F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Treino Livre - GP do Catar
Siga único treino do fim de semana de Losail
Comentários ao vivo
Por: Livia Veiga
A dupla da McLaren aproveitou para trocar a altura do carro, o de Norris apareceu bem mais alto do que anteriormente
Verstappen está tirando bastante tempo das voltas e volta a assumir a ponta
As duas McLarens estão no pit, enquanto os outros pilotos focam em fazer simulação de corrida
O carro de Liam Lawson também está levantando bastante faísca nas curvas
Norris e Piastri estão com possíveis configurações diferentes para testar antes da classificação da sprint
Russell é o primeiro a andar na casa de 1min22s962
Vale lembrar que o carro da equipe de Woking não estava ilegal! O desgaste da prancha é previsto, o carro só desgastou mais do que o limite
A McLaren está com o carro bem baixo, mesmo depois da desclassificação em Las Vegas
A temperatura da pista está em 34°C, enquanto a temperatura ambiente é de 26°C
Piastri também conseguiu terminar na casa de 1min23s531, ficando a frente apenas de Russell
Nico Hulkenberg também está andando bem!
Verstappen já subiu de novo para o topo, fazendo o primeiro tempo em 1min23s343
Carros já estão para entrar na pista!
Bom dia, fãs de velocidade! Como vocês estão nesta manhã?
