0.106
1'17.933
|0.003
|S
|198.816
|4
|A. AntonelliMercedes
|12
|33
|
+0.217
1'18.044
|0.111
|S
|198.534
|5
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|26
|
+0.311
1'18.138
|0.094
|S
|198.295
|6
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|31
|
+0.410
1'18.237
|0.099
|S
|198.044
|7
|A. LindbladRB
|41
|34
|
+0.562
1'18.389
|0.152
|S
|197.660
|8
|P. GaslyAlpine
|10
|33
|
+0.580
1'18.407
|0.018
|S
|197.615
|9
|L. LawsonRB
|30
|32
|
+0.628
1'18.455
|0.048
|S
|197.494
|10
|O. PiastriMcLaren
|81
|31
|
+0.642
1'18.469
|0.014
|S
|197.458
|11
|L. HamiltonFerrari
|44
|13
|
+0.685
1'18.512
|0.043
|S
|197.350
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|30
|
+0.769
1'18.596
|0.084
|S
|197.139
|13
|E. OconHaas F1 Team
|31
|32
|
+0.947
1'18.774
|0.178
|S
|196.694
|14
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|32
|
+1.022
1'18.849
|0.075
|S
|196.507
|15
|N. HulkenbergAudi
|27
|35
|
+1.196
1'19.023
|0.174
|S
|196.074
|16
|F. ColapintoAlpine
|43
|34
|
+1.305
1'19.132
|0.109
|S
|195.804
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|28
|
+1.421
1'19.248
|0.116
|S
|195.517
|18
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|33
|
+1.579
1'19.406
|0.158
|S
|195.128
|19
|A. AlbonWilliams
|23
|31
|
+1.751
1'19.578
|0.172
|S
|194.707
|20
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|24
|
+1.804
1'19.631
|0.053
|S
|194.577
|21
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|33
|
+2.338
1'20.165
|0.534
|S
|193.281
|22
|G. BortoletoAudi
|5
|12
|
+2.347
1'20.174
|0.009
|S
|193.259
Boa tarde, pessoal!
Começamos agora a cobertura em tempo real do Motorsport.com para o terceiro e último treino livre do GP do México de Fórmula 1. Acompanhe tudo da sessão final antes da classificação com a gente!
Por: Fabio Tarnapolsky