F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Live text
Fórmula 1 GP do Catar

Treino Livre - GP do Catar

Siga único treino do fim de semana de Losail

Editado:

Comentários ao vivo

Por: Livia Veiga

A dupla da McLaren aproveitou para trocar a altura do carro, o de Norris apareceu bem mais alto do que anteriormente

Verstappen está tirando bastante tempo das voltas e volta a assumir a ponta

As duas McLarens estão no pit, enquanto os outros pilotos focam em fazer simulação de corrida

O carro de Liam Lawson também está levantando bastante faísca nas curvas

Norris e Piastri estão com possíveis configurações diferentes para testar antes da classificação da sprint

 

Russell é o primeiro a andar na casa de 1min22s962

Vale lembrar que o carro da equipe de Woking não estava ilegal! O desgaste da prancha é previsto, o carro só desgastou mais do que o limite

A McLaren está com o carro bem baixo, mesmo depois da desclassificação em Las Vegas

A temperatura da pista está em 34°C, enquanto a temperatura ambiente é de 26°C

Piastri também conseguiu terminar na casa de 1min23s531, ficando a frente apenas de Russell

Nico Hulkenberg também está andando bem!

Verstappen já subiu de novo para o topo, fazendo o primeiro tempo em 1min23s343

Carros já estão para entrar na pista!

Bom dia, fãs de velocidade! Como vocês estão nesta manhã?

Principais comentários

Tendência

1.
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail
2.
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2

GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
3.
F1 - Gasly detona Bortoleto por batida em Las Vegas: "Não deveria acontecer neste momento"

F1 - Gasly detona Bortoleto por batida em Las Vegas: "Não deveria acontecer neste momento"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Gasly detona Bortoleto por batida em Las Vegas: "Não deveria acontecer neste momento"
4.
F1: McLaren encontra problema que causou desclassificação em Las Vegas

F1: McLaren encontra problema que causou desclassificação em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren encontra problema que causou desclassificação em Las Vegas
5.
F1 - Verstappen: 'Mandaria todos se f**' se fosse Piastri

F1 - Verstappen: 'Mandaria todos se f**' se fosse Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Verstappen: 'Mandaria todos se f**' se fosse Piastri

Últimas notícias

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR XFINITY
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Fórmula 1
GP do Catar
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros