Treino Livre - GP da Grã-Bretanha
Siga primeiro e único treino do fim de semana
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Menos de um minuto para o fim do TL!
Hamilton volta ao topo da tabela, 1min29s260!
Curiosamente, Bortoleto e Hulkenberg estão de pneus médios
Começa a 'dança das cadeiras' dos tempos: Piastri, depois Russell e, agora, Antonelli! 1min29s473
Nos 10 minutos finais, os pilotos agora vão para a pista com pneus médios e macios!
E na recuperação de imagem da rodada de Piastri, Verstappen passou rápido pelo setor que estava com bandeira amarela. Mesmo com o incidente notado pelos comissários, a ação não será investigada
Menos de 15 minutos para o fim da sessão!
Na saída dos boxes, Hulkenberg fechou Lawson, que vinha rápido da reta principal, com o neozelandês revoltado pela ação do piloto da Audi. Isso pode dar problema...
A maior parte dos pilotos segue com pneus duros, com a dupla da Racing Bulls, Lindblad e Lawson, de compostos médios, e as duplas da Aston Martin e Cadillac de macios
Um destaque apontado pelo nosso colega Haydn Cobb do Motorsport.com em uma volta de Norris demonstra os compromissos que os pilotos estão sendo obrigados a fazer no segundo setor.
Da Maggotts até Chapel, é necessário frear para recarregar a bateria e, assim, ter energia suficiente para a arrancada na reta do Hangar. Porém, não há carga bastante para manter a aceleração durante toda a reta, fazendo com que o superclipping entre em ação pouco antes da curva Stowe
Piastri rodou entre as curvas Becketts e Chapel! Tudo certo com o australiano da McLaren, que conseguiu segurar o carro e não bater
Hamilton toma a liderança da sessão, 1min30s521!
30 minutos para o fim do treino livre de Silverstone!
Neste momento, Bortoleto está na garagem da Audi, com o nono melhor tempo do treino livre: 1min31s813
A situação do TL1 segue com uma boa parte dos pilotos nos boxes e outra parte continuando os testes com os pneus duros
Depois de algumas tentativas, Antonelli supera Hadjar e assume a ponta da sessão, 1min30s777
Por enquanto, Bortoleto segue na 11ª posição da tabela, 1min32s355
Hadjar volta para a liderança, com 1min30s696! Antonelli se aproxima e fica apenas sete milésimos atrás do francês da Red Bull
Enquanto Hamilton assumia a ponta, Verstappen melhorava ainda mais o tempo de referência, cravando 1min31s277
Hadjar agora é o líder da sessão, com 1min31s697, seguido de Antonelli e Piastri
Norris perdeu o tempo de frenagem e saiu brevemente da pista, mas sem grandes problemas
Alguns carros estão utilizando pinturas especiais para Silverstone: a Williams, que mudou alguns detalhes no bico em referência à bandeira britânica; a McLaren, com uma branca com detalhes em verde, homenageando o M2B, primeiro carro da equipe de Woking na F1; e a Cadillac, com um desenho baseado na bandeira dos EUA
Por enquanto, Antonelli lidera a tabela de tempos, 1min32s579
Outro detalhe de destaque é que todos os pilotos na pista estão usando pneus duros
E pelo pouco tempo de treino, a maior parte dos pilotos já saiu para pista!
Pista liberada! Começa o treino livre de Silverstone!
Surpreendentemente, o céu no tradicional circuito está ensolarado, ao contrário do típico clima inglês. A temperatura do ar é de 22°C, enquanto a da pista é de 40°C
Como já é conhecido, a etapa de Silverstone é um final de semana de corrida sprint e, por isso, apenas uma sessão de treino é realizada
Em menos de 10 minutos começa o primeiro (e único) treino livre do GP da Grã-Bretanha!
Bom dia, fãs da Fórmula 1!
Por: Andrei Gobbo