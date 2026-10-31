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GP do México

2026 Fórmula 1 GP do México

Mexico
29 de out. de 2026 to 1 de nov. de 2026
Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

Treino Livre 3 - GP do México

Texto ao vivo

Mas já?

Bortoleto fala no rádio da Audi que sente um problema no motor e é possível ver fumaça saindo de seu carro na transmissão. O brasileiro não consegue manter aceleração constante e volta aos boxes para a equipe checar o que está acontecendo. Final de semana complicado...

Abrindo os trabalhos

Bortoleto vai à pista logo após a luz verde para recuperar a quilometragem que não conseguiu registrar nos dois primeiros treinos livres. E Hirakawa, que chegou ao GP do México só no TL3, também sai dos boxes logo nos primeiros minutos.

Tá valendo!

Luzes verdes nos boxes e os pilotos estão liberados para o TL3 do GP do México!

Condições da pista

Tempo seco no México para o TL3. O termômetro marca 22º C de temperatura no ar e 44º C na pista. A umidade está em 44% e o vento sopra em 6,8 km/h a sentido noroeste.

 

Substituição de última hora

Se você está só agora atualizando-se das últimas informações da F1, saiba que não teremos Ocon no TL3. A Haas anunciou sua retirada do GP do México no começo do dia e o francês será substituído pelo japonês Ryo Hirakawa, conhecido nome do WEC, no TL3, quali e corrida. Confira a história em detalhes:

 

Bortoleto em mau começo

Quem ainda teve pouco tempo de pista e busca se acertar no Hermanos Rodríguez é Bortoleto. O brasileiro não participou do TL1, em que foi substituído por Freddie Slater no teste de novatos, e sofreu problemas em sua Audi no TL2. Para ter chances de um resultado satisfatório, precisa de quilometragem na terceira sessão.

Como está o cenário no Hermanos Rodríguez?

Quem vem se dando bem na altitude do circuito mexicano é a Ferrari, especialmente com Leclerc. O monegasco liderou as duas primeiras sessões, com direito a cravar o melhor tempo de pneus médios na segunda. Seu companheiro de Scuderia, Hamilton, foi quarto no TL1 e 11º no TL2, em que teve problemas. Confira os resultados.

TL1

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 C. LeclercFerrari 16 29

1'18.128

   S 198.320
2 A. AntonelliMercedes 12 30

+0.659

1'18.787

 0.659 S 196.661
3 F. VestiMercedes 72 24

+0.733

1'18.861

 0.074 S 196.477
4 L. HamiltonFerrari 44 25

+0.738

1'18.866

 0.005 S 196.464
5 A. IwasaRed Bull Racing 36 23

+0.985

1'19.113

 0.247 M 195.851
6 P. GaslyAlpine 10 33

+1.082

1'19.210

 0.097 S 195.611
7 F. AlonsoAston Martin Racing 14 29

+1.229

1'19.357

 0.147 M 195.249
8 O. PiastriMcLaren 81 30

+1.248

1'19.376

 0.019 S 195.202
9 O. BearmanHaas F1 Team 87 28

+1.284

1'19.412

 0.036 M 195.114
10 A. LindbladRB 41 30

+1.350

1'19.478

 0.066 S 194.952
11 I. HadjarRed Bull Racing 6 21

+1.417

1'19.545

 0.067 S 194.787
12
N. TsolovRB
 91 29

+1.476

1'19.604

 0.059 S 194.643
13 N. HulkenbergAudi 27 27

+1.480

1'19.608

 0.004 M 194.633
14
G. MinìAlpine
 62 22

+1.818

1'19.946

 0.338 S 193.810
15 R. HirakawaHaas F1 Team 50 30

+1.854

1'19.982

 0.036 M 193.723
16 C. Sainz Jr.Williams 55 31

+1.878

1'20.006

 0.024 M 193.665
17
L. FornaroliMcLaren
 67 25

+2.107

1'20.235

 0.229 S 193.112
18 S. PerezCadillac-Ferrari 11 31

+2.267

1'20.395

 0.160 M 192.728
19 J. CrawfordAston Martin Racing 34 15

+2.675

1'20.803

 0.408 M 191.755
20 L. BrowningWilliams 46 33

+2.741

1'20.869

 0.066 M 191.598
21
F. SlaterAudi
 98 14

+2.817

1'20.945

 0.076 H 191.418
22 C. HertaCadillac-Ferrari 25 30

+3.237

1'21.365

 0.420 M 190.430

TL2

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 C. LeclercFerrari 16 35

1'17.827

   S 199.087
2 L. NorrisMcLaren 1 33

+0.103

1'17.930

 0.103 S 198.824
3 G. RussellMercedes 63 31

+0.106

1'17.933

 0.003 S 198.816
4 A. AntonelliMercedes 12 33

+0.217

1'18.044

 0.111 S 198.534
5 M. VerstappenRed Bull Racing 3 26

+0.311

1'18.138

 0.094 S 198.295
6 I. HadjarRed Bull Racing 6 31

+0.410

1'18.237

 0.099 S 198.044
7 A. LindbladRB 41 34

+0.562

1'18.389

 0.152 S 197.660
8 P. GaslyAlpine 10 33

+0.580

1'18.407

 0.018 S 197.615
9 L. LawsonRB 30 32

+0.628

1'18.455

 0.048 S 197.494
10 O. PiastriMcLaren 81 31

+0.642

1'18.469

 0.014 S 197.458
11 L. HamiltonFerrari 44 13

+0.685

1'18.512

 0.043 S 197.350
12 F. AlonsoAston Martin Racing 14 30

+0.769

1'18.596

 0.084 S 197.139
13 E. OconHaas F1 Team 31 32

+0.947

1'18.774

 0.178 S 196.694
14 O. BearmanHaas F1 Team 87 32

+1.022

1'18.849

 0.075 S 196.507
15 N. HulkenbergAudi 27 35

+1.196

1'19.023

 0.174 S 196.074
16 F. ColapintoAlpine 43 34

+1.305

1'19.132

 0.109 S 195.804
17 C. Sainz Jr.Williams 55 28

+1.421

1'19.248

 0.116 S 195.517
18 S. PerezCadillac-Ferrari 11 33

+1.579

1'19.406

 0.158 S 195.128
19 A. AlbonWilliams 23 31

+1.751

1'19.578

 0.172 S 194.707
20 L. StrollAston Martin Racing 18 24

+1.804

1'19.631

 0.053 S 194.577
21 V. BottasCadillac-Ferrari 77 33

+2.338

1'20.165

 0.534 S 193.281
22 G. BortoletoAudi 5 12

+2.347

1'20.174

 0.009 S 193.259

 

Boa tarde, pessoal!

Começamos agora a cobertura em tempo real do Motorsport.com para o terceiro e último treino livre do GP do México de Fórmula 1. Acompanhe tudo da sessão final antes da classificação com a gente!

Por: Fabio Tarnapolsky

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