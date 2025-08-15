214 corridas sem vitória de Fernando Alonso na F1: veja quem são os outros pilotos na lista
Carreiras inteiras se passaram desde a última vitória de Fernando Alonso na F1: o espanhol já esperou 214 corridas pela volta ao topo do pódio
Fernando Alonso segue esperando pelo retorno ao topo do pódio depois de 214 corridas na Fórmula 1. A maioria das carreiras na categoria máxima do automobilismo não dura tanto tempo - pelo contrário: na história da F1, apenas 19 pilotos já completaram mais GPs do que o período de seca do bicampeão já durou.
Se considerarmos que Alonso é o sétimo no ranking de vitórias todos os tempos, com 32 triunfos, esse fato se torna ainda mais surpreendente. No entanto, o piloto de 44 anos não estabeleceu um recorde de maior tempo sem vencer. Vamos dar uma olhada em outros pilotos que passaram por períodos de seca semelhantes.
Kevin Magnussen: 185 GPs
É justo dizer que Kevin Magnussen nunca teve uma chance realista de vencer na F1. O piloto dinamarquês passou sete de suas nove temporadas com a modesta equipe da Haas, enquanto sua segunda temporada foi com uma equipe Renault em dificuldades, quando a marca francesa retornou ao campeonato mundial.
Segundo lugar: a primeira corrida de Kevin Magnussen foi também a sua melhor
Foto: LAT
Magnussen não liderou nenhuma vez em 9.898 voltas de corrida, mas terminou em terceiro lugar em sua primeira corrida de F1 - o GP da Austrália de 2014 em Melbourne com a McLaren - antes de subir para o segundo lugar depois que Daniel Ricciardo foi desclassificado. No entanto, ele ficou 26,777 segundos atrás do vencedor da corrida, Nico Rosberg.
Sergio Pérez: 189 GPs
Sergio Pérez pode ter encerrado sua carreira com tantas vitórias quanto Jochen Rindt e Gilles Villeneuve - graças a um longo período na Red Bull - mas sua primeira vitória demorou a chegar, pois ele passou a maior parte de sua carreira na Force India/Racing Point.
Sergio Perez teve que esperar muito tempo para conquistar sua primeira vitória
Foto: Motorsport Images
E que primeira vitória: Pérez foi atingido por Charles Leclerc na primeira volta no Bahrein, ficou em último lugar, mas - com uma pequena ajuda dos safety cars e uma falha de pneu da Mercedes no substituto de Lewis Hamilton, George Russell - lutou sensacionalmente para chegar ao topo.
Antes disso, o maior sucesso de Pérez foi um segundo lugar com a Sauber, quando lutou com Fernando Alonso, da Ferrari, pela vitória na Malásia em 2012.
Andrea de Cesaris: 208 GPs
Lamentavelmente ridicularizado como "De Crasheris", Andrea de Cesaris participou de 208 corridas, mas se retirou em 147 delas - incluindo pelo menos 35 vezes após colisões ou erros de direção.
Pilotando para nada menos que dez equipes diferentes em 15 temporadas, de Cesaris fez a pole para o GP dos EUA de 1982 em Long Beach com a Alfa Romeo, mas foi ultrapassado por Niki Lauda e depois se retirou da prova.
Andrea de Cesaris: Muitas corridas, muitas aposentadorias, pouco sucesso
Foto: LAT
Na Bélgica, em 1983, ele também assumiu a liderança a partir do terceiro lugar no grid, à frente de Alain Prost e Patrick Tambay, perdeu tempo devido a um pit stop lento e, por fim, teve que se retirar devido a problemas técnicos.
Fora isso, de Cesaris terminou no pódio cinco vezes, chegando mais perto da vitória na temporada de 1983: segundo em Kyalami (nove segundos atrás de Riccardo Patrese) e Hockenheim (1min11s atrás de René Arnoux).
Ele também era um verdadeiro candidato à vitória em Mônaco em 1982. A corrida caótica terminou com quatro trocas de liderança nas quatro voltas finais, mas de Cesaris ficou sem gasolina quando estava prestes a assumir a liderança decisiva na última volta.
