A ambição de Verstappen relacionada à F1 que pode fazê-lo mudar de casa

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen revelou que, quando pensa em sua próxima casa, uma das coisas que ele tem em mente é encontrar espaço para um simulador muito maior.

Ao podcast 'Securing the Win', o piloto da Red Bull admitiu que está pensando em projetar sua próxima casa com um equipamento de simulação atualizado, inspirado no equipamento profissional que ele usa na fábrica da equipe taurina na categoria máxima do automobilismo mundial.

A configuração do simulador de uma escuderia da elite global do esporte a motor e o software por trás dele são fundamentais para o desenvolvimento e o desempenho do time durante a temporada e, para pilotos como o tetracampeão e seu companheiro japonês Yuki Tsunoda, o tempo nesse equipamento é uma grande parte da rotina. O holandês passa longos dias no simulador, passando por ajustes, trabalhos de correlação e exercícios antes de um fim de semana de corrida.

Mas, embora isso possa ser visto como um 'mal necessário', Verstappen se inclina para a atividade como um exercício que melhora o desempenho. "Sei que estou lá para fazer um trabalho e sei que há um desempenho nisso. Portanto, mesmo que às vezes possa ser um pouco entediante, você precisa sempre dizer a si mesmo que é para uma coisa boa. Há um propósito por trás disso e você precisa ser profissional".

O tempo no simulador em um fim de semana de corrida é "muito importante", diz o tetracampeão da F1. "Porque, às vezes, as condições também mudam durante o fim de semana ou o nível de aderência é inesperado, pode ser qualquer coisa... Até certos problemas no carro que você não previu".

"E é por isso que ainda é muito importante, claro, ter um simulador superpreciso com pilotos de simulador muito bons que possam lhe dar o feedback certo para que, assim que você sair para uma sessão oficial, você diga a eles: 'OK, tente algumas direções de configuração diferentes' e isso dará uma ideia do que é preciso ser feito", ponderou o astro da Red Bull Racing.

Quantas horas Verstappen passa no simulador? "Muitas. Não quero contar as horas", Max ri. "Mesmo em casa, você sabe que pode contar, certo? Eu nunca ligo o relógio, não seria bom descobrir isso no final da temporada".

Sendo um entusiasta de automobilismo virtual fora de sua carreira na categoria máxima, não é nenhuma surpresa que o piloto esteja interessado em uma casa que possa acomodar um equipamento maior e mais realista. "Acho que em Milton Keynes (sede da fábrica da Red Bull Racing F1), em termos de plataforma e movimento, isso é muito, muito importante. E acho que eles conseguiram modelar isso muito bem.

"Eu não uso isso em casa. Caso contrário, meus vizinhos provavelmente ficariam loucos também. Eles ficariam loucos com todos os ruídos. E também é muito grande para caber em um apartamento", explicou o vencedor das temporadas 2021, 2022, 2023 e 2024 da F1.

"Mas, no final das contas, o que importa é o software que você está usando e a precisão dele. Porque as forças G são muito difíceis de simular. Portanto, é muito importante que o software que você está usando esteja correto. Esse é um trabalho constante em andamento, para ser honesto", explicou ele.

