Brad Pitt e Tom Cruise não eram fotografados juntos há mais de duas décadas antes de seu reencontro surpresa na estreia europeia do filme F1, que retrata uma história ambientada no universo das corridas de Fórmula 1. No entanto, essa não foi a primeira vez que as vidas e carreiras da dupla se cruzaram com o mundo do automobilismo.

Os dois astros, que estavam todos sorridentes no tapete vermelho em Londres na segunda-feira (23), contracenaram um com o outro no filme de terror Entrevista com o Vampiro, de 1994, que se tornou um clássico cult. Mais tarde, Cruise revelou que o amor que compartilham pelas corridas remonta àquele filme.

"Nós íamos correr de kart a noite toda", disse ele na CinemaCon este ano. "Brad tem um novo filme com Jerry Bruckheimer e Joe Kosinski. Mal posso esperar para vê-lo neste verão... Ele é muito bom em pilotar. Acredite em mim, já corri contra ele".

Embora seus caminhos nunca mais tenham se cruzado profissionalmente, a paixão compartilhada pela dupla pelas corridas quase levou a uma segunda colaboração. No final da década de 2010, o diretor de F1 Joe Kosinski estava desenvolvendo um filme de corrida com Pitt e Cruise para estrelar - e correr. Mas quando o estúdio não aceitou o orçamento de Kosinski, o projeto foi descartado, e James Mangold acabou fazendo Ford x Ferrari com Christian Bale e Matt Damon.

Cruise, é claro, obteve grande sucesso com Kosinski e o produtor Jerry Bruckheimer no sucesso de 2022, Top Gun: Maverick, enquanto Pitt acabou assumindo o posto de piloto em F1. Ainda assim, a ideia de um reencontro permaneceu.

Pitt disse ao E! News que estaria aberto a trabalhar com Cruise novamente, com apenas uma ressalva: "Não vou colocar minha bunda em aviões e coisas do gênero", brincou ele no início deste mês. "Então, quando ele voltar a fazer algo que seja no solo, [então sim]".

Brad Pitt, ator que interpreta Sonny Hayes, um piloto da equipe fictícia Apex APXGP F1 Foto de: Getty Images

Cruise tem sido um tópico recorrente de conversas durante toda a turnê de imprensa da F1, o que teria tornado curiosa sua presença na estreia, não fosse pelo fato de ele também estar promovendo seu próprio sucesso de bilheteria - Missão: Impossível - O Acerto Final estabeleceu um recorde de fim de semana de estreia da franquia em maio, arrecadando 200 milhões de dólares em todo o mundo.

Algumas pessoas argumentaram que o personagem de Pitt - um ex-piloto "punk rock" e desolado - parece ter sido feito sob medida para o astro de Dias de Trovão, filme de 1990 que retratou a NASCAR. O próprio Kosinski chegou a falar sobre como o filme poderia ter sido se Cruise estivesse no papel principal.

"Tom sempre vai até o limite, mas ao mesmo tempo é super capaz e muito habilidoso", disse Kosinski à GQ. "Ambos têm o talento natural para pilotar. Mas, sim, eu poderia ver Tom talvez nos assustando um pouco mais".

Graham Kelly, supervisor de veículos de ação do filme, concordou com o diretor. "Teríamos tido um acidente", disse ele sobre Cruise. "Tom leva o carro ao limite. Quero dizer, realmente até o limite. Isso me assusta".

Quero dizer, já fiz muitos Missão: Impossíveis com Tom e é a experiência mais estressante para alguém como eu, que constrói carros para ele e faz acrobacias com ele. Já Brad ouve e conhece suas habilidades, e acho que ele seria o primeiro a dizer: 'É, não vou fazer isso'".

Tom Cruise e Brad Pitt Foto de: Getty Images

Outro ponto que une os dois é o heptacampeão Lewis Hamilton, que co-produziu o filme F1. O piloto da Ferrari se tornou próximo de Pitt nos últimos quatro anos, elogiando suas habilidades como piloto e elogiando sua ética de trabalho.

O britânico também é fã de Cruise desde que ele visitou o set de filmagem de No Limite do Amanhã em 2013 e, segundo informações, "construiu uma amizade" com ele.

Quando o segundo filme de Top Gun estava em desenvolvimento, Hamilton implorou para participar, dizendo ao ganhador do Oscar honorário de 2025 que estaria disposto a fazer o papel de faxineiro nos bastidores. Embora o papel de piloto de caça tenha lhe sido oferecido, ele foi forçado a recusá-lo devido à sua luta pelo campeonato de 2021 com Max Verstappen.

Anos mais tarde, ele disse à GQ que "partiu seu coração" deixar de lado a oportunidade, mas acabou tendo seu momento de destaque com o filme que retrata a categoria.

