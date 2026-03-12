Se você tinha alguma dúvida sobre o compromisso da Audi com a Fórmula 1, pode descartá-la agora. O CEO da marca alemã, Gernot Doellner, tomou uma decisão um tanto incomum ao voar para Melbourne para a corrida de abertura da temporada 2026 da Fórmula 1, mesmo sabendo que passaria mais tempo no avião do que em solo australiano.

E nem foi uma viagem de jato particular. Doellner viajou em voos comerciais regulares para fazer a jornada até o país da Oceania.

A decisão marcou uma mudança de planos em relação ao que ele havia sugerido apenas alguns meses antes. Falando em novembro passado durante uma coletiva de imprensa ao lado do CEO da F1, Stefano Domenicali, e do chefe do projeto Audi na F1, Mattia Binotto, Doellner admitiu que sua agenda poderia impedi-lo de comparecer à primeira corrida da Audi.

"Minha única preocupação é que meu calendário não me permita estar na Austrália no dia 8 de março", disse ele na época, apenas para encaixar a viagem na agenda de última hora.

De fato, Doellner tinha outros compromissos importantes durante a semana da abertura da temporada da F1, já que precisava participar da reunião do conselho do Grupo Volkswagen na sexta-feira. Ainda assim, escolheu fazer a longa viagem até Melbourne – talvez para demonstrar o compromisso da marca com seu novo projeto na F1.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A decisão acabou valendo a pena. Embora apenas um dos carros da Audi tenha largado – com o carro de Nico Hulkenberg quebrando a caminho do grid – Bortoleto não só completou a corrida para a nova equipe, como cruzou a linha em nono lugar, marcando dois pontos na estreia da marca alemã.

"Acho que passamos o inverno [europeu] focados em nós mesmos", disse o chefe de equipe Jonathan Wheatley após a chegada em Melbourne. "Queríamos vir aqui e fazer um fim de semana de corrida limpo. Tivemos alguns testes encorajadores e chegamos aqui nos sentindo razoavelmente confiantes em relação ao desempenho do carro".

"Mas se alguém tivesse me dito que eu poderia trocar qualquer coisa e te dar o P9 na corrida, eu teria aceitado na hora no começo da semana. Acho que foi uma primeira corrida muito animadora para a equipe, um momento histórico, Audi, carro de F1, marcando pontos em sua primeira corrida de todos os tempos. No geral, podemos erguer a cabeça e dizer que é um bom começo para nossa jornada".

Para a marca, que entrou na F1 no que é amplamente considerado o maior desafio até agora para os fabricantes de unidades de potência, o resultado não poderia ter sido melhor – especialmente diante dos problemas que a Honda enfrenta atualmente, apesar de ter anos de experiência e instalações desenvolvidas para a F1.

Para Doellner, voar para a Austrália na esperança de comemorar os primeiros pontos da equipe teria parecido excessivamente otimista – mas ele ainda fez a viagem, sabendo que teria que embarcar em um avião novamente na noite de domingo para voltar à Alemanha.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Na chegada, Doellner estava exausto da viagem e até perdeu a voz. Mesmo assim, viajou para Ingolstadt para falar com os funcionários da fábrica da Audi, falando sobre a importância do programa de F1 para a marca.

Durante a reunião, ele também explicou o que aconteceu com o carro de Hulkenberg a caminho do grid e respondeu perguntas dos funcionários sobre o primeiro fim de semana de corrida da equipe.

O próximo fim de semana de corrida pode ser tão importante quanto para a Audi, já que a China representa o maior mercado do fabricante.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!