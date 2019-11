O contrato atual do hexacampeão mundial Lewis Hamilton com a Mercedes terminará em 2020. No entanto, a permanência do britânico com as flechas de prata é dada como certa e estaria dependendo apenas da negociação do novo acordo, algo que o piloto considera estressante.

Apesar de ter deixado claro que pretende continuar na Fórmula 1, Hamilton afirma que sempre há divergências sobre os termos do contrato.

"Eu apenas acabei de fazer esse contrato e já tenho que começar a ter conversas potenciais sobre o próximo, o que é frustrante por ser outro momento estressante em que você precisa entrar na sala, entrar no ringue e ter uma conversa amigável mas intensa sobre os termos e todo esse tipo de coisa. Mas estou acostumado a isso e prefiro acreditar que eu sou relativamente bom negociador".

Para o britânico, o stress da situação é causado pela possibilidade de existir um conflito de interesses entre o que ele quer e o que a Mercedes deseja.

"Acho que é apenas confrontação, não é? explicou sobre o porque considerar a situação estressante. "Os dois lados tentam ver o que mais podem obter disso: como você pode melhorar alguns elementos, aspectos que você tem que mudar e leva anos para mudar algumas das formalidades pelas quais passamos nessa equipe".

"É assustador quando você pensa nisso porque está se comprometendo para um período de tempo da sua vida e as vezes é difícil imaginar tão adiante. Mas é claro que é bacana ser desejado. Espero que possamos resolver isso em breve".

Wolff pode ser determinante

Wolff é cotado para um cargo de gestão da F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Um fator crucial para a renovação de Hamilton é o futuro de seu chefe de equipe, Toto Wolff. O austríaco tem sido ligado a um cargo de gestão da Fórmula 1 e o hexacampeão teme perder a figura de referência na liderança da equipe.

"Ele está e tem estado o mais perto da perfeição", disse Hamilton sobre Wolff. "Tem sido o casamento perfeito, então naturalmente eu não quero que ele deixe a equipe, particularmente se eu permanecer no esporte. Mas de qualquer forma, será uma decisão dele".

