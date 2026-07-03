Um destaque apontado pelo nosso colega Haydn Cobb do Motorsport.com em uma volta de Norris demonstra os compromissos que os pilotos estão sendo obrigados a fazer no segundo setor.

Da Maggotts até Chapel, é necessário frear para recarregar a bateria e, assim, ter energia suficiente para a arrancada na reta do Hangar. Porém, não há carga bastante para manter a aceleração durante toda a reta, fazendo com que o superclipping entre em ação pouco antes da curva Stowe