Fernando Alonso: 214 GPs
Pode parecer estranho ver um vencedor de 32 GPs nesta lista, mas ainda assim: desde seu último triunfo na Espanha, em 2013, com a Ferrari, a 33ª vitória não se concretizou. Fernando Alonso passou os últimos doze anos no meio de grid - com McLaren, Alpine e Aston Martin - com um pódio ocasional: dois com a Ferrari (2014), um com a Alpine (2021) e oito com a Aston (2023). No entanto, ele não era mais um candidato genuíno à vitória.
Sua melhor chance desde 2013 foi o GP da Hungria de 2014, que ele liderou até a antepenúltima volta e lutou pela vitória contra Daniel Ricciardo (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes).
Desde então, Alonso completou 9.850 voltas de corrida - e só liderou seis delas.
Nico Hulkenberg: 241 GPs
Nico Hulkenberg pode ter finalmente conseguido seu primeiro pódio na F1 em sua 239ª largada no GP da Grã-Bretanha deste ano, mas ele ainda detém o recorde de maior número de GPs consecutivos sem vitória.
Sua sequência sem vitórias se estende por toda a sua carreira, que ele passou exclusivamente com equipes de meio de tabela: da Williams e Sauber à Force India, Renault e Haas.
Como estreante, ele fez a pole com a Williams no Brasil em 2010, mas foi ultrapassado pelas duas Red Bulls na primeira volta e terminou em oitavo.
Hulkenberg liderou uma corrida de F1 três vezes, mas apenas no Brasil em 2012, na 'vida real', quando ultrapassou Jenson Button, da McLaren, em uma pista molhada e liderou por 30 voltas. Uma rodada lhe custou a liderança, Lewis Hamilton assumiu a liderança e um acidente posterior com Hamilton significou o quinto lugar. Ele nunca teve uma chance melhor.
Assim, o alemão detém o recorde de maior número de GPs consecutivos sem vitória, mas há duas outras estatísticas que gostaríamos de mencionar neste momento.
A (segunda) maior sequência sem vitórias após uma vitória: Jarno Trulli - 135 GPs
Além de Alonso, Jarno Trulli foi o vencedor de GPs com a mais longa sequência consecutiva sem vitórias.
O italiano mostrou grande potencial em sua temporada de estreia, em 1997, recebeu uma oferta de vaga na Prost e depois pilotou para a Jordan e para a Renault. Ele ficou na Renault por quase três temporadas, pouco antes da equipe dominar a Fórmula 1 - ainda assim, conquistou uma vitória memorável em Mônaco em 2004.
A única vitória de Jarno Trulli na Fórmula 1 foi em Mônaco, em 2004
Foto: Motorsport Images
Mas seus resultados e seu relacionamento com o chefe de equipe Flavio Briatore se deterioraram, e ele passou o resto de sua carreira no meio de grid com Toyota e Lotus.
Trulli levou a Toyota a uma pole e sete pódios, mas não chegou perto do topo do pódio. O mais próximo que chegou foi no Bahrein em 2005 (segundo, 13 segundos atrás de Alonso) e na mesma corrida em 2009 (terceiro na pole, nove segundos atrás de Jenson Button).
Maior número de GPs entre duas vitórias: Kimi Räikkönen - 111 GPs
Kimi Räikkönen é o único piloto de Fórmula 1 que disputou mais de 100 GPs entre duas vitórias - entre a Austrália 2013 e os EUA 2018.
Durante esse tempo, principalmente com a Ferrari, ele conquistou nada menos que 30 pódios, mas nunca terminou no topo. Ainda assim, houve oportunidades: em 2013, na Alemanha (Lotus), apenas um segundo atrás de Sebastian Vettel; em 2015, no Bahrein (Ferrari), 3,4 segundos atrás de Lewis Hamilton.
Em 2017, ele liderou da pole por 33 voltas em Mônaco, mas foi ultrapassado pelo companheiro de equipe Vettel. Ele teve outras oportunidades em 2018, mas perdeu para a Mercedes em Hockenheim e Monza, até finalmente vencer novamente em Austin.
O recorde de Räikkönen está em perigo - Alonso só precisa de uma vitória para quebrá-lo.
