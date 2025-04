Após o fim de semana da Fórmula 1 em Suzuka, Christian Horner comemorou o incrível desempenho de Max Verstappen. Ao mesmo tempo, o chefe de equipe prestou homenagem ao trabalho realizado pelos engenheiros da equipe após feedback ruim no final das duas sessões de treinos da sexta-feira.

"Nós literalmente demos a volta por cima no carro", comentou Horner sobre o trabalho que começou no final da tarde japonesa e terminou no meio da noite europeia em Milton Keynes. O tempo no simulador foi crucial e há uma história curiosa relacionada àqueles que passaram muitas horas testando mudanças de configuração no mundo virtual.

Nas duas últimas temporadas, a Red Bull incluiu Rudy Van Buren no grupo de pilotos que se revezam no simulador, um nome quase desconhecido entre aqueles que acompanham os jovens que a equipe costuma usar para as atividades na sede.

Max Verstappen, da Red Bull Racing, cruza a linha de chegada da vitória no GP do Japão Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O piloto "desconhecido" não aparece em nenhuma das categorias de base e nasceu em 1992, o que torna ainda maior a curiosidade sobre aquele que confirmou a configuração que foi usada nos carros de Verstappen e Yuki Tsunoda no sábado.

Van Buren é holandês, tem trinta e três anos e teve uma experiência no kart que não lhe permitiu encontrar grandes oportunidades, lançando-se no mundo das corridas virtuais a partir de 2007. Pioneiro no setor, ele cresceu e se tornou uma das referências mundiais em um setor que passa por um boom global.

Van Buren juntou-se à equipe de eSport de Verstappen, a Redline, há alguns anos e, nos fins de semana que Max compete em corridas de resistência virtuais organizadas pela iRacing, Rudy é um de seus companheiros. Foi Verstappen quem esteve entre os que promoveram sua candidatura à função de piloto de simulador na Red Bull, tanto para desenvolvimento de software quanto para trabalho de ajuste durante os fins de semana de corrida.

"Rudy, assim como alguns dos outros pilotos que vêm do mundo dos simuladores, tem uma grande sensibilidade, desde a menor até a mais louca configuração", comentou Verstappen no ano passado."Ele tenta praticamente tudo. Mesmo quando vou ao simulador para algumas sessões, Rudy faz o trabalho de preparação e devo dizer que tudo já está praticamente configurado, posso me dedicar aos detalhes". A confiança de Max em seu compatriota e companheiro de equipe é total.

Rudy van Buren com o Porsche 911 na Supercup Foto de: Porsche Motorsport

Van Buren venceu vários campeonatos mundiais de exportação, incluindo uma competição organizada pela McLaren (com uma experiência no simulador de F1 da equipe como prêmio), da qual participaram 30.000 candidatos. Sua notoriedade no mundo das corridas virtuais também lhe garantiu convites para participar de competições reais, como a Race of Champions de 2018, a Porsche Carrera Cup Alemanha e a Porsche Supercup.

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!