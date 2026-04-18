Campeã da F1 Academy, Doriane Pin pilota um F1 pela primeira vez

A campeã da F1 Academy de 2025, Doriane Pin, pilotou um carro de Fórmula 1 pela primeira vez nesta semana, com a Mercedes.

A piloto francesa revelou recentemente em uma entrevista ao podcast F1 Beyond The Grid que o plano era participar de um teste com a equipe de Brackley. Agora, a Mercedes compartilhou fotos com a legenda: “Um momento marcante para Doriane Pin. Ao volante de um carro de F1 pela primeira vez.”

Pin assumiu o volante do Mercedes W12, que foi pilotado por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas na temporada de 2021. “Hoje é um dia muito especial”, ela compartilhou em um vídeo nas redes sociais.

“Vou pilotar pela primeira vez um carro de Fórmula 1 em Silverstone. Estou muito ansiosa por isso. Vai ser um grande dia e algo com que sonho há muito tempo. Por isso, vou aproveitar cada segundo e aproveitar esta oportunidade para me desenvolver, continuar a crescer e desfrutar de pilotar um carro de Fórmula 1. E vou manter vocês informados sobre como está sendo e o quanto este dia é especial.”

A jovem de 22 anos atua atualmente como piloto de desenvolvimento da Mercedes na F1, depois que a equipe liderada por Toto Wolff apoiou sua campanha na F1 Academy.

A última mulher a participar de um teste privado em um carro de F1 foi Jessica Hawkins com a Aston Martin em 2023, e a última mulher a participar de um fim de semana de corrida de F1 foi a diretora-geral da F1 Academy, Susie Wolff, que participou de uma sessão de treinos livres com a Williams em 2014.

